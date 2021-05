Kuya Silver erwirbt 800 Hektar umfassende Mineralienkonzessionen, einschließlich der handwerklichen Mine in der Nähe von Bethania



Vancouver, BC, 14. Mai 2021 – Kuya Silver Corporation (CSE: KUYA) (OTCQB: KUYAF) (Frankfurt: 6MR1) (das Unternehmen oder Kuya – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/kuya-silver-corp/) gibt bekannt, dass das Unternehmen drei Mineralienkonzessionen in Acombabilla, Department Huancavelica und Chongos Altos, Department Junín, erworben hat. Das Unternehmen hat drei separate Vereinbarungen geschlossen, die von denselben Parteien vertreten werden (die Vereinbarung), um die Konzessionen Carmelita 2005, Carmelita 2005 I und Carmelita 2005 II (Carmelita oder das Projekt) zu erwerben.

Die drei Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 800 Hektar liegen strategisch weniger als drei Kilometer westlich von Kuyas Bethania-Mine. Das Projekt bietet dem Unternehmen zusätzliche vorrangige Explorationsziele, einschließlich einer potenziellen Erweiterung des in Bethania identifizierten hochgradigen polymetallischen Silber-Gangsystems in Streichrichtung. Auf dem Landpaket befindet sich die Carmelita-Mine, eine handwerkliche Mine etwa 3,6 Kilometer westlich der Bethania-Mine. Das Projekt grenzt im Westen auch an Kuyas Konzession Chinita I (siehe Abbildung 1). Mit dieser Akquisition hält Kuya nun 2.545 Hektar an Mineralkonzessionen im Bezirk Bethania.

David Stein, President und CEO von Kuya, erklärte: Wir freuen uns sehr, dieses aufregende Projekt zu erwerben, das sich im Streichen des Bethania-Gangsystems und nur eine kurze Strecke von der Mine entfernt befindet. Abgesehen von Bethania halten wir Carmelita für die am weitesten fortgeschrittene Prospektionsgebiet im Bezirk, und die hier vorkommenden Gänge weisen eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit der Vererzung auf, die aus der Bethania-Mine gefördert wurde. Es ist unsere Absicht, dass nach Entdeckung einer wirtschaftlichen Vererzung in Carmelita, diese Mine als Satellitenabbau betrieben wird, der die Bethania-Mühle mit Material versorgt.

Carmelita-Mine

Kuya führte kürzlich eine Due Diligence auf dem Projekt durch, wobei sich die Überprüfung auf das Gebiet der Carmelita-Mine konzentrierte, in dem in jüngster Zeit eine kleine Produktion erfolgte, die sich auf die polymetallischen Silbergänge konzentrierte. Während des Besuchs durch das Unternehmen beobachteten Kuya-Geologen fünf Gänge, die an der Oberfläche ausstrichen, und entnahmen mehrere Proben aus dem oberflächennahen Gangsystem, das im Aufschluss über eine Streichlänge von 1 Kilometer verfolgt werden kann (siehe Abbildung 2). Der Zugang zur Carmelita-Mine umfasst drei separate Stollen, die drei verschiedenen Erzgängen entsprechen.

Zu den Highlights der Probenentnahme durch Kuya zählten:

· 490 g/t Silber (15,75 Unzen/t), 8,2 % Blei und 0,9 % Zink (22,8 Unzen/t Silberäquivalent*) aus Veta Victoria.

· 196 g/t Silber (6,30 Unzen/ t), 2,6 % Blei und 1,7 % Zink (10,0 Unzen/t SilberÄq.*) aus Veta Esperanza.

· 81 g/t Silber (2,58 Unzen/t), 2,4 % Blei und 6,2 % Zink (10,8 Unzen/t SilberÄq.*) aus einer Halde am Esperanza-Stollen.

*Silberäquivalent berechnet unter Verwendung des Silberpreises von 27,00 USD/Unze, des Zinkpreises von 2.800 USD/t und des Bleipreises von 2.000 USD/t.

Insgesamt wurden 6 Gesteinssplitterproben gesammelt. Die Koordinaten der Standorte jeder Probe wurden aufgezeichnet und die Proben zur geochemischen Analyse an das SGS-Labor in Lima geschickt. Die Analysen wurden mit den folgenden Methoden durchgeführt: FA313 – Brandprobe auf Gold, ICP40B – ICP-AES Mehrfachsäureaufschluss für 36 Elemente und AAS41B – Atomabsorption, Mehrfachsäureaufschluss für Ag, Pb, Zn über der Nachweisgrenze. SGS Laboratories in Lima verfügt über die internationalen Zertifizierungen OHSAS 18001, ISO 14001 und ISO 9001 und ist von INACAL gemäß NTP-ISO / IEC 17025 akkreditiert.

Vertragsbedingungen

Kuya hat sich bereit erklärt, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (die Börse) bei Unterzeichnung des Vertrags 200.000 USD zu zahlen; 250.000 USD 12 Monate und 18 Monate nach Unterzeichnung des Vertrags sowie den Wert von 400.000 USD in Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie). Die Stammaktien werden zu einem angenommenen Preis pro Stammaktie ausgegeben, der dem durchschnittlichen Schlusskurs der Stammaktien an der Börse über einen Zeitraum von 10 Tagen entspricht und am Tag vor der Ausgabe endet. Die Stammaktien unterliegen einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58409/Kuya_(May142021)_DE.001.png

Abbildung 1: Carmelita – Karte der Konzessionen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58409/Kuya_(May142021)_DE.002.png

Abbildung 2: Carmelita – Strukturkarte mit von Kuyas Geologen beobachteten Gängen

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Quinton Hennigh, P.Geo., Chairman von Kuya und gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person, geprüft und genehmigt.

Über Kuya Silver Corporation

Kuya ist ein in Kanada ansässiges, auf Silber fokussiertes Bergbauunternehmen, das das Projekt Bethania besitzt, zu dem auch die Mine Bethania in Zentralperu gehört. Die Bethania-Mine war bis 2016 in Produktion und bereitete ihr Erz in verschiedenen anderen Konzentratanlagen in der Region auf. Der Plan des Unternehmens ist es, eine Erweiterung durchzuführen und eine Konzentratanlage am Standort zu errichten, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird. Die Bethania-Mine produzierte Silber-Blei- und Zinkkonzentrate aus dem Fördererz, bis sie aufgrund der Marktbedingungen und des Mangels an Betriebskapital auf Pflege und Wartung gesetzt wurde.

