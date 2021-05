Ausgesperrt in München Aubing: Was tun, wenn die Tür zu ist- Ist der Schlüsseldienst nötig-

Was ist zu tun, wenn man ohne Schlüssel vor seiner Wohnung steht?

Da wollte man nur schnell im Briefkasten nach Post schauen oder den Müll zur Tonne tragen, und dann ist es passiert: Die Tür fällt ins Schloss. Hat man nicht vorsorglich einen Zweitschlüssel bei Freunden oder Verwandten deponiert, kann dies leider teuer werden, wenn man nicht einige nützliche Verhaltenstipps im Kopf hat.

Zuerst einmal sollte man Ruhe bewahren und überlegen, wann man den Schlüssel zuletzt benutzt hat, wohin man ihn gelegt hat. Ist er in der Wohnung vergessen worden? Möglicherweise ist er unterwegs aus der Tasche gerutscht, verloren gegangen? Hierzu kann man schrittweise den gesamten Verlauf der letzten Stunden abchecken. Wenn man direkt von einem Besuch kommt oder von seiner Arbeitsstätte: Liegt der Schlüssel vielleicht noch dort? Ansonsten kann es helfen, den zurückgelegten Weg noch einmal abzugehen und nachzuschauen, ob er hier zu finden ist. Fallen diese Möglichkeiten aus oder sind unwahrscheinlich: Könnte er gestohlen worden sein? Vermisst man noch andere Dinge, wie man bei sich trug, das Handy oder das Portemonnaie? In diesem Fall sollte die Polizei eingeschaltet werden.

Darf man die Tür selbst aufbrechen?

Wenn es sich um Eigentum handelt, darf man sich natürlich auch mit brachialer Gewalt Zutritt verschaffen, sollte dann aber besser Sorge tragen, dass die direkte Nachbarschaft nicht aus dem Bett geschreckt wird. Sie könnten den Eigentümer oder die Eigentümerin für Einbrecher halten oder sich vielleicht auch über die Ruhestörung bei der Polizei beschweren.

Wichtig: Für den entstandenen Schaden muss man in diesem Fall natürlich immer selbst aufkommen, unabhängig davon, ob es sich um Eigentum handelt oder man zur Miete wohnt.

Besser, man ruft sofort eine vertrauenswürdige Türnotöffnung und lässt die Profis ihre Arbeit erledigen

Schlüsseldienst München Aubing ist eine alteingesessene Einbruchschutzfirma, die sich als seriöses Unternehmen einen guten Namen machen konnte. Die Fachleute sind dafür bekannt, dass sie immer schnell zur Stelle sind und kompetent und sachgerecht jedes Schloss überwinden. Besonders zu schätzen wissen die Kunden und Kundinnen, dass ihr Eigentum dabei sehr pfleglich behandelt wird, damit keine Schäden entstehen, die im Nachhinein auch noch behoben werden müssten. Möglich ist das durch modernste Werkzeuge und das entsprechende Knowhow. So kann von der Notöffnung eine zugezogene Tür völlig schadenfrei geöffnet werden und auch der Wagen bei der Öffnung verschont von Lackkratzern. Jedes Schloss wird professionell in Sekundenschnelle überwunden, sei es die Haustür, die Terrassentür, das Auto, das Garagentor, und auch der Tresor und der Waffenschrank stellen kein Hindernis dar.

Was macht einen seriösen, günstigen Schlüsseldienst aus?

Die Einbruchschutzfirma nennt hierzu folgende Punkte: Schnelligkeit, Pünktlichkeit bei Terminen, sachgerechte, schonende Arbeitsweise und eine transparente Preisgestaltung. Die Firma ist nur in allen Münchener Stadtbezirken tätig und im gesamten Umkreis. Das bedeutet, dass keine langen Anfahrtswege in Kauf genommen werden müssen, kein Kunde und keine Kundin warten muss, sondern immer schnelle Hilfe zur Stelle ist. Wichtig ist dem Schlüsseldienst auch, dass die modernsten und dadurch effektivsten Werkzeuge genutzt werden und dass die Monteure auch nach ihrer Ausbildung durch Schulungen und Seminare immer auf dem neuesten Stand sind. Besonders bei dem Thema Sicherheit ist dies entscheidend. Einbrecher lernen laufend dazu. Deshalb muss die Sicherheitstechnik, der Einbruchschutz den Langfingern immer einen Schritt voraus sein. Es macht in puncto Sicherheit einen gravierenden Unterschied, ob ein Zylinderschloss sachgerecht eingebaut wird, damit ein Ziehschutz und ein Aufbohrschutz auch wirklich vorhanden sind oder ob durch unsachgemäße Einbauten ein Einbrecher ein Schloss einfach knacken kann.

Ein seriöser, fairer Schlüsseldienst hat keine versteckten Kosten, sondern einen Festpreis, der alle Posten abdeckt

In vielen Branchen ist es üblich, mit Sonderangeboten und Billigstpreisen zu werben. Leider halten diese Angebote im Nachhinein nicht, was man sich davon versprochen hat. Wenn eine Türöffnung zu einem Schnäppchenpreis angeboten wird, der in der Praxis nicht einmal die Materialkosten decken würde, erlebt manch sparsamer Mensch auf der Rechnung dann leider eine böse Überraschung. Hinzugekommen sind zusätzliche Materialkosten, Anfahrtskosten, Mehrwertsteuer, Stundensätze und sonstiges. Deshalb ist ein Festpreis ?alles inklusive? eine transparente Preisgestaltung, bei der keine zusätzlichen Kosten, keine unerwarteten Aufschläge entstehen. Schlüsseldienst München Aubing führt alle seine Dienstleistungen ausschließlich zum Festpreis ?alles inklusive? aus. Bei den günstigen Preisen ein weiterer Pluspunkt, der Kunden und Kundinnen besonders entgegenkommt.

Wer einen Premienservice seiner Versicherung genießt, kann sich die Kosten einer Schlossöffnung zurückholen

Das normale Basispaket von Versicherungen deckt normalerweise eine Türöffnung nicht ab. Wenn aber ein Premienservice abgeschlossen wurde, ist der Betrag in der Haftpflichtversicherung zurückerstattbar. Ein Blick in die eigenen Versicherungsunterlagen bietet genaue Auskunft darüber, welche Vertragsbedingungen abgeschlossen wurden.

?

Der Fachbetrieb bietet seit über 25 Jahren das gesamte Servicespektrum im Bereich Sicherheit an. Dazu gehören zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz auch die Neuinstallation und/oder der Austausch von Sicherheitszylindern und im Bereich Sicherheitstechnik die Montage von Panzerriegeln, Balkenschlössern. Die Firma ist selbstverständlich versiert in jeder Art von Schlössern, wie Türschlösser, Tresore, Briefkastensysteme und Terrassenschlösser, sei es in der Neuinstallation oder im Austausch. Als Notdienst und Aufsperrdienst für Türen wie auch Autos sind die Mitarbeiter im Bereich Schlüsseldienst in München insbesondere durch ihre Fairness mit Festpreisgarantie all inklusive ein positives Beispiel für seriöse und kompetente Arbeit, bei der Transparenz ohne versteckte Kosten oder Aufschläge noch großgeschrieben wird. Schnell – kompetent – fair.

