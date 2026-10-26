itworx-pro GmbH stattet GEOTOOL mit LionDATA Digital Signage Stelen für Messeauftritte aus

Die itworx-pro GmbH aus Hamburg hat die GEOTOOL Maschinenbaugesellschaft für Geotechnik mbH aus Werneuchen bei Berlin mit modernen LionDATA Indoor Digital Signage Stelen ausgestattet. Die 43 Zoll großen digitalen Informationssysteme kommen bei Messeauftritten und Ausstellungen des Maschinenbauunternehmens zum Einsatz. Ziel ist es, die technischen Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten anschaulich und zeitgemäß im Bewegtbild zu präsentieren.

Maschinen und technische Anwendungen im Bewegtbild präsentieren

GEOTOOL entwickelt und produziert seit mehr als 30 Jahren hochwertige Maschinen und Geräte für die Baugrunduntersuchung, Probenahme sowie für Anwendungen in der Umwelt- und Geotechnik. Zum Produktportfolio gehören unter anderem Rammsondiergeräte, Sondierraupen, Bohrgeräte sowie leistungsstarke Rammen für den Verkehrswegebau und die Errichtung von Solaranlagen.

Die Funktionsweise dieser teilweise komplexen Maschinen lässt sich anhand bewegter Bilder besonders anschaulich darstellen. Deshalb setzt GEOTOOL bei seinen Messeauftritten auf digitale Präsentationslösungen von LionDATA.

Auf den 43 Zoll großen Bildschirmen im Hochformat (Portrait) werden professionell produzierte Produktvideos und Anwendungsbeispiele gezeigt. Messebesucher können sich damit direkt am Messestand über die Maschinen, deren Funktionsweise und unterschiedliche Einsatzgebiete informieren.

Gerade bei großformatigen Maschinen, die sich nicht ohne Weiteres auf einem Messestand präsentieren oder unter realen Einsatzbedingungen vorführen lassen, bietet die Videopräsentation einen deutlichen Mehrwert. Die bewegten Bilder ergänzen das persönliche Beratungsgespräch und ermöglichen einen praxisnahen Einblick in die Leistungsfähigkeit der Maschinen.

LionDATA Digital Signage Stelen mit 43 Zoll IPS-Display

Für die Präsentation der Videoinhalte kommen schlanke LionDATA Indoor Digital Signage Stelen mit einer Bildschirmdiagonale von 43 Zoll (109 cm) zum Einsatz.

Die integrierten Full-HD-Displays verfügen im Hochformat über eine Auflösung von 1.080 × 1.920 Pixeln und eine aktive Bildfläche von 529 × 941 Millimetern. Mit einer Bildschirmhelligkeit von 350 cd/m² (Nits) sind die Geräte für den Einsatz in Messehallen und klassischen Ausstellungsräumen ausgelegt.

Die verbaute IPS-Panel-Technologie sorgt für eine hohe Bildqualität, eine natürliche Farbwiedergabe und einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad in horizontaler und vertikaler Richtung. Dadurch bleiben die präsentierten Videos auch bei seitlicher Betrachtung gut erkennbar – ein wichtiger Vorteil bei wechselnden Besucherpositionen an einem Messestand.

Die professionellen Displays sind zudem für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb ausgelegt und damit auch für mehrtägige Messeveranstaltungen geeignet.

Ein weiterer Vorteil ist die flexible Positionierung der Stelen. Die schlanken Gehäuse benötigen nur wenig Stellfläche. Die Standfüße verfügen über Vorrichtungen zur Montage von Rollen, sodass sich die Geräte bei Bedarf innerhalb des Messestandes einfach umplatzieren lassen.

Externer LionDATA Media Player ermöglicht flexible Inhaltssteuerung

Für die Wiedergabe der Videoinhalte hat sich GEOTOOL für einen separaten LionDATA Media Player PRO AS 14 entschieden.

Der kompakte Mediaplayer arbeitet mit einem Android-Betriebssystem, unterstützt Bildauflösungen von bis zu 3.840 × 2.160 Pixeln (4K UHD) und ist ebenfalls für den dauerhaften 24/7-Betrieb ausgelegt.

Eine Besonderheit der eingesetzten Stelen ist der verschließbare Stauraum auf der Rückseite. Hier sind eine Mehrfachsteckdose sowie HDMI- und Antennenanschlüsse untergebracht. Der externe Mediaplayer kann dadurch geschützt und platzsparend in das System integriert werden, ohne das Erscheinungsbild der Stele oder des Messestandes zu beeinträchtigen.

Die Netzwerkverbindung der Mediaplayer erfolgt über WLAN. Damit lassen sich die digitalen Präsentationssysteme auch an unterschiedlichen Veranstaltungsorten flexibel einsetzen.

Cloudbasiertes Content Management System für aktuelle Messeinhalte

Die Verwaltung und Aktualisierung der präsentierten Videos erfolgt über eine cloudbasierte Content Management Software (CMS).

GEOTOOL kann damit die Inhalte seiner Digital Signage Stelen zentral steuern und bei Bedarf über das Internet aktualisieren. Neue Produktvideos, technische Informationen oder anlassbezogene Präsentationen lassen sich auf diese Weise bereitstellen, ohne dass die Videodateien vor Ort manuell auf den Geräten ausgetauscht werden müssen.

So können beispielsweise auf unterschiedlichen Fachmessen gezielt diejenigen Maschinen und Anwendungen präsentiert werden, die für die jeweilige Besucherzielgruppe besonders relevant sind.

Die Kombination aus professioneller Displaytechnik, leistungsfähigen Mediaplayern und cloudbasierter Inhaltsverwaltung bietet GEOTOOL eine flexibel nutzbare Präsentationslösung für unterschiedliche Messe- und Veranstaltungsformate.

Digital Signage als zeitgemäße Lösung für Messe und Ausstellung

Digitale Informationssysteme gewinnen auch im Maschinenbau und in der Industrie zunehmend an Bedeutung. Insbesondere bei erklärungsbedürftigen Produkten können bewegte Bilder technische Zusammenhänge vermitteln, die sich mit klassischen Plakaten und Produktbroschüren nur eingeschränkt darstellen lassen.

Die eingesetzten LionDATA Stelen verbinden eine hochwertige Produktpräsentation mit einer kompakten, mobilen Bauweise. Dank der zentralen Inhaltsverwaltung können die Systeme zudem für wechselnde Produkte und Veranstaltungen genutzt werden.

Mit der Lieferung der 43 Zoll Digital Signage Stelen an GEOTOOL realisiert die itworx-pro GmbH ein weiteres Projekt im Bereich der professionellen digitalen Unternehmenskommunikation und zeigt, wie moderne Bildschirmtechnik die Produktpräsentation auf Fachmessen wirkungsvoll unterstützen kann.

Über die itworx-pro GmbH

Die itworx-pro GmbH mit Sitz in Hamburg ist seit mehr als 25 Jahren auf professionelle Digital Signage Lösungen, Multimedia-Signalübertragung, Mediaplayer-Systeme und KVM-Technik spezialisiert.

Das Unternehmen bietet Bildschirm- und Systemlösungen für den Einzelhandel, die Industrie, Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Digital Signage Displays, digitale Stelen, professionelle Mediaplayer, Content Management Systeme und Komponenten zur Bild- und Signalübertragung.

Als Value-Added Distributor von LionDATA begleitet die itworx-pro GmbH Kunden bei der Auswahl und Umsetzung individueller Digital Signage Anwendungen.

Weitere Informationen und Kontakt:

itworx-pro GmbH

Am Stadtrand 50

22047 Hamburg

Telefon: 040 / 696 53 77-0

E-Mail: info@itworx-pro.de

Internet: www.itworx-pro.de