KI im Unternehmen einführen: Der Fahrplan für den Mittelstand in sechs Schritten

Der Einstieg in künstliche Intelligenz gelingt selten mit einem großen Wurf, sondern über klar abgegrenzte Schritte. Wer strukturiert vorgeht, senkt das Risiko einer Fehlinvestition und schafft schnell sichtbare Ergebnisse. Sechs Schritte führen den Mittelstand von der ersten Idee zum produktiven Einsatz.

1. Ziele klären

Am Anfang steht die Frage nach dem Ziel. Geht es um Zeitersparnis, um geringere Fehlerquoten oder um neue Angebote? Ein klares Ziel verhindert, dass Technik zum Selbstzweck wird und Budgets ohne Wirkung verpuffen.

2. Prozesse analysieren

Eine Potenzialanalyse identifiziert die Prozesse mit dem größten Automatisierungspotenzial und priorisiert sie nach Nutzen und Aufwand. So entsteht eine klare Reihenfolge für die Umsetzung.

3. Datenlage prüfen

Künstliche Intelligenz braucht Daten. In diesem Schritt wird geklärt, welche Daten vorliegen, in welcher Qualität sie verfügbar sind und ob der Datenschutz gewahrt bleibt.

4. Prototyp entwickeln

Statt sofort in die Vollversion zu investieren, entsteht zunächst ein Proof-of-Concept. Er zeigt innerhalb weniger Tage, ob die Idee trägt, und macht den Nutzen greifbar, bevor größere Budgets fließen.

5. In den Betrieb überführen

Bewährt sich der Prototyp, folgt die Integration in die bestehenden Systeme und Arbeitsabläufe. Begleitet wird dieser Schritt von einer Schulung der Mitarbeitenden, damit die Lösung im Alltag ankommt.

6. Betreiben und verbessern

Künstliche Intelligenz ist kein einmaliges Projekt. Ergebnisse werden überwacht und die Lösung wird laufend nachgeschärft. So wächst der Nutzen über die Zeit, statt nach dem Start zu stagnieren.

Compliance von Anfang an mitdenken

Bereits ab dem ersten Schritt sollten Datenschutz und die Vorgaben des EU AI Act berücksichtigt werden. Die KI-Kompetenzpflicht nach Artikel 4 gilt seit Februar 2025 für alle Unternehmen, die KI einsetzen. Wer Compliance früh einplant, vermeidet spätere Nacharbeit.

„Die meisten KI-Projekte scheitern nicht an der Technik, sondern daran, dass Schritt vier vor Schritt eins kommt. Wer erst ein Ziel definiert und dann in wenigen Tagen einen Prototyp am echten Prozess testet, weiß sehr schnell, ob sich die Investition lohnt bevor größere Budgets fließen.“

Jochen Glunk, Geschäftsführer KI Pioniere

Häufige Fragen (FAQ)

Wie starte ich als KMU Schritt für Schritt mit KI?

In sechs Schritten: Ziele klären, Prozesse analysieren, Datenlage prüfen, Prototyp entwickeln, in den Betrieb überführen sowie betreiben und verbessern.

Wie lange dauert die Einführung von KI?

Ein erster Proof-of-Concept kann innerhalb weniger Tage entstehen. Die vollständige Integration in den Betrieb hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab.

Muss ich beim Einstieg schon an Compliance denken?

Ja. Datenschutz und die KI-Kompetenzpflicht des EU AI Act sollten von Anfang an mitgedacht werden, um spätere Nacharbeit zu vermeiden.

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