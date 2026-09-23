ELO Digital Office auf internationalen Fachmessen und Kongressen im Herbst

Stuttgart, 23. September 2026 – Der Softwarespezialist für Digitalisierung und Dokumentenmanagement ELO Digital Office ist im September und Oktober auf zahlreichen Fachmessen und Kongressen vertreten. Ob im SAP-, Cloud- oder Microsoft-Umfeld: Die ELO Experten treten dort jeweils als Aussteller auf, halten Fachvorträge und nutzen die Veranstaltungen, um bestehende Partnerschaften zu vertiefen sowie neue Partner zu gewinnen.

Neben der eigenen ELO EXPERIENCE in Dortmund und München ist ELO im Herbst auch auf vier zentralen nationalen sowie internationalen Messen und Kongressen als Aussteller präsent. Im Fokus stehen dabei der fachliche Austausch sowie der Auf- und Ausbau von Partnerschaften.

IONOS Summit: ELO erstmals als Aussteller in Berlin

Am 30. September ist ELO erstmals als Aussteller beim IONOS Summit in Berlin dabei. Die Veranstaltung bringt Entscheider, Führungskräfte, IT- und Cloud-Verantwortliche zusammen, die gemeinsam an einer souveränen europäischen Cloud-Infrastruktur arbeiten. Für ELO steht dabei der fachliche Austausch zu Themen rund um Cloud, KI und Informationsmanagement im Fokus.

DSAG-Jahreskongress: ELO mit Business Partnern in Köln

Vom 6. bis 8. Oktober ist ELO auf dem DSAG-Jahreskongress in Köln – dem wichtigsten Treffpunkt für SAP-Anwenderunternehmen im deutschsprachigen Raum. Am Stand sowie in begleitenden Vorträgen zeigt der Softwarehersteller, wie sich die ELO Digitalisierungsplattform nahtlos mit SAP verbinden lässt. Mit dabei sind die ELO Business Partner ITventive, prego services und SoftMate, die praxisnahe Digitalisierungslösungen präsentieren.

IAMCP Illuminate EMEA: Im Dialog mit dem Microsoft-Partnerökosystem

Auch im internationalen Umfeld ist ELO vertreten: Am 15. und 16. Oktober trifft sich bei der IAMCP Illuminate EMEA in der Microsoft Niederlassung München die Führungsebene des Microsoft-Partnerökosystems aus ganz Europa. ELO ist dort als Aussteller und Sponsor präsent, beteiligt sich am Programm mit einem Vortrag und freut sich auf das Networking mit anderen Microsoft-Partnern.

Directions EMEA: Zu Gast bei der Business-Central-Community in Paris

Vom 27. bis 29. Oktober rundet die Directions EMEA in Paris den ELO Messeherbst international ab. Die Konferenz vereint die Dynamics 365 Business Central Community aus ganz EMEA – von Resellern und unabhängigen Softwareanbietern bis zu Microsoft-Vertretern und Entscheidern. ELO ist als Aussteller vor Ort und nutzt die Veranstaltung, um bestehende Partnerschaften im Microsoft-Ökosystem zu stärken und neue Kontakte zu knüpfen.

Die Termine im Überblick:

30.09. | IONOS Summit 2026 – Berlin

06.–08.10. | DSAG-Jahreskongress 2026 – Köln

15.–16.10. | Illuminate EMEA 2026 – München

27.–29.10. | Directions EMEA 2026 – Paris

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden sich unter: www.elo.com/events