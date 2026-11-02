Motorradmesse Erfurt 2027: Vorfreude auf die neue Saison– Ticketverkauf gestartet

Die Vorfreude auf die ersten Ausfahrten wächst: Am 13. und 14. März 2027 wird die Messe Erfurt wieder zum Treffpunkt für Motorradfans. Tickets für das Messewochenende sind bereits seit dem 1. November erhältlich. Mit aktuellen Maschinen, Zubehör, Bekleidung und abwechslungsreichen Reiseangeboten bietet die Motorradmesse einen Vorgeschmack auf die kommende Saison.

Aktuelle Motorräder, Zubehör und Klassiker

Im Mittelpunkt der Motorradmesse Erfurt stehen aktuelle Motorräder verschiedener Marken. Mit Suzuki, Kawasaki, Triumph, Kymco, Fantic und Voge erwartet die Besucherinnen und Besucher eine vielseitige Auswahl, die Lust auf die nächste Fahrt macht.

Auch abseits der neuen Maschinen gibt es einiges zu entdecken. Das Angebot reicht von Motorradbekleidung und Zubehör über Merchandise-Artikel bis hin zu Ersatzteilen für Simson-Mopeds und andere DDR-Zweiräder. Damit kommen nicht nur Fans moderner Motorräder, sondern auch Liebhaber nostalgischer Zweiräder auf ihre Kosten. Verschiedene Messeangebote und Rabatte bieten zudem Gelegenheit, sich rechtzeitig vor dem Saisonstart auszustatten.

Mit dem Motorrad die Welt entdecken

Auch die nächste große Motorradtour lässt sich auf der Messe bereits planen. Besondere Reiseangebote zeigen, wie abwechslungsreich Urlaub auf zwei Rädern sein kann.

Von Motorradreisen durch Rumänien über kurvenreiche Gebirgsstraßen der Karpaten, vorbei an historischen Städten bis ins Donau-Delta. Eine besondere Kombination aus Motorrad- und Schiffsreise bietet die „Kreuzfahrt auf 2 Rädern“ entlang der kroatischen Adriaküste. Während die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tagsüber Küstenstraßen, Bergregionen und Inseln entdecken, begleitet sie ihr schwimmendes Hotel von Hafen zu Hafen. Weitere vielfältige Reisemöglichkeiten gibt es auf der Messe vor Ort zu entdecken.

Treffpunkt für die Motorrad-Community

Neben den vielfältigen Messeangeboten steht auch der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Die Motorradmesse Erfurt bringt erfahrene Motorradfahrer, Einsteiger und Zweiradinteressierte zusammen. Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren, Erfahrungen auszutauschen und mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen.

Weitere Aussteller, Programmpunkte und Highlights werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Tickets und weitere Informationen sind unter www.motorradmesse-erfurt.de erhältlich.

Veranstaltungsort und Termin

Messe Erfurt, 13.–14.03.2027

Veranstalter

Messe Erfurt GmbH | Gothaer Straße 34 | 99094 Erfurt

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Öffnungszeiten

Samstag: 09:00 – 18:00 Uhr

Sonntag: 09:00 – 18:00 Uhr

Eintrittspreise Motorradmesse Erfurt

Tagesticket* 15 €

Tagesticket ermäßigt** 12 €

Feierabendticket ab 14 Uhr 8,00 €

Familientagesticket*** 36,00 €

Kinder bis einschließlich 6 Jahre kostenfrei

Parkgebühr: 8,00 €

*Gilt auch für Schwerbehinderte ohne notwendige Begleitperson („B“ im Ausweis).

** Azubis, Rentner, Schüler und Studierende mit entsprechendem Nachweis. Begleitperson von Rollstuhlfahrern & Schwerbehinderten erhalten freien Eintritt. Dafür bitte zwei Tickets in der Ermäßigung „Schwerbehindert + Begleitperson“ auswählen.

*** Davon max. 2 Erwachsene, Kinder müssen unter 18 Jahre alt sein.

Als größter Messe- und Kongressstandort in der Mitte Deutschlands hat sich die Messe Erfurt als Forum für Unternehmen, Wissenschaftler, Mediziner, Gewerkschaften und viele weitere Institutionen etabliert. Jährlich finden hier mehr als 220 Veranstaltungen, Kongresse und Tagungen, Messen und Ausstellungen, Firmenevents und Konzerte mit über 650.000 Besucherinnen und Besuchern statt. Mehr unter: www.messe-erfurt.de