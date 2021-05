SAP verbessert integrierten Support in Lösungen mit Hilfe künstlicher Intelligenz

SAP hat heute verbesserten integrierten Support für SAP-Lösungen angekündigt und verwirklicht somit eine höhere Benutzerfreundlichkeit auf Anwenderseite. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen unterstützt der Built-In Support von SAP direkt in der Anwendung. Ein integrierter digitaler Supportassistent, der Kontextinformationen nutzt, vereinfacht und beschleunigt dabei die Interaktion mit Kunden. Um Kunden passend abzuholen, bietet der Built-In Support innovative Werkzeuge und Live-Support von Experten in noch weniger Schritten. SAP-Kunden profitieren dadurch von mehr Effizienz und einem größeren Mehrwert.

?Wir möchten den Support insgesamt nicht nur einfacher gestalten, sondern auch dort zur Verfügung stellen, wo Kunden ihn brauchen ? unmittelbar in der Anwendung und innerhalb des jeweiligen Kontextes?, sagt Andreas Heckmann, Executive Vice President und Leiter von Customer Solution Support and Innovation bei SAP. ?So wie RISE with SAP bei der Transformation in der Cloud umfassend und optimal unterstützt, bietet SAP nun auch einen intuitiven, eingebundenen und ganzheitlichen Support, durch den Unternehmen ihre Betriebssicherheit und Effizienz leicht verbessern können.?

Ermöglicht wird dieses innovative Kundenerlebnis durch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Dies ermöglicht eine hohe Benutzerfreundlichkeit, wie sie Nutzer von Smartphones gewohnt sind, während leistungsfähige SAP-Technologie die zugrunde liegenden Interaktionen steuert. Aufgrund der neuesten Optimierungen ist der intelligente und individuelle Support, für den SAP bei Unternehmenssoftware seit Jahren Vorreiter ist, mühelos nutzbar und stark benutzerorientiert.

Built-In Support bietet Kunden KI-gestützte HilfeIn SAP S/4HANA Cloud ist aufgrund des Built-In-Support-Ansatzes ein eingebetteter, kontextbezogener digitaler Support-Assistent bereits verfügbar. Weitere Lösungen wie SAP Integrated Business Planning for Supply Chain und SAP Cloud ALM sollen bald folgen.

Die wichtigsten Funktionen umfassen:????

Intelligente Suche und Incident Solution Matching: Eine intelligente Suchfunktion liefert schneller relevante Antworten auf Fragen. Die Funktion erkennt, wo sich der Kunde gerade befindet und automatisch personalisierte Lösungen vor.

Experten-Chat: Nutzer können innerhalb der Anwendung bequem eine Chatsitzung mit einem Fachexperten starten, der Probleme viel schneller lösen kann.

Funktionen für vorausschauenden Support zeigen den Support der Zukunft auf

Dank historischer Nutzungsdaten lässt sich auch bald vorbeugender Service verwirklichen. Die Analyse von Leistungs- und Fehlerdaten verändert grundlegend die herkömmliche Systemüberwachung in der Cloud. Dies ermöglicht vorbeugende Maßnahmen, mit deren Hilfe Unternehmen kostspielige Störungen oder zeitaufwendige Support-Anfragen in Zukunft vermeiden können. Diese Fortschritte sind für SAP ein weiterer Schritt hin zu einem umfassenden vorausschauenden Support, mit dem sich Probleme lösen lassen bevor sie entstehen.

Mühelose Interaktion

Heutige Nutzer sind immer weniger mit den IT-Experten von früher vergleichbar. Support kann jeden betreffen, daher erwarten die Nutzer zunehmend schnelle und geeignete Hilfe, ohne die Anwendung verlassen zu müssen. Dies führt zu weniger Unterbrechungen des laufenden Betriebs, verhindert teure Ausfallzeiten, steigert die Effizienz und gewährleistet einen kundenfreundlicheren und optimierten Support.

Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs bei KundenSAP Cloud ALM ist bereits in einer Subskription von SAP S/4HANA Cloud enthalten und handelt sich um eine der wichtigsten Komponenten des Programms RISE with SAP. SAP Cloud ALM hilft Kunden, SAP S/4HANA Cloud schnell zu implementieren und die Abläufe von SAP S/4HANA Cloud zu standardisieren und effizienter zu gestalten.

Diese neuen Lösungen und Werkzeuge sind Teil der Supporttechnologie und des Kundenerlebnisses der nächsten Generation, die SAP nun bietet.

