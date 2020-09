Green City Finance: Per Rad zur nachhaltigen Immobilie

Genau das ist Gegenstand der Initiative ?München handelt?. Im Rahmen von unterhaltsamen Radtouren, die vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert werden, geht es zu beispielgebenden und innovativen Vorzeigeprojekten, die in München über Initiativen unterschiedlicher Größe zu einem nachhaltigen Lebensstil führen.

Aktueller Schwerpunkt der beliebten Radtouren ist das Thema nachhaltiges und emissionsarmes Bauen. ?Gerade die Sünden beim Emissionsschutz im Immobiliensektor tragen besonders zur globalen Erwärmung bei?, sagt Verena Steindl, ihres Zeichens politische Referentin beim Green City e.V. ?Höchste Zeit, sich einmal ausgewählte Gebäude in München näher anzusehen. Das ist der beste Weg, um zu erfahren, wie man es nicht machen sollte und wie man es besser machen kann.?

Es beginnt ganz unten, und das im buchstäblichen Sinn. Viele Keller beherbergen Ölheizungen, die ihre beste Zeit längst hinter sich haben und ihre Tage hauptsächlich damit verbringen, Energie zu vernichten. Doch eine moderne, auf Energieeffizienz ausgelegte Heizungsanlage kann ihre Wirkung nicht entfalten, wenn der übrige energetische Zustand des Hauses zu wünschen übrig lässt ? insbesondere Defizite bei der Fassade.

Klimaneutrales Bauen bis 2050

Der Klimaschutzplan der Bundesregierung gibt das Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestands bis 2050 vor. Dass sich dieses Ziel nur in einer gemeinsamen Anstrengung von Wohneigentümergesellschaften, Immobilienfirmen und einzelnen Immobilieneigentümer*innen umsetzen lässt, versteht sich von selbst. Investitionen in diese Richtung sind keine idealistischen Spenden in eine gute Sache ? sie schonen auf Dauer die eigenen Finanzen, und das in erheblichem Umfang.

Der Maßnahmenkatalog ist vielfältig. Es beginnt bei natürlichen Dämmstoffen, setzt sich über Solarthermieanlagen fort und führt bis zum Passivhaus und im Idealfall zum Plusenergiehaus. ?In den Emissionsschutz seiner Immobilie zu investieren, bedeutet mehr als nur einen Beitrag zum aktiven Umweltschutz?, erläutert Verena Steidl. ?Auf diesem Weg optimierte Gebäude weisen modernen Wohn? und Nutzungskomfort auf und führen unweigerlich zu einer Wertsteigerung.?

Der Klimawandel kommt nicht ? er ist schon da. Diese ernüchternde Erkenntnis der Klimaexperten muss in Großstädten wie München zu einer veränderten Wahrnehmung bei der Immobilienpolitik führen. Es geht nicht nur um die Senkung des CO2-Ausstoßes. Auch gezielte Maßnahmen gegen die Auswirkungen des Klimawandels gehören zu den vordringlichsten Anliegen.

Eines der akutesten Probleme ist der Wärmeinseleffekt, ein Phänomen, das vor allem in Großstädten auftritt. Durch die typischen Bebauungsstrukturen heizen sich Stadtgebiete intensiver auf als unbebautes Land. Das bedeutet neben einem erhöhten Energiebedarf auch direkte Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung.

Glücklicherweise gibt es ein Mittel dagegen. Vor allem begrünte Dächer und Fassaden können spürbar zur Abkühlung im Stadtgebiet beitragen. Aber das ist nicht alles ? begrünte Häuser binden Feinstaub, reduzieren die Lärmentwicklung durch den Verkehr und tragen zum Fassadenschutz bei. ?Gerade in intensiv versiegelten Arealen führt die Gebäudebegrünung zum Erhalt der Biodiversität?, sagt Verena Steidl.

Beispielhafte Projekte ? mit dem Fahrrad besichtigt

Das grünes Bauen keine Zukunftsmusik ist, wird jedem klar, der an der Radtour im Rahmen von ?München handelt? teilnimmt. Gemeinsam geht es zu konkreten Wohnanlagen und Initiativen, die schon heute nachhaltiges Bauen umsetzen. Mit dabei ist die Wagnis eG, eine Wohnbaugenossenschaft, die in den Bereichen nachhaltiges und partizipatives Wohnen Pionierarbeit geleistet hat. ?In der Stadt durchs Grüne radeln ? das geht am besten auf unseren Radausflügen?, versichert Verena Steidl. ?Die nächsten Touren starten am 14. und 22. Oktober. Wir sind meist schnell ausgebucht ? rechtzeitiges Anmelden lohnt sich also in jedem Fall.?