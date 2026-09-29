InnoTrans 2026: KRAUSE zieht positives Messefazit

Auf der InnoTrans 2026 in Berlin wurde erneut deutlich, wie wichtig sichere, effiziente und individuell geplante Zugangslösungen für die moderne Verkehrstechnik sind. Vom 22. bis 25. September nutzten zahlreiche Fachbesucher:innen die internationale Leitmesse, um sich über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Verkehrstechnik, Wartung und Instandhaltung zu informieren. Auch KRAUSE war auf dem Berliner Messegelände vertreten und zieht ein

positives Fazit.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts standen kundenspezifische Steigtechnik-Lösungen aus Aluminium für die Wartung, Reparatur und Produktion von Schienenfahrzeugen, Bussen und weiteren Nutzfahrzeugen. Das KRAUSE-Team informierte über sichere Zugänge zu Dach-, Front-, Seiten- und Innenbereichen sowie über Arbeitsbühnen, Aufstiege, Gleisübergänge, Grubenpodeste und weitere Sonderkonstruktionen, die exakt auf Fahrzeuge, Arbeitsplätze und betriebliche Abläufe abgestimmt werden können.

Großes Interesse an praxistauglichen Arbeitsplatzlösungen

Die Gespräche am Messestand haben gezeigt, dass Verkehrsunternehmen, Hersteller, Werkstattbetreiber und Instandhaltungsbetriebe vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Einerseits sollen Fahrzeuge möglichst schnell wieder einsatzbereit sein, andererseits müssen Beschäftigte ergonomisch und gut geschützt arbeiten. Besonders gefragt waren Lösungen, die bestehende Prozesse optimieren, sichere Standflächen schaffen und schwer erreichbare Bereiche zugänglich machen.

KRAUSE zeigte anhand ausgewählter Exponate und Projektbeispiele, wie individuelle Aluminiumkonstruktionen Wartungs- und Reparaturarbeiten unterstützen können. Dazu zählen unter anderem konturangepasste Arbeitsbühnen, verfahrbare oder stationäre Plattformen, sichere Übergänge sowie Lösungen mit manueller oder elektrischer Höhenverstellung. Auch Fragen zu Belägen, Geländerausführungen, Zugangsmöglichkeiten und Sicherheitskomponenten standen im Mittelpunkt vieler Gespräche.

Für KRAUSE ist die InnoTrans eine wichtige Plattform, um mit Verantwortlichen aus den Bereichen Verkehrsbetrieb, Fahrzeugbau, Werkstattplanung und Arbeitssicherheit direkt ins Gespräch zu kommen. Der Austausch zeigte erneut, dass die Anforderungen in der Praxis sehr unterschiedlich sind. Gefragt sind Lösungen, die sich an konkreten Arbeitsprozessen orientieren und Sicherheit, Ergonomie und Effizienz miteinander verbinden.

Sonderlösungen für komplexe Anforderungen

Ein zentrales Thema des Messeauftritts war die passgenaue Planung kundenspezifischer Lösungen. Gerade in der Verkehrstechnik unterscheiden sich Fahrzeuge, Werkstattumgebungen und Arbeitsabläufe häufig deutlich voneinander. Standardlösungen stoßen hier schnell an ihre Grenzen. KRAUSE begleitet Unternehmen deshalb von der ersten Anfrage über Aufmaß, Konstruktion und Fertigung bis hin zur Montage und Inbetriebnahme.

Die Besucherinnen und Besucher interessierten sich insbesondere dafür, wie sichere Zugänge in bestehende Werkstatt- und Produktionsumgebungen integriert werden können. Dabei ging es unter anderem um Arbeiten an Dachaufbauten, Seitenbereichen, Frontscheiben, Batterie- und Antriebskomponenten sowie um Übergänge innerhalb von Wartungsbereichen. In vielen Gesprächen ging es außerdem um ergonomische Arbeitspositionen, reduzierte Rüstzeiten und die Vermeidung unsicherer Behelfslösungen.

Neben den auf dem Stand gezeigten Lösungen präsentierte KRAUSE digital weitere bereits realisierte Projekte. So konnten auch großformatige Anlagen, komplexe Bühnenkonstruktionen und kundenspezifische Sonderlösungen vorgestellt werden, die aufgrund ihrer Größe nicht direkt auf der Messe präsentiert werden konnten.

Positives Fazit und konkrete Projektansätze

Nach vier Messetagen zieht KRAUSE ein positives Fazit. Die Qualität der Fachgespräche war hoch und es konnten zahlreiche konkrete Projektansätze aufgenommen werden. Besonders wertvoll war der direkte Austausch mit Anwendern, Planern und Sicherheitsverantwortlichen, die ihre Anforderungen aus der Praxis einbrachten.

KRAUSE bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für das Interesse, die fachlichen Gespräche und die konkreten Anfragen. Das Unternehmen wird die gewonnenen Impulse in die weitere Beratung und Projektplanung einfließen lassen.

Alle Informationen zu KRAUSE und den innovativen Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter: https://www.krause-systems.de/