Angebote zur Frankfurter Buchmesse 2026 von hr und ARD

Die Frankfurter Buchmesse vom 7. bis 11. Oktober wird auch in diesem Jahr wieder intensiv vom Hessischen Rundfunk (hr) und der ARD begleitet. Das Kulturmagazin „ttt“ beschäftigt sich monothematisch mit der Buchmesse, die „hessenschau“ berichtet ausführlich, hr2-kultur präsentiert Lesungen in ARD Sounds und im hr-Sendesaal finden die ARD Radiokulturnacht der Bücher sowie die ARD Hörbuchnacht statt. Außerdem wird es wieder einen gemeinsamen Auftritt von ARD, ZDF und 3sat auf der Messe sowie Angebote in den Programmen und im Netz geben.

Die Frankfurter Buchmesse gehört zu den kulturellen Highlights des Herbstes. Wie gewohnt wird der hr für seine Programme und Kanäle sowie für die ARD das Geschehen umfangreich begleiten.

In ARD Sounds, im Radio sowie online bei hr2-kultur

Passend zum Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse hat hr2-kultur eine Sammlung mit humorvollen Erzählungen von tschechischen Autorinnen und Autoren zusammengestellt: Jan Neruda, Karel Capek, Jaroslav Hasek und andere sind in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/kult-klassiker-der-weltliteratur-als-hoerbuecher/urn:ard:show:5012a809f8b1971e/) zu hören. Der Deutsche Buchpreis ist einer der renommiertesten Literaturpreise in Deutschland. Verliehen wird er im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. hr2-kultur stellt die Shortlist-Autorinnen und -Autoren in Gesprächen und Lesungen in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/) vor.

Gisèle Pelicot präsentiert am Mittwoch, 7. Oktober, ihr Buch „Eine Hymne an das Leben. Die Scham muss die Seite wechseln“ in der Deutschen Nationalbibliothek. Zu hören am Sonntag, 18. Oktober, 12.04 Uhr im Literaturland Hessen in hr2-kultur. Ebenfalls am 7. Oktober ist Wolf Biermann auf der Buchmesse zu Gast. Die Literaturland-Hessen-Sendung mit seiner Buchvorstellung „Mit uralten Kinderaugen“ läuft am Sonntag, 15. November, 12.04 Uhr. Das genannte Angebot wird zusammen mit weiteren Gesprächen aus der ARD Radiokulturnacht der Bücher in ARD Sounds im Kanal „Höhepunkte der Frankfurter Buchmesse 2026“ (https://www.ardsounds.de/sendung/hoehepunkte-der-frankfurter-buchmesse-2026/urn:ard:show:e7f5b9c2a81ebd48/) abrufbar sein.

Darüber hinaus begleitet hr2-kultur die Buchmesse mit Gesprächen und Beiträgen während der gesamten Buchmesse im Tagesprogramm.

Übertragung Deutscher Friedenspreis live aus der Frankfurter Paulskirche

Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2026 geht an den französisch-britischen Juristen, Menschenrechtsanwalt und Schriftsteller Philippe Sands. Der 1960 in London geborene Professor für Internationales Recht zählt zu den international profiliertesten Stimmen im Einsatz für Menschenrechte, Gerechtigkeit und die Stärkung des Völkerrechts. Der Hessische Rundfunk überträgt die Verleihung des Friedenspreises am Sonntag, 11. Oktober 2026, ab 10.45 Uhr live im Ersten sowie im Hörfunk in hr2-kultur.

Service, Programm, Prominente, Newsticker: Alles, was rund um die Messe passiert, gibt es auf hessenschau.de.

Die Kulturmagazine „ttt“, „Kulturzeit“ und „Buchzeit“

Das ARD-Kulturmagazin „ttt“, moderiert von Siham El-Maimouni, blickt in einer Sonderausgabe auf die großen Fragen unserer Zeit: Wie lässt sich Demokratie in einer Welt verteidigen, die zunehmend von Technologie, autoritären Tendenzen und gesellschaftlichen Umbrüchen geprägt wird? Die Pulitzer-Preisträgerin Jill Lepore geht der Frage nach, ob sich die „Regierung der Maschinen“ noch aufhalten lässt, während der US-Publizist Gal Beckerman mit seinem neuen Buch Wege aufzeigt, wie Menschen autoritären Kräften wirksam entgegentreten können. Außerdem richtet „ttt“ den Blick auf den Deutschen Buchpreis und begegnet dem Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, Philippe Sands, der sich seit Jahrzehnten unermüdlich für Menschenrechte und internationales Recht engagiert. Mit Tschechien als Ehrengast der Buchmesse stehen zudem die bewegte Geschichte und das reiche literarische Erbe des Nachbarlandes im Fokus: „ttt“ trifft die Autorinnen und Autoren Radka Denemarková, Jaroslav Rudis und Kristina Hamplová. Und schließlich spricht Fußballweltmeister und Romanautor Christoph Kramer über seinen zweiten Roman „Wolkenberührpunkt“. Das 45-minütige „ttt Extra“ wird am Sendetag, 11. Oktober, bereits ab 20 Uhr in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/ttt-titel-thesen-temperamente/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3R0dCAtIHRpdGVsIHRoZXNlbiB0ZW1wZXJhbWVudGU) abrufbar sein.

Über weitere News und Hintergründe aus der Literatur-Welt berichtet 3sat – das Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRF und ARD – in seinem Magazin „Kulturzeit“, Montag bis Freitag, 5. bis 9. Oktober, 19.20 Uhr. Und am Sonntag, 11. Oktober, 18 Uhr, läuft in 3sat die „Buchzeit“.

Veranstaltungen: ARD Radiokulturnacht der Bücher, ARD Hörbuchnacht und ttt talk mit ARD Kultur

Bei der ARD Radiokulturnacht der Bücher am Freitag, 9. Oktober, ist die Gewinnerin oder der Gewinner des Deutschen Buchpreises dabei, außerdem stellen Caroline Wahl, Dörte Hansen, Christoph Kramer und viele andere ihre aktuellen Veröffentlichungen vor. Bei der ARD Hörbuchnacht am Samstag, 10. Oktober, kann sich das Publikum unter anderem auf Corinna Harfouch, Charlotte Link und Dimitrij Schaad freuen – außerdem wird dort das Hörbuch des Jahres der hr2-Hörbuchbestenliste ausgezeichnet. Die ARD Radiokulturnacht der Bücher kann nicht nur vor Ort, sondern auch live in hr2-kultur, und zahlreichen weiteren Kultur- und Infowellen der ARD erlebt werden. Die Highlights des Abends sind nachzuhören in ARD Sounds. hr2-kultur sendet die ARD Hörbuchnacht in zwei Teilen in der „Hörbuchzeit“ am Freitag, 16. Oktober, 15.04 Uhr (Wdh. Samstag, 17. Oktober, 12.04 Uhr) und am Freitag, 23. Oktober, 15.04 Uhr (Wdh. Samstag, 24. Oktober,12.04 Uhr).

Karten für beide Veranstaltungen sowie weitere Informationen auf hr-ticketcenter.de .

Dialog und der Austausch unterschiedlicher Perspektiven sind zentrale Voraussetzungen für gesellschaftliche Verständigung. Mit dem Gesprächsformat „ttt talk mit ARD Kultur“ lädt „ttt“ zusammen mit ARD Kultur am Donnerstag, 8. Oktober, 18.30 Uhr, im Rahmen der Buchmesse im Kunstverein Familie Montez e. V. zu einer öffentlichen Diskussion über aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen ein: Es geht um Männlichkeit und Autoritarismus – Ist der starke Mann zurück? Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur das Gespräch mit Ole Liebl, Fikri Anil Altintas, Hendrik Bolz auf dem Podium, sondern ausdrücklich auch die Beteiligung des Publikums. Der Abend wird moderiert von Siham El-Maimouni. Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht.

Gemeinsamer Auftritt von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse

Auch auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse präsentieren ARD, ZDF und 3sat wieder ein gemeinsames Programm von der Literaturbühne im Forum der Messe. Die Kooperation zeigt die Vielfalt der weltweit größten Bücherschau, ob vor Ort, im Netz, TV oder Radio. Mit dabei sind Autorinnen und Autoren wie Sven Regener, Gisèle Pelicot, Ilko-Sascha Kowalczuk, Susan Neiman, Dörte Hansen, Frauke Brosius-Gersdorf, Caroline Wahl, Robert Habeck, Cornelia Funke und Christoph Kramer sowie die Trägerin oder der Träger des Deutschen Buchpreises 2026. Programmakzente von ARTE, phoenix, funk, KiKA, ARD Kultur und Deutschlandfunk Kultur runden das Angebot ab.

Eine ausführliche Pressemappe gibt es im Pressebereich des ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/das-beste-von-der-frankfurter-buchmesse-2026).

Zur hr-Pressestelle

Pressekontakt:

Pressereferentin

Janina Schmid

Tel.: 069 155 4498

E-Mail: janina.schmid@hr.de

HERAUSGEBER

Hessischer Rundfunk

Kommunikation

Tel.: 069 155 3500

E-Mail: kommunikation@hr.de

Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell