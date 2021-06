Carlyle beauftragt Beraterteam mit Durchführung der nächsten Phase des Bohrprogramms auf Goldprojekt Newton



3. Juni 2021 – Carlyle Commodities Corp. (CSE:CCC, FWB:1OZA, OTC:DLRYF) (Carlyle oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass Hardline Exploration Corp. aus Smithers, B.C., mit dem Konzept, der Implementierung und Überwachung der nächsten Phase der geplanten Bohrungen auf dem zu 100% unternehmenseigenen Goldprojekt Newton beauftragt wurde.

Das Goldprojekt Newton enthält eine historische geschätzte Mineralressource von 1,6 Mio. Unzen Gold und 7,7 Mio. Unzen Silber in der Kategorie abgeleitete Ressourcen, wie es in einem NI 43-101-konformen technischen Bericht vom 19. Dezember 2012 mit dem Titel Technical Report on the Initial Mineral Resource Estimate for the New Project, Central British Columbia, Canada, erstellt von Reno Pressacco, M.Sc.(A), P.Geo., von Roscoe Postle and Associates Ltd., heißt.

Highlights

– Das Projekt Newton ist eine große epithermale Goldlagerstätte mit geringer bis mittlerer Sulfidierung und großen Tonnagen, mit fast 30.000 m Bohrungen zur Exploration und Erschließung der historischen Ressource, hauptsächlich zwischen 2009 und 2012.

– Newton umfasst mehr als 24.000 ha und enthält eine historische Ressource von 1,6 Mio. oz Au & 7,7 Mio. oz Ag, das auf das Konfidenzniveau vermutet geschätzt wird. Carlyle ist der Ansicht, dass Newton ein hervorragendes Entwicklungsprojekt darstellt.

– Die Mineralisierung kommt innerhalb eines 800 x 400 m großen Gebiets vor, das durch Bohrungen bis in eine Tiefe von 560 m bestimmt wurde, wobei die Mehrzahl der Bohrungen eine Tiefe von 300 m nicht überschreitet.

– Unterhalb der Lagerstätte befindet sich eine große IP-Anomalie, die 4 km x 2 km misst und eine Fläche von mehr als 7 q/km abdeckt – die historische Ressource nimmt jedoch nur etwas mehr als 0,5 q/km bzw. nur 7 % der Anomalie ein.

– Die Gold- und damit verbundene Basismetallmineralisierung schlug sich in ausgedehnten Zonen mit starker Quarz-Serizit-Alteration sowie in mafischem Vulkangestein und klastischem Sedimentgestein und entlang von Verwerfungs- und Bruchzonen nieder.

– Die Alterationstypen und Metallassoziationen bei Newton ähneln großen epithermalen Goldlagerstätten anderswo in British Columbia, einschließlich der Lagerstätten Blackwater (Artemis Gold Inc), New Prosperity (Taseko Mines Ltd) und Brucejack (Pretium Resources Inc). Das sehr große Blackwater-Goldprojekt ist die nächstgelegene dieser Lagerstätten, die sich etwa 185 km nordöstlich von Newton befindet. Es handelt sich dabei um eine der größten Goldlagerstätten Kanadas im Tagebau und um eines der weltweit größten Golderschließungsprojekte, das durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Assessment = EA) genehmigt wurde. Blackwater verfügt über eine nachgewiesene + angedeutete Ressource, die auf 11,7 Millionen Unzen Au und 122 Millionen Unzen Ag geschätzt wird (Blackwater Gold Project British Columbia NI 43-101 Technical Report on Pre-Feasibility Study: authored by Sue Bird, Daniel Fontaine, Tracy Meintjes, Marc Schulte and John Thomas, August 26, 2020; www.artemisgoldinc.com).

Die historische Schätzung im Newton Technical Report ist die jüngste Mineralressourcenschätzung für das Gold-Silber-Projekt Newton und wurde von Amarc erstellt. Bisher hat kein für das Unternehmen tätiger qualifizierter Sachverständiger (QP) (wie dieser Begriff in NI 43-101 definiert ist) ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die Schätzung als historische Mineralressource. Das Unternehmen geht auch nicht davon aus, dass die Informationen oder Ergebnisse des Gold-Silber-Projekts Newton, weder zum jetzigen Zeitpunkt noch in Zukunft, mit jenen des Blackwater-Projekts von Artemis oder anderer großer epithermaler Projekte vergleichbar sind

Über Hardline Exploration

Hardline Exploration Corp. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Smithers, BC. Als Beraterfirma für das Goldene Dreieck und den Westen Kanadas, arbeitet Hardline direkt mit lokalen Subunternehmern und First Nations zusammen, um sicherzustellen, dass die Projekte die effizienteste und engagierteste Exploration erfahren. Sie haben eine Erfolgsbilanz aus erfolgreichen Projekten und ein sehr erfahrenes Team mit umfangreicher Erfahrung bei verschiedenen Lagerstättentypen in ganz Kanada.

Morgan Good, President und Chief Executive Officer, sagte: „Mit der Beauftragung von Hardline Exploration hat Carlyle ein weiteres Puzzlestück an den richtigen Platz gesetzt. Jeremy Hanson, Hardlines Gründer und CEO, verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Entwicklung und Durchführung von Explorationsprogrammen, insbesondere in BC. Seine Erfahrung und die seines Teams verheißen viel Gutes für die Planung und Durchführung der Explorationsarbeiten des Unternehmens im Jahr 2021 auf dem Projekt Newton.

Qualifizierter Sachverständiger

Harrison Cookenboo Ph.D., P.Geo. und QP gemäß den Standards des kanadischen National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, geprüft und die hierin enthaltenen Bekanntmachungen genehmigt.

Über Carlyle

Carlyle ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Konzessionsgebieten mit Mineralressourcen gerichtet ist. Carlyle besitzt 100 % des Newton-Goldprojekts in der Clinton Mining Division in B.C. und ist eine strategische Partnerschaft mit HDI (Hunter Dickinson Group) eingegangen und hat mit dem HDI-Tochterunternehmen United Minerals Services Ltd. ein 50:50-Jointventure für das Projekt Mack gegründet, welches in B.C. liegt. Das Unternehmen besitzt eine Option auf eine 100%ige Beteiligung am Gold-Silber-Projekt Cecilia im mexikanischen Bundesstaat Sonora sowie eine Option auf eine 100%ige Beteiligung am vielversprechenden Konzessionsgebiet Sunset in der Vancouver Mining Division nahe Pemberton, B.C. Carlyle hat seinen Sitz in Vancouver (BC), und ist an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Symbol CCC notiert.

