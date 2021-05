Blackrock kündigt Zeichnungsbeteiligung von First Majestic Silver Corp. an einer 2,0 Millionen CAD schweren Privatplatzierung an



Vancouver, British Columbia – 19. Mai 2021. Blackrock Silver Corp. (das Unternehmen) gibt mit Freude die Durchführung einer Privatplatzierung (die Platzierung) von 2.666.666 Einheiten (die Einheiten) ohne Brokerbeteiligung zum Preis von 0,75 CAD pro Einheit bekannt, mit der ein Bruttoerlös in Höhe von 2.000.000 CAD zu den gleichen Konditionen wie im Rahmen der am 17. Mai 2021 angekündigten Bought-Deal-Privatplatzierung erzielt werden soll. Das Unternehmen freut sich berichten zu können, dass die Firma First Majestic Silver Corp. im Rahmen der Platzierung die Abnahme eines Wertpapiervolumens im Wert von 1,25 Mio. CAD zugesagt hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und der Hälfte eines Aktienkaufwarrants. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von zwei Jahren nach dem Datum der Emission der Einheiten zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie aus dem Aktienbestand des Unternehmens zum Preis von 1,15 CAD.

President und CEO Andrew Pollard meint dazu: Diese strategische Beteiligung von First Majestic stellt den potenziellen Wert unseres Silber-Gold-Projekts Tonopah West in Nevada unter Beweis. Mit ihrem kürzlichen Einstieg in Nevada durch die Übernahme der Mine Jerritt Canyon und ihrer überragenden Kompetenz im technischen Bereich ist die Firma First Majestic ein idealer strategischer Investor, der uns auf unserem Weg in Richtung unserer ersten Ressourcenschätzung begleiten wird. Nachdem sich die bekannte Mineralisierung im Zuge der Bohrungen entlang des Streichens sowie durch die Entdeckung neuer Erzgänge immer mehr ausbreitet, bieten diese zusätzlichen Mittel für uns eine willkommene Möglichkeit, unser Explorationsprogramm weiter auszudehnen.

Die Platzierung wird planmäßig am bzw. um den 8. Juni 2021 geschlossen und ist an bestimmte Bedingungen gebunden, zu denen unter anderem auch der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen der Regulierungsbehörden sowie weiterer Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange, zählt. Die im Rahmen dieser Platzierung auszugebenden Einheiten unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss der Platzierung endet. Der Nettoerlös aus der Platzierung wird vom Unternehmen für die Exploration in den unternehmenseigenen Gold- und Silberprojekten in Nevada sowie allgemein als Working Capital verwendet.

Das Unternehmen wird im Rahmen der Platzierung ein Vermittlungshonorar (Finders Fee) in Höhe von 6 % entrichten, das sowohl in bar als auch in Form von Finders Warrants im Gegenwert von 3 % der vom Finder platzierten Einheiten ausbezahlt wird. Jeder Finders Warrant kann innerhalb von zwei Jahren zum Preis von 0,75 Dollar gegen eine Stammaktie eingetauscht werden.

Über Blackrock Silver Corp.

Blackrock ist ein auf Silber fokussiertes Junior-Explorationsunternehmen, das auf der Suche nach einer wirtschaftlichen Entdeckung ist. Das Unternehmen, das von einem erfahrenen Board unterstützt wird, richtet sein Hauptaugenmerk auf sein Grundstücksportfolio in Nevada, das aus epithermalen Gold- und Silberprojekten mit geringer Sulfidation besteht, die sich entlang des renommierten Northern Nevada Rift im Norden von Nevada und dem Trend Walker Lane im Westen von Nevada befinden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Andrew Pollard, President & CEO

Blackrock Silver Corp.

Tel: 604 817-6044

E-Mail: andrew@blackrocksilver.com

