Contentserv platziert als?Strong Performer“ im Product Information Management Report eines unabhängigen Marktforschers

Contentserv, der Anbieter der kundenzentrierten Product Experience Management (PXM)-Plattform, die es Markeninhabern und Einzelhändlern ermöglicht, Produktinformationen einfacher zu verwalten und zu optimieren, gibt seine Postionierung als Strong Performer in ?The Forrester Wave?: Product Information Management, Q2 2021? bekannt. Der Forrester-Bericht analysiert den jeweiligen Lösungsansatz jedes Anbieters und gibt einen detaillierten Einblick, wie er sich im Vergleich zu anderen Herstellern in dieser Kategorie positioniert.

Gewürdigt als ?Strong Performer“ in dieser Bewertung, überzeugt Contentserv ?durch die Anreicherung von Produktdaten ? von der mehrsprachigen Unterstützung bis zur Suchoptimierung“, so Forrester. Zudem stellt der Bericht fest: Für Kunden seien die größten Vorteile der Plattform die ?Fähigkeit, alle produktbezogenen Assets flexibel zu verwalten“ und insbesondere die ?Produktvisualisierung und Suche als einige ihrer stärksten Funktionen“.

Contentserv unterstützt Hunderte von mittelständischen und großen Herstellern und Händlern auf der ganzen Welt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Produkterlebnisse durch ein selbstlernendes Ökosystem neu zu definieren. Dieses erlaubt ein kanalunabhängiges und personalisiertes Kauferlebnis auf der Basis von kontextualisierten Produktinhalten und Closed-Loop-Analysen.

Das Unternehmen erhielt die höchstmögliche Punktzahl im Kriterium ?Innovations-Roadmap? und sieht sich durch diesen Report in seinem Engagement bestärkt, das gesamte Kundenerlebnis zukunftsweisend zu gestalten ? vom Product Information Management (PIM) und Master Data Management (MDM) bis hin zum Marketing Experience Management (MXM) und darüber hinaus. Zusätzlich zu diesem Forrester-Report wurde die Contentserv-Plattform kürzlich auch als Challenger im Gartner Magic Quadrant für Master Data Management-Lösungen 2021 positioniert sowie von Research in Action als #1 PIM-Anbieter in der DACH-Region ausgezeichnet.

Mit 12 Niederlassungen weltweit, über 300 internen Marken- und Handelsexperten, branchenführenden Partnern und Hunderten von multinationalen Kunden wie Lacoste, Mizuno und Vaillant setzt das Unternehmen seine schnelle Expansion in Europa, Nordamerika und Asien fort. ?Unsere Kunden stehen ganz klar im Mittelpunkt unserer Strategie. Wir wollen ihnen die bestmöglichen Dienstleistungen und innovativsten Lösungen anbieten und ihnen so ein herausragendes Kundenerlebnis für ihre Endkunden ermöglichen. Neben der Erfüllung aktueller und zukünftiger Marktstandards ist es für uns von zentraler Bedeutung, unsere ganze Energie in innovative neue Produkte zu stecken“, sagt Florian Zink, CEO von Contentserv.

Interessierte können ein kostenfreies Exemplar des ?The Forrester Wave?: Product Information Management (PIM), Q2 2021? Reports hier erhalten: https://go.contentserv.com/3i8sd7m

Contentserv ermöglicht es Händlern und Markeninhabern bahnbrechende Produkterlebnisse der Zukunft zu erschaffen, indem sie das volle Potenzial moderner Technologien ausschöpfen. Dahinter steht die Vision, den Alltag von Marketern und Produktteams mithilfe einer modernen, umfassenden und geschäftsorientierten Plattform zu vereinfachen ? wobei die Time-to-Value stets im Fokus steht.

Die einzigartige Kombination von Product Information Management (PIM), Master Data Management (MDM) und Marketing Experience Management (MXM) auf einer einzigen Plattform erlaubt es dem Einzelhandel und Markenunternehmen, hochwertige, relevante und emotional ansprechende Produkterlebnisse zu kreieren, mit denen sie die Erwartungen ihrer Kunden übertreffen.

Mehr erfahren unter https://www.contentserv.com/