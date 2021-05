Rainforest Resources Inc: Bericht der unabhängigen, zertifizierten Abschlussprüfer



An das Board of Directors und die Aktionäre von

Rainforest Resources Inc.

Miami, Florida

Wir haben die beigefügten konsolidierten Jahresabschlüsse von Rainforest Resources Inc. (das Unternehmen) geprüft, die die konsolidierte Bilanz mit Stand vom 31. Dezember 2020 sowie 2019 und die damit verbundenen konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnungen, Eigenkapital-Fehlbeträge und Cashflows für die zu diesen Zeitpunkten endenden Jahre sowie die dazugehörigen Anmerkungen der konsolidierten Jahresabschlüsse umfassen.

Verantwortung des Managements für die Jahresabschlüsse

Das Management ist für die Aufstellung der konsolidierten Jahresabschlüsse gemäß der allgemeinhin in den USA anerkannten Rechnungslegungsvorschriften zuständig; dazu gehören Konzeption, Umsetzung und Aufrechterhaltung interner Kontrollvorkehrungen, mit denen die Erstellung und Vorlage von konsolidierten Jahresabschlüssen gewährleistet wird, die frei von durch Fehler oder Betrug verursachten wesentlichen Falschangaben sind.

Verantwortung der Wirtschaftsprüfer

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Konzernrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfungen in Übereinstimmung mit den in den Vereinigten Staaten von Amerika anerkannten Grundsätzen zur Durchführung von Abschlussprüfungen durchgeführt. Danach ist die prüferische Durchsicht so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen im konsolidierten Jahresabschluss mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen hinsichtlich der Beträge und sonstigen Angaben in den Jahresabschlüssen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen einschließlich der Beurteilung der Risiken von absichtlich oder unabsichtlich verursachten wesentlichen falschen Aussagen in den Jahresabschlüssen liegt im Ermessen des Abschlussprüfers. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem im Hinblick auf die Erstellung der Jahresabschlüsse des Unternehmens, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Unternehmens abzugeben. Daher geben wir dazu kein Urteil ab.

Eine Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen durch das Management sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der konsolidierten Jahresabschlüsse.

Wir sind der Auffassung, dass wir ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise erlangt haben, sodass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil darstellt.

Urteil

Nach unserer Beurteilung vermitteln die im ersten Absatz genannten Jahresabschlüsse in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage des Unternehmens am 31. Dezember 2020 sowie 2019 und der Ergebnisse ihrer Tätigkeit und der Cashflows der an den angegebenen Daten endenden Jahre in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Grundsätzen ordnungsmäßiger Rechnungslegung der Vereinigten Staaten von Amerika.

Erhebliche Zweifel an der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

Die im ersten Abschnitt genannten konsolidierten Jahresabschlüsse wurden in der Annahme erstellt, dass das Unternehmen fortgeführt wird. Wie in Hinweis 2 zu den konsolidierten Finanzabschlüssen beschrieben, hatte das Unternehmen am 31. Dezember 2020 ein Arbeitskapitaldefizit von rund 5.116.000 $, mehrere Jahre lang keine Umsätze erzielt, verfügt aktuell über keinerlei Umsatzquellen und hatte am 31. Dezember 2020 ein akkumuliertes Defizit von rund 10.166.000 $. Außerdem hängt die Fortführung der Unternehmenstätigkeit von einer ausreichenden Finanzierung zur Durchführung des Geschäftsplans und von einem zukünftigen profitablen Betrieb ab. Es gibt keine Garantie, dass eine zusätzliche Finanzierung verfügbar sein wird oder zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen erhalten werden kann, um die Strategie des Unternehmens zu unterstützen. Diese Faktoren führen zu erheblichen Bedenken, ob das Unternehmen fortgeführt werden kann. Die Bewertung des Managements hinsichtlich dieser Ereignisse und Bedingungen sowie die Pläne des Managements in dieser Hinsicht sind ebenfalls in Hinweis 2 beschrieben. Die konsolidierten Jahresabschlüsse enthalten keine Anpassungen, die aus dieser Unsicherheit resultieren könnten. Dieser Sachverhalt hat nicht zu einer Änderung unseres Prüfungsurteils geführt.

Certified Public Accountants

Fort Lauderdale, Florida

13. Mai 2021

