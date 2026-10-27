Augsburger KI-Plattform macht das Sprachmodell für den Mittelstand austauschbar

Deutsche Unternehmen sehen sich bei digitalen Technologien vom Ausland abhängig. In einer Bitkom-Umfrage zum Digital-Gipfel 2026 stufen 94 Prozent von 602 Unternehmen Deutschland als stark oder eher abhängig ein, Künstliche Intelligenz beziehen 56 Prozent aus dem Ausland. Die schnell.digital GmbH aus Augsburg hat nun das Herbst-Update ihres schnell.digital AI Kit veröffentlicht, der KI-Plattform für den Mittelstand. Sie läuft in einem Rechenzentrum in Deutschland oder auf eigenen Servern, das KI-Modell dahinter wählt der Betrieb selbst.

Die Abhängigkeit von den USA beunruhigt laut Bitkom inzwischen 73 Prozent der Unternehmen, 2024 waren es 38 Prozent. Von den Unternehmen, die digitale Technologien importieren, setzen 44 Prozent verstärkt auf Anbieter aus Deutschland und Europa. Bei KI fällt mittelständischen Betrieben dieser Schritt schwer, weil die großen Sprachmodelle überwiegend aus den USA stammen.

„In Deutschland reden wir viel darüber, dass wir bei KI nur Anwender sind. Ein Mittelständler kann trotzdem selbst festlegen, wo seine Daten liegen, was die KI damit tun darf und wer das Ergebnis freigibt. Diese Schicht bauen wir in Augsburg, das Modell dahinter bleibt austauschbar“, sagt Patrick Schnell, Gründer und Geschäftsführer der schnell.digital GmbH.

Im AI Kit beschreiben Fachabteilungen einen Ablauf in eigenen Worten, etwa so: „Wenn eine Mail im Service-Postfach eingeht, bestimme anhand unserer Zuständigkeitstabelle, wer zuständig ist, und leite sie an diese Person weiter.“ Daraus entsteht ein Workflow, dessen Schritte sich als Sätze lesen und dort eingestellt werden. KI-Agenten für Aufgaben mit Rückfragen setzen seit dem Herbst-Update fertige Workflows als Werkzeug ein und ziehen andere Agenten mit eigenem Fachwissen hinzu. Ergebnisse kommen als Word- oder Excel-Datei, Antworten nennen ihre Fundstelle im Firmenwissen.

Neu ist außerdem eine Pseudonymisierung, die sich je Agent einschalten lässt. Sie ersetzt erkannte Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Anschriften durch Platzhalter, bevor ein externes KI-Modell den Text erhält. Wo es darauf ankommt, hält ein Ablauf an, bis ein Mensch freigibt, und jeder Lauf wird protokolliert. Als Modelle stehen unter anderem Angebote von OpenAI, Anthropic und Mistral sowie lokal betriebene Modelle zur Wahl, auf Wunsch für jeden Arbeitsschritt ein anderes. Betriebe nutzen dafür ihren eigenen Zugang beim Modellanbieter und zahlen die Modellkosten direkt dort ohne Aufschlag.

Unabhängig vom Anbieter sollten Betriebe nach Einschätzung von schnell.digital vor der Einführung klären, wo Daten und Firmenwissen liegen, ob sich das Modell wechseln lässt, ohne die Abläufe neu zu bauen, und wie Abläufe und Wissen bei einem Plattformwechsel wieder herauskommen. Die letzte Frage stellt schnell.digital ausdrücklich auch an das eigene AI Kit.

Informationen zum AI Kit stehen unter www.schnell.digital/de/ai-kit, die Neuerungen des Herbst-Updates unter www.schnell.digital/de/ai-kit/releases/herbst-2026 Ein Pilotprojekt dauert in der Regel sechs bis acht Wochen, Lizenzen beginnen bei 349 Euro im Monat.

Über schnell.digital

Die schnell.digital GmbH baut und betreibt KI-Prozessautomatisierung für mittelständische Betriebe, von der Prozessaufnahme bis zum laufenden Betrieb. Das Unternehmen ist seit 2017 am Markt, seit 2022 als GmbH eingetragen und hat über 75 Digitalisierungs- und KI-Projekte umgesetzt. Sitz ist Meitingen, das Büro liegt im Technologiezentrum Augsburg. Das schnell.digital AI Kit ist die KI-Plattform für den Mittelstand und läuft in Deutschland oder im eigenen Haus. Gründer und Geschäftsführer Patrick Schnell ist Informatiker, O Reilly-Autor und spricht regelmäßig auf Konferenzen wie BASTA!, DWX und WeAreDevelopers. schnell.digital hat den EU AI Pact der Europäischen Kommission unterzeichnet. www.schnell.digital

Quelle Bitkom, Presseinformation „16 Monate – so lange könnten Deutschlands Unternehmen ohne Digitalimporte überleben“, 19.10.2026. Telefonische Befragung von 602 Unternehmen ab 20 Beschäftigten durch Bitkom Research, KW 33 bis KW 39 2026, repräsentativ.