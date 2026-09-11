DogWorld 2026: Münchens großes Community-Event mit Messe und internationalem DackelRace

Am 17. und 18. Oktober in der Motorworld München – mit 150 Ausstellern und Marken in drei Hallen und auf dem Außengelände, einem vielseitigen Bühnenprogramm, 127 Dackeln am Start und TV-Moderatorin Diana Eichhorn

Auf die Pfoten, fertig, los! Am 17. und 18. Oktober 2026 öffnet die Motorworld München ihre Tore für die DogWorld. Das große Community-Event mit Messe bringt Hundefreunde, Familien und ihre Vierbeiner zusammen – zum Entdecken, Ausprobieren, Austauschen und Mitfiebern. Nach mehr als 30.000 Besuchern im vergangenen Jahr erwartet die Gäste erneut ein Wochenende voller Hundeliebe und besonderer Begegnungen.

150 Aussteller und Marken in drei Hallen und auf dem Außengelände, ein abwechslungsreiches Programm aus Show, Information und kostenfreien Mitmachangeboten sowie das 4. Münchner DackelRace präsentiert von Allianz machen die Vielfalt der DogWorld aus. Ein besonderer Moment ist die Verleihung des DogHero – des Hundeverdienstkreuzes. Ausgezeichnet werden Hunde, Mensch-Hund-Teams oder Menschen, die das Leben mit Hund besser machen. Die Auszeichnung gibt ihren Leistungen und den Geschichten dahinter eine Bühne.

Diana Eichhorn und ein neuer Schwerpunkt: Windhunde

Durch das Programm auf der Hauptbühne führt erneut Diana Eichhorn, vielen Tierfreunden aus „hundkatzemaus“ auf VOX bekannt. Als Moderatorin und Schirmherrin der DogWorld und des DackelRace begleitet sie Talks, Diskussionsrunden, die DogHero-Verleihung und die Siegerehrungen.

Ein großer Themenschwerpunkt sind 2026 die Windhunde. Ihnen ist ein eigenes Experten-Panel gewidmet; über drei Meter hohe Hundeskulpturen greifen das Thema im Bühnenbild auf. Fachleute sprechen außerdem u.a. über Hundegesundheit, Qualzucht, Welpenhandel und verantwortungsvolle Rassezucht. Dabei geht es um Wissen und Fragen, die für das Zusammenleben mit Hunden wichtig sind.

Vorführungen, Hundemodenschau und kostenfreie Mitmachangebote

Das Programm verbindet Unterhaltung mit praktischen Anregungen. DogDance mit Mitgliedern der deutschen Nationalmannschaft zeigt das Zusammenspiel von Mensch und Hund. Eine Vorführung der K9-Hundestaffel gibt Einblicke in die Fähigkeiten ausgebildeter Hunde. Bei der Hundemodenschau werden ausgewählte Looks und Accessoires für die kommende Saison präsentiert.

Wer selbst aktiv werden möchte, kann in Workshops gemeinsam mit dem eigenen Vierbeiner Neues ausprobieren. Der Fitness- und Präventionsparcours bietet Anregungen für Bewegung, Koordination und gesundheitsförderndes Training. Ein Kinderprogramm vermittelt jungen Gästen spielerisch den sicheren und respektvollen Umgang mit Hunden.

Sämtliche Workshops, der Hunde-Parcours sowie das Bühnen- und Kinderprogramm sind im Eintrittsticket enthalten und ohne Zusatzkosten zugänglich.

Messe mit 150 Ausstellern und Marken – vom Alltag bis zum Luxus

Von kleinen Manufakturen über etablierte Unternehmen bis zu exklusiven Luxusmarken: Die DogWorld versammelt 150 Aussteller und Marken in drei Hallen und auf dem Außengelände. Das Angebot reicht von Futter, Snacks und Pflege über hochwertige Accessoires und besondere Schlafplätze bis zu Hundefotografie, Kunst, Training, Tierphysiotherapie und Rehabilitation.

Auch Reisen mit Hund hat seinen Platz – vom gemeinsamen Urlaub bis zum besonderen Flugerlebnis. Sogar eine Airline, die sich auf das Fliegen mit Menschen und ihren Hunden spezialisiert hat, stellt ihr Angebot vor. Besucherinnen und Besucher können Neues entdecken, sich persönlich beraten lassen und Inspiration für das Leben mit ihrem Vierbeiner mitnehmen. Ernährungsberater und Futtermittelhersteller halten Kostproben für die Vierbeiner bereit; Messerabatte ergänzen das Angebot.

Auch das Tierheim München und die Tierrettung München stellen ihre Arbeit vor. Mit der geplanten Spendenübergabe aus der gemeinsam mit der Allianz realisierten Charity-Aktion „München geht Gassi“ an Limes e. V. wird aus gemeinsamen Wegen konkrete Unterstützung.

Samstag und Sonntag: 4. Münchner DackelRace präsentiert von Allianz

127 Dackel, eine 40 Meter lange Strecke und jede Menge Persönlichkeit: Beim internationalen DackelRace im Dampfdom gehen an beiden Veranstaltungstagen Teams aus Deutschland und weiteren europäischen Ländern an den Start. Die rutschfeste Indoor-Strecke bietet wetterunabhängige Bedingungen. Gestartet wird in unterschiedlichen Gewichtsklassen. Die Dackel ab acht Kilogramm treten am Sonntag an – ebenso Weltmeister Luitpold aus Eching.

2025 absolvierte Luitpold die sogenannte Dackelmeile in nur 3,58 Sekunden, unterbot seinen bisherigen Rekord von 4,40 Sekunden und sicherte sich zum dritten Mal in Folge den Gesamtsieg. Ob seine Bestzeit am Sonntag erneut fällt, dürfte für besonders viel Spannung an der Strecke sorgen.

Für die Dackel zählt vor allem die Freude am gemeinsamen Sausen. Manche flitzen direkt zu ihren Bezugspersonen, andere nehmen unterwegs lieber einen kleinen Umweg. Genau das macht den Charme des Rennens aus. Alle teilnehmenden Hunde werden vor dem Start tierärztlich kontrolliert und laufen freiwillig. Die digitale Zeitmessung liefert die Ergebnisse, bevor die schnellsten Dackel auf der Bühne geehrt werden.

Passend zur Motorworld übernimmt Lotus München in diesem Jahr die Patenschaft für den „Safety Dog“ – eine augenzwinkernde Anspielung auf das Safety-Car im Motorsport.

DogsFirst: Hunde herzlich willkommen

Das DogsFirst-Konzept mit 15 Maßnahmen stellt das Wohl der vierbeinigen Gäste in den Mittelpunkt. Dazu gehören Wasserstationen, Ruhebereiche und Rückzugsmöglichkeiten, geregelte Laufwege, Erste-Hilfe-Angebote und die tierärztliche Betreuung des DackelRace.

Sozialverträgliche Hunde mit gültiger Tollwutimpfung dürfen kostenfrei mitgebracht werden. Ihre Halterinnen und Halter müssen den gültigen Impfausweis mitführen. Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände gilt Leinenpflicht.

Eine besondere Location für Hunde- und Autofans

Die Motorworld München bietet der DogWorld eine außergewöhnliche Kulisse. Auf dem Gelände des ehemaligen Ausbesserungswerks der Deutschen Bahn in München-Freimann treffen historische Industriearchitektur, Oldtimer, Supersportwagen und Motorräder auf Messe, Community und DackelRace.

Herzstück des Areals ist die denkmalgeschützte Lokhalle. Gemeinsam mit dem Dampfdom und den gastronomischen Angeboten schafft sie den Rahmen für einen Ausflug, bei dem auch Familien und Autofans auf ihre Kosten kommen.

DogWorld 2026 – Öffnungszeiten, Veranstaltungsort und Tickets

DogWorld und DackelRace finden am Samstag, 17. Oktober 2026, von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag, 18. Oktober 2026, von 10 bis 17 Uhr statt.

Veranstaltungsort ist die Motorworld München, Am Ausbesserungswerk 8, 80939 München-Freimann. Vor Ort steht ein Parkhaus zur Verfügung. Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: U6, Haltestelle Freimann.

Tickets sind im Vorverkauf und an der Tageskasse erhältlich. Kinder bis 12 Jahre und Hunde haben freien Eintritt.

Weitere Informationen und Tickets: www.dogworld-muenchen.de

Instagram: @dogworld_muenchen · Facebook: dogworldmuenchen · TikTok: @dogworldmuenchen

Das Detailprogramm befindet sich noch in Bearbeitung. Die genauen Uhrzeiten der einzelnen Programmpunkte werden gesondert bekannt gegeben.

Über HINTE Expo & Conference

HINTE Expo & Conference ist ein inhabergeführter Messe- und Kongressveranstalter mit Sitz in Karlsruhe. Das familiengeführte Unternehmen ist seit rund 80 Jahren in Deutschland und Europa aktiv und entwickelt und organisiert Fachmessen, Kongresse und Publikumsveranstaltungen. Seit 2026 verantwortet HINTE die Veranstaltung der DogWorld München. Das Gründerduo Kay MacKenneth und Désirée Rohrer bleibt beratend und konzeptionell eingebunden und begleitet die Weiterentwicklung des Formats.

www.hinte-expo.com

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