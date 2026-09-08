schnell.digital startet Begleitungspakete für den KI-Einstieg im Mittelstand

Viele mittelständische Geschäftsführungen kennen dieselbe Situation: Ein KI-Assistent ist freigeschaltet, ein Workshop gebucht, Lizenzen bestellt und im Tagesgeschäft hat sich trotzdem wenig verändert. Wo im eigenen Betrieb der erste sinnvolle KI-Einsatz liegt, bleibt in vielen Führungsrunden seit Monaten offen. Die schnell.digital GmbH aus Augsburg bietet mittelständischen Unternehmen ab sofort vier aufeinander aufbauende Begleitungspakete an, die genau hier ansetzen.

Der Grund, warum KI-Vorhaben im Mittelstand häufig folgenlos bleiben, liegt aus Sicht des Augsburger Softwareunternehmens selten an der Technik, sondern daran, dass nach dem ersten Workshop niemand mehr da ist, sobald in der Fachabteilung die ersten Praxisfragen auftauchen. Die neuen Pakete setzen deshalb auf durchgehende Begleitung statt auf einen einzelnen Termin.

„Ein einzelner Workshop bringt niemanden weiter, wenn hinterher keiner mehr da ist, sobald die ersten Fragen aus der Fachabteilung kommen. Deshalb beraten wir gemeinsam mit der Fachabteilung, prüfen, welche Schritte wirklich sinnvoll sind, und setzen sie danach zusammen mit IT und Fachabteilung um, auf Wunsch von der ersten Idee bis zum laufenden Betrieb“, sagt Patrick Schnell, Gründer und Geschäftsführer der schnell.digital GmbH.

Die vier Pakete sind so gestaffelt, dass Betriebe je nach Ausgangslage einsteigen können: „KI-Orientierung“ ist ein kompakter erster Termin für eine kleine Gruppe und schafft Klarheit, was KI heute leistet und wo im Betrieb geeignete Aufgaben liegen. „KI-Fahrplan“ nimmt bestehende Prozesse auf, bewertet und priorisiert Anwendungsfälle mit Fachabteilung und Führungskreis, klärt Governance und Compliance und setzt erste Anwendungsfälle bereits um. „KI-Umsetzung“ baut darauf auf und begleitet über mehrere Monate mit regelmäßigen Review-Terminen, wenn ein konkreter Prozess spürbar entlastet werden soll. „KI-Programm“ richtet sich an Betriebe, die KI-Einsatz über mehrere Anwendungsfälle hinweg governance-konform regeln wollen, inklusive Rollen-/Freigabekonzept und dokumentierten Pflichten nach dem EU AI Act.

Einstieg ist wahlweise der kostenlose Prozess-Potenzial-Check (zehn Fragen, rund drei Minuten) oder ein unverbindliches 30-minütiges Gespräch. Erst danach empfiehlt schnell.digital das passende Paket. Details zu allen vier Paketen stehen unter www.schnell.digital/de/ki-beratung-und-integration bereit.