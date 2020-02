Internationale Modetrends

Die fortlaufende Globalisierung führt nicht nur dazu, dass Modetrends quer durch die Welt übernommen werden, es können ebenso modische Accessoires aus anderen Ländern kinderleicht online bestellt werden. Immer mehr internationale Modeunternehmen eröffnen aber auch lokale Zweigstellen in Deutschland und anderen Ländern, um Mode noch einfacher zugänglich zu machen. Erfahren Sie, welchen Stellenwert Deutschland in der Modewelt hat und worauf man sich 2020 so freuen kann!

Deutschland stürmt an die Spitze der Modewelt

Viele Jahre hat man Mode mit Metropolen wie Paris, New York und Mailand verbunden, die für ihre großen Modeshows und Designer bekannt sind. In den letzten Jahren ist aber vor allem Berlin die Stadt gewesen, in der Designer sich vor Einflüssen und Ideen kaum retten konnten. Berlin ist zum echten Wahrzeichen der heutigen Mode geworden, denn der freie Geist der multikulturellen Einwohner führt dazu, dass Tag für Tag individuell durch modische Experimente neue Trends gesetzt werden. Besonders beliebt ist aktuell der Street-Style, der Berlin endgültig an die Spitze der Top Liste der Modemetropolen geschossen hat.

Internationale Modebranchen in Deutschland

Was Mode angeht, so sind vor allem deutsche Sportmarken weltweit bekannt und sehr begehrt. Mit Top-Marken wie Adidas, Puma und Jack Wolfskin, die ihre Wurzeln in Deutschland haben, katapultiert uns die Sportbranche international zum Erfolg. Deutsche Bekleidungsmarken erleben hingegen nur mäßigen Erfolg. Die größten Erfolge verzeichnen Unternehmen wie Hugo Boss, Marc O’Polo und Tom Tailor, wobei diese Marken nicht für jeden Geschmack etwas zu bieten haben.



In der heutigen Zeit ist das aber zum Glück halb so schlimm, schließlich haben sich zahlreiche internationale Unternehmen in Deutschland angesiedelt. Jetzt wird zum Beispiel

Premium Herrenbekleidung in Berlin und Beirut vom selben Hersteller vertrieben und dahinter stecken sogar die Einflüsse italienischer Designer. In der Modewelt wird also multikulturell zusammengearbeitet und die Fähigkeiten verschiedener Länder werden genutzt, damit maximaler Erfolg in der Mode erzielt werden kann. Die Globalisierung hat sich also auch in Sachen Bekleidung als wirklich nützlich erwiesen, denn Wissen und Können verschiedener Länder werden heute perfekt miteinander kombiniert.



Vor allem Berlin ist einer der Hotspots für internationale Unternehmen. Das liegt natürlich nicht zuletzt auch daran, dass Berlin die meisten Urlauber empfängt und hier besonders viele verschiedene Zielgruppen angesprochen werden können. Als Top-Stadt der Modewelt hat Berlin natürlich auch einen guten Ruf unter Unternehmern. Fuß in die Straßen Berlins zu setzen, kann gerade in Sachen Mode zu großem Erfolg führen – vor allem, wenn es sich um ganz besondere, ausgefallene und neue Bekleidung handelt.

Mode in allen Preisklassen

Wer mit der Modewelt mithalten möchte und immer trendaktuelll gekleidet sein will, muss dafür nicht unbedingt ein halbes Vermögen ausgeben. Natürlich sind große Modemarken oft wahnsinnig teuer, aber das Gute ist, dass der Modemarkt heute so gigantisch ist, dass es zahlreiche Nachbildungen der Produkte der “Großen” gibt. In bekannten Bekleidungsgeschäften werden unterschiedliche Kollektionen geführt, sodass für jeden Geldbeutel etwas zu finden ist.



Material und Qualität der Produkte haben natürlich großen Einfluss auf die Preisgestaltung. Man sollte auf das Preis-Leistungs-Verhältnis achten und ruhig einmal tiefer in die Tasche greifen, wenn es um die Anschaffung von Schuhen, Hosen oder Jacken geht, von denen man doch länger etwas haben möchte. Grundsätzlich kann empfohlen werden, vor allem im saisonalen Ausverkauf zuzugreifen. Auch die größten Modemarken reduzieren Produkte der letzten Saison drastisch, weshalb Sie sich schon für das kommende Jahr mal richtig schick mit starken Marken einkleiden könnten! Stöbern Sie online, um noch mehr internationale Marken sowie die besten Angebote zu finden!