Canagold mobilisiert zwei Diamantbohrgeräte und leitet 24.000 Meter umfassendes Bohrprogramm bei der Goldmine New Polaris in BC ein

Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CANA – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canarc-resource-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass zwei Diamantbohrgeräte in das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt New Polaris im Norden von British Columbia verbracht wurden, sodass das 24.000 Meter umfassende Bohrprogramm eingeleitet werden kann.

Übersicht über das Bohrprogramm

Die Firma ITL Diamond Drilling Ltd. wird ein kombiniertes Infill- und Stepout-Bohrprogramm mit 47 Bohrlöchern über insgesamt 24.000 Meter durchführen, das darauf ausgelegt ist, einen großen Teil der vermuteten Ressource in die Kategorie der angedeuteten Ressourcen hochzustufen, sodass diese in einer zukünftigen Machbarkeitsstudie berücksichtigt werden kann. Außerdem wird die Goldmineralisierung entlang des Einfallwinkels im Rahmen des Programms angezielt.

Die Infill-Bohrlöcher werden bis in eine Tiefe von jeweils 300 bis 650 Metern reichen und eine größere Dichte an Bohrabschnitten in Bereichen mit geringerer Erfassung im Ressourcenmodell (siehe Lageplan der Bohrstandorte und Schrägschnitt) bieten. Im Rahmen des Programms werden auch zwei tiefere Bohrungen mit etwa 1.000 Meter Länge niedergebracht, um einen Abschnitt von 200 bis 250 Metern entlang des Einfallwinkels der modellierten Ausmaße der Goldmineralisierung zu erproben. Dies werden die bislang tiefsten Bohrlöcher auf dem Projekt sein und ihre Ergebnisse werden zur Erarbeitung zukünftiger Bohrprogramm beitragen.

Wichtigste Ergebnisse der PEA für New Polaris

Im Zuge der wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment/?PEA?) wurden angedeutete Ressourcen im Umfang von 1,7 Millionen Tonnen – 586.000 Unzen Gold bei 10,8 g/t Gold – sowie vermutete Ressourcen im Umfang von 1,5 Millionen Tonnen – 485.000 Unzen Gold bei 10,2 g/t Gold ? abgegrenzt**. Unter Anwendung eines Goldpreises von 1.500 USD pro Unze, eines CAD-USD-Wechselkurses von 0,71, Investitionskosten von 400 USD pro Unze und nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) von 469 USD pro Unze liefert die aktualisierte PEA (siehe Pressemeldung vom 20. Mai 2020) einen Kapitalwert nach Steuern (5 % Diskontsatz) von 333 Millionen USD, einen internen Zinsfuß (IZF) nach Steuern von 56 % und eine Amortisationsdauer von 1,9 Jahren. Auf Vorsteuerbasis beläuft sich der undiskontierte Cashflow für die Lebensdauer der Mine auf insgesamt 847 Millionen CAD mit einem IZF von 68 % und einer Amortisationszeit von 1,7 Jahren.

Projektübersicht

Das Vorzeigeprojekt von Canagold ist die zu 100 % unternehmenseigene Goldmine New Polaris im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia rund 100 Kilometer (?km?) südlich von Atlin (BC) und 60 km nordöstlich von Juneau (Alaska, USA). Das Konzessionsgebiet besteht aus 61 zusammenhängenden, vom Staat vergebenen Mineralclaims und einem modifizierten Raster-Claim mit einer Gesamtfläche von 850 Hektar.

Die Lagerstätte ist ein mesothermales Erzgangsystem mit Goldmineralisierung aus dem Alttertiär, das in Scherzonen gebettet ist, die andesitische Vulkangesteine aus dem späten Paläozoikum durchschneiden. Die Lagerstätte wurde von 1938 bis 1942 sowie von 1946 bis Anfang 1951 im Tiefbau abgebaut; dabei wurden rund 245.000 Unzen Gold aus 740.000 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 10,3 g/t Gold produziert. Drei Haupterzgänge (?AB, C und Y?) wurden bis in eine Tiefe von maximal 150 m abgebaut und wurden durch Bohrungen auf bis zu 1.000 m in Streichrichtung und bis zu 800 m entlang des Einfallwinkels nachgewiesen; sie sind nach wie vor zur Erweiterung offen.

Das Gold tritt überwiegend in fein eingesprengtem Arsenopyrit innerhalb der Stockwerk-Erzgänge und den alterierten Nebengesteinen auf. Die einzelnen mineralisierten Zonen erreichen eine Länge von bis zu 250 m und eine Mächtigkeit von bis zu 14 m, die mineralisierten Mächtigkeiten liegen im Schnitt jedoch eher bei 2 bis 5 m.?

*Die Ressource für New Polaris wurde im Rahmen einer wirtschaftlichen Erstbewertung (?PEA?) berechnet. Der entsprechende Bericht wurde von Moose Mountain Technical Services in der durch die Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects vorgeschriebenen Form erstellt und am 18. April 2019 auf Sedar eingereicht.

**Die Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit ist daher nicht gesichert.

*** Angesichts des konzeptuellen Charakters der PEA besteht keine Gewissheit, dass diese Ergebnisse realisiert werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Garry Biles, P.Eng., President und COO von Canagold Resources Ltd., ist der qualifizierte Sachverständige (Qualified Person), der den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

?Scott Eldridge?

Scott Eldridge, Chief Executive Officer

CANAGOLD RESOURCES LTD.

Über Canagold – Canagold Resources Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, durch die Entdeckung, Exploration und Erschließung von strategischen Goldlagerstätten in Nordamerika überdurchschnittliche Renditen für die Aktionäre zu schaffen. Die Aktien von Canagold werden an der TSX unter dem Kürzel CCM und am OTCQX unter dem Kürzel CRCUF gehandelt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Scott Eldridge, CEO

Gebührenfreie Rufnummer (Nordamerika): 1-877-684-9700

Tel: (604) 685-9700

Mobil: (604) 722-5381

E-Mail: scott@canagoldresources.com?

Website: www.canagoldresources.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemeldung enthält ?zukunftsgerichtete Aussagen? im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ?zukunftsgerichtete Informationen? im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen, die bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Erklärungen bezüglich der zukünftigen Leistung von Canagold und der Pläne und Explorationsprogramme des Unternehmens für seine Mineralkonzessionsgebiete, einschließlich des Zeitrahmens für diese Pläne und Programme. In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie ?plant?, ?nachgewiesen?, ?erwartet? oder ?erwartet nicht?, ?erwartungsgemäß?, ?Potenzial?, ?scheint?, ?Budget?, ?geplant?, ?Schätzungen?, ?Prognosen?, ?mindestens?, ?beabsichtigt?, ?rechnet mit? oder ?rechnet nicht mit? oder ?glaubt? bzw. Variationen solcher Wörter oder Ausdrücke zu erkennen oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ?unternommen?, ?eintreten? oder ?erzielt? werden, ?könnten?, ?können?, ?würden?, ?sollten?, ?dürften? oder ?werden?.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von etwaigen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, abweichen. Diese Risiken und anderen Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit den Unsicherheiten, die der Schätzung von Mineralressourcen inhärent sind; Rohstoffpreise; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage; die Stimmung am Markt; Wechselkurse; die Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb fortzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Mittel im Rahmen von Aktienfinanzierungen zu beschaffen; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration; Risiken im Zusammenhang mit Betriebstätigkeiten im Ausland; zukünftige Metallpreise; das Unvermögen, Ausrüstungen und Verfahren wie erwartet zu betreiben; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbaubranche; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen; die staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben; Umweltrisiken; Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche in Bezug auf Eigentumsansprüche; Beschränkungen des Versicherungsschutzes und der Zeitpunkt und das mögliche Ergebnis von Rechtsstreitigkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die das Unternehmen betreffen und dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, gibt es möglicherweise andere Faktoren, die dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten Sie sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Alle Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!