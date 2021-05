Bluestone gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt und ernennt neuen Chairman



19. Mai 2021 – VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – Bluestone Resources Inc. (TSXV:BSR | OTCQB:BBSRF) („Bluestone“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/bluestone-resources-inc/) freut sich, die Abstimmungs-ergebnisse seiner Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre bekannt zu geben, die am 19. Mai 2021 per Telefonkonferenz (die „Versammlung“) stattfand. Vollständige Details zu allen Abstimmungsergebnissen der Versammlung 2021 sind auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Die im Proxy Circular des Managements von Bluestone vom 14. April 2021 aufgeführten Nominierten für die Direktoren wurden wie in der folgenden Tabelle aufgeführt gewählt:

Direktor Stimmen f%

ür

James Beck 92,101,7899.98

Zara Boldt 3 99.99

Dave Dicaire 99.99

92,106,88

3

92,106,88

3

Leo Hathaway 92,106,8899.99

3

William Lamb 92,106,8899.99

3

Jack Lundin 92,106,8899.99

3

Nach der Versammlung wurde William Lamb vom Bluestone-Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) ernannt, um den Vorsitz anstelle von John Robins zu übernehmen.

John Robins war im Corporate Governance und Nominierungsausschuss des Vorstands, im Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltausschuss des Vorstands und als Vorstandsvorsitzender tätig.

Jack Lundin, President und CEO, kommentierte: „John war maßgeblich am Erwerb des Goldprojekts Cerro Blanco beteiligt, der das Unternehmen zu dem machte, was es heute ist. Er war ein starkes Board-Mitglied, das aufschlussreiches Feedback und Führungserfahrung geliefert hat. Johns Vision im Bereich der natürlichen Ressourcen hat in den letzten 35 Jahren zu zahlreichen Entdeckungen und Erfolgen geführt. Im Namen des Senior Management Teams von Bluestone und unseres Boards möchten wir John für seine Beiträge danken und wünschen ihm das Beste für seine zukünftigen Unternehmungen.“

John Robins, ehemaliger Chairman sagte: „Es war ein Vergnügen, mit einem so talentierten Team sowohl hier in Vancouver als auch in Guatemala arbeiten zu dürfen. Seit dem Erwerb von Cerro Blanco im Jahr 2017 haben wir bei der Entwicklung des Projekts sowohl in technischer als auch in sozialer Hinsicht bedeutende Fortschritte gemacht und ich bin stolz darauf, Teil seiner Entwicklung von einem Basisexplorer zu einem Entwickler gewesen zu sein. Ich habe volles Vertrauen in das Unternehmen, das Projekt voranzutreiben. Ich bin dankbar, mit einem so großartigen Team gearbeitet zu haben, und ich bin dankbar für die Unterstützung unserer Aktionäre, insbesondere der Familie Lundin.“

Jack Lundin kommentierte außerdem: „Da das Unternehmen zu einer größeren Erschließung übergeht, ist es ein natürlicher Übergang, jemanden mit Erfolg bei Tagebauprojekten in die Position des Board Chair von Bluestone zu bringen. Ich hatte das Vergnügen, William Lamb seit vielen Jahren zu kennen und mit ihm zu arbeiten. Seine Erfahrung in der Branche und sein Engagement für betriebliche Exzellenz werden ein wertvoller Aktivposten für uns sein, während wir unser Flaggschiff-Goldprojekt Cerro Blanco weiterhin effizient vorantreiben.“

William Lamb

Herr Lamb verfügt über mehr als 23 Jahre Erfahrung im Bergbau und Betrieb in Kanada und mehreren Ländern des südlichen Afrikas. Sein Hintergrund umfasst Betriebs- und Projektmanagement in den Bereichen Edelmetalle, Kohle, Chrom und Diamanten. Herr Lamb verbrachte 13 Jahre bei De Beers, wo er in verschiedenen Betrieben im südlichen Afrika und in Kanada tätig war und sich auf die Konzentration von Schwermineralien, Projektentwicklung und Betriebsbereitschaft konzentrierte. Er kam 2008 bis 2018 zu Lucara Diamond Corp. und war maßgeblich an der Akquisition des AK6-Vermögenswertes, der heutigen Karowe-Mine, beteiligt, die als einer der weltweit bedeutendsten Produzenten von großen, hochwertigen Diamanten in Produktion gebracht wurde.

Über Bluestone Resources

Das Goldprojekt Cerro Blanco ist ein oberflächennahes Erschließungsprojekt im fortgeschrittenen Stadium. Eine PEA über das Projekt hob eine Anlage hervor, die in der Lage ist, mehr als 300 koz/Jahr zu produzieren, mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 231 koz/Jahr bei nachhaltigen Gesamtkosten von ~$642/oz (gemäß den Richtlinien des World Gold Council, abzüglich der allgemeinen und administrativen Kosten des Unternehmens) über eine anfängliche 11-jährige Lebensdauer der Mine. Das Unternehmen wird unter dem Symbol „BSR“ an der TSX Venture Exchange und „BBSRF“ an der OTCQB gehandelt.

Im Namen von Bluestone Resources Inc.

„Jack Lundin“

Jack Lundin | Präsident, CEO & Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Bluestone Resources Inc.

Stephen Williams | VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: +1 604 646 4534

info@bluestoneresources.ca

www.bluestoneresources.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.