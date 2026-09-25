800 Tiere, 1.200 Programmakteure und 200 m³ Sand – Zeit für Thüringens größte Landwirtschaftsmesse

Mit mehr als 200 Ausstellern, darunter 17 ausländischen, öffnet heute die 13. Auflage der Landwirtschaftsmesse Grüne Tage Thüringen in der Messe Erfurt. Bis Sonntag, 27. September, präsentiert die Messe die Vielfalt der Land- und Ernährungswirtschaft sowie zahlreiche Themen rund um Tierhaltung, Pflanzenbau, Landtechnik, Bildung und Energie.

Auf einer Fläche von fast 10.000 Quadratmetern Sonderschau- und Programmflächen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Messe- und Erlebnisprogramm. Mehr als 200 Aussteller aus sechs Ländern zeigen ihre Produkte, Dienstleistungen und Angebote. Neben Deutschland sind Aussteller aus Österreich, Ungarn, den Niederlanden, Polen und Tschechien vertreten.

Schülertag zum Messeauftakt

Der Freitag steht traditionell im Zeichen des Nachwuchses: Über 1.000 angemeldete Schülerinnen und Schüler aus 50 Schulen besuchen die Grünen Tage Thüringen. An zahlreichen Stationen können sie Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion unmittelbar erleben und sich über Berufe, Ausbildungswege und Bildungsangebote informieren.

Von Tierzucht bis Energie

Die Aussteller decken ein breites Spektrum der modernen Landwirtschaft und ihrer vor- und nachgelagerten Bereiche ab. Den größten Anteil bildet der Themenbereich Tierzucht mit 35 Prozent, gefolgt von Ernährung mit 25 Prozent. Landtechnik und Pflanzenzucht machen 20 Prozent aus. Weitere zehn Prozent entfallen auf landwirtschaftliche Dienstleister, jeweils fünf Prozent auf die Bereiche Energie und Bildung.

Besonders anschaulich wird die Vielfalt der Landwirtschaft in den Tierschauringen. Zu sehen sind unter anderem Fleisch- und Milchrinder, Schafe und Ziegen, Pferde, Schweine, Rasse- und Wassergeflügel, Alpakas sowie Herdenschutzhunde.

Landwirtschaft zum Anschauen, Mitmachen und Entdecken

Neben der Tierpräsentation bieten die Grünen Tage Thüringen zahlreiche Sonderschauen und Programmpunkte. Dazu gehören unter anderem alte Landtechnik, der Erntekronenwettbewerb, Schaukochen und Schaubacken sowie die Präsentation der Nationalen Naturlandschaften.

Auch hinter den Kulissen ist die Messe eine logistische Großleistung: Rund 1.200 Programmakteure und Helfer sorgen für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Für die Versorgung und Präsentation der Tiere werden unter anderem 100 Quaderballen Stroh und 120 Großballen Heu bereitgestellt. Hinzu kommen 2.000 Quadratmeter Sandfläche mit rund 200 Kubikmetern Sand, 150 Kubikmeter Rindenmulch und 100 Kubikmeter Hackschnitzel.

Für das Publikum stehen auf fünf Tribünen in den Hallen 2 und 3 insgesamt 936 Tribünenplätze zur Verfügung. Damit bietet die Messe auch für Vorführungen und Präsentationen ausreichend Raum, um Landwirtschaft hautnah zu erleben.

Die Grünen Tage Thüringen verbinden damit Fachmesse, Tierschau und Erlebnisangebot und geben Besucherinnen und Besuchern an drei Veranstaltungstagen einen umfassenden Einblick in die Landwirtschaft und ihre vielfältigen Facetten.

Das gesamte Programm im Überblick sowie Informationen zur Veranstaltung finden sich auf der Website: www.gruenetage.de

Veranstaltungsort und Termin

Messe Erfurt, 25.–27.09.2026

Veranstalter

Messe Erfurt GmbH | Gothaer Straße 34 | 99094 Erfurt

Öffnungszeiten

Freitag 09:00-18:00 Uhr

Samstag 09:00-18:00 Uhr

Sonntag 09:00-17:00 Uhr

Eintrittspreise

Tageskarte 15,00 €

Gilt auch für Schwerbehinderte ohne notwendige Begleitperson (kein „B“ im Ausweis).

Tageskarte ermäßigt 11,00 €

Azubis, Rentner, Schüler und Studierende mit entsprechendem Nachweis. Schwerbehinderte mit notwendiger Begleitperson („B“ im Ausweis) und Rollstuhlfahrende. Rollstuhlfahrer & Schwerbehinderte mit notwendiger Begleitperson (B im Ausweis) zahlen den ermäßigten Preis und die Begleitperson erhält freien Eintritt. Dafür bitte zwei Tickets in der Ermäßigung „Schwerbehindert + Begleitperson“ auswählen.

Dauerkarte 26,00 €

gilt an allen Tagen der Messe

Feierabendticket 7,00 €

gültig ab 16.00 Uhr

Familienticket 36,00 €

max. 6 Personen, davon max. 2 Erwachsene. Kinder müssen unter 18 Jahre alt sein.

Eintrittskarte ist Fahrkarte

Gut zu wissen: Die Eintrittskarte ist gleichzeitig Fahrkarte. Sie gilt drei Stunden vor Veranstaltungs-beginn bis 3 Uhr des Folgetages für Stadtbahn, Bus und Bahn im Stadtgebiet Erfurt (Tarifzone 10). Auf der Stadtbahn-Linie 2 werden an allen Veranstaltungstagen Großzüge eingesetzt.

Ticketvorverkauf

Online auf www.gruenetage.de oder auf www.ticketshop-thueringen.de.

Als größter Messe- und Kongressstandort in der Mitte Deutschlands hat sich die Messe Erfurt als Forum für Unternehmen, Wissenschaftler, Mediziner, Gewerkschaften und viele weitere Institutionen etabliert. Jährlich finden hier mehr als 220 Veranstaltungen, Kongresse und Tagungen, Messen und Ausstellungen, Firmenevents und Konzerte mit über 650.000 Besucherinnen und Besuchern statt. Mehr unter: www.messe-erfurt.de