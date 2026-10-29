Smarte Elektroautos, fortschrittliche Technologien: XPENG auf der Europäischen Taximesse in Köln

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Chinesische Hightech-Marke erstmals mit eigenem Stand in Halle 1

Verschiedene XPENG Taxi-Umbauten auf 125 Quadratmetern präsentiert

Fachgerechter Umbau durch INTAX und Adler

Smarte Elektromobilität gepaart mit höchstem Fahr- und Reisekomfort: XPENG präsentiert sich in diesem Jahr erstmals auf der „Europäischen Taximesse“ am 6. und 7. November 2026 in Köln. In Zusammenarbeit mit vier Vertragspartnern zeigt die chinesische Hightech-Automobilmarke auf ihrem 125 Quadratmeter großen Stand die Taxi-Umbauten verschiedener XPENG Modelle – vom sportlich-eleganten SUV-Coupé bis zum siebensitzigen Luxus-MPV.

„Das Taxigewerbe ist ein Gradmesser für Qualität, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Wer täglich Hunderte Kilometer in einem Auto zurücklegt, schätzt Platz, Komfort und Laufruhe umso mehr. Hier kommt XPENG ins Spiel: Wir offerieren eine immer größer werdende Palette smarter Elektrofahrzeuge“, erklärt Markus Schrick, Geschäftsführer der XPENG Vertriebsregion Central Europe. „Unsere Modelle bieten eine umfangreiche Komfort- und Sicherheitsausstattung in Serie, einen effizienten und nahezu lautlosen Elektroantrieb sowie reichweitenstarke Hochvoltbatterien, die sich innerhalb weniger Minuten ultraschnell laden lassen. Das macht XPENG Modelle zum perfekten Partner für den Taxibetrieb.“

Für den Taxi-Umbau vertraut XPENG auf die Spezialisten INTAX und Adler: Beide Unternehmen sind auf Sonderfahrzeuge spezialisiert und kümmern sich um die fachgerechte Umrüstung. Dadurch sind die XPENG Modelle auf Anhieb als Taxi erkennbar: Neben einem Taxi-LED-Dachzeichen mit integriertem stillem Alarm sind die in den Kölner Messehallen ausgestellten Fahrzeuge in der „Taxi“-Farbe Hellelfenbein (RAL 1015) vollfoliert. Ein eichrechtkonformer Spiegeltaxameter bzw. Wegstreckenzähler, eine Notalarmanlage und eine Funkausrüstung gehören ebenfalls zum Umbaupaket.

Elfenbeinfarbenes Trio am XPENG Stand in Halle 1

XPENG präsentiert die Taxi-Versionen am Stand (Nr. D-01) in Halle 1. In Zusammenarbeit mit den vier XPENG Partnern Much, Hülpert, Kuhn & Witte sowie Süverkrüp werden unter anderem der XPENG G6 (Energieverbrauch kombiniert laut WLTP: 17,5-18,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO2-Klasse: A), der trotz seiner coupéhaften Linienführung Platz für bis zu fünf Personen bietet, und die Fastback-Limousine XPENG P7+ (Energieverbrauch kombiniert 15,2-17,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO2-Klasse: A) ausgestellt. Sie punkten mit großzügigen Raumverhältnissen, fünf Sitzplätzen und standardmäßig großem Kofferraum inklusive.

Noch mehr Platz bietet der vollelektrische Van XPENG X9 (Energieverbrauch kombiniert 20,0-20,8 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO2-Klasse: A, Werte vorbehaltlich der finalen WLTP Homologation), der in Köln ebenfalls als Taxi zu sehen ist. Mit seiner 2-2-3-Sitzkonfiguration finden bis zu sieben Insassen bequem Platz und maximalen Komfort. Die Einzelsitze in den ersten beiden Sitzreihen sind beheizbar, belüftet und 14-fach elektrisch verstellbar, in zweiter Reihe kommt eine Zehn-Punkt-Massagefunktion hinzu. Das intelligente, bis zu 30 Meter vorausschauende Fahrwerkssystem trägt zum hohen Komfort bei. Trotz einer Länge von knapp 5,32 Metern ist der XPENG X9 dank Allradlenkung und verschiedener Assistenzsysteme wie der intelligenten KI-gesteuerten Park- und Ausparkhilfe, einem 360-Grad-Kamerasystem und dem transparenten Chassis äußerst agil und wendig.

Alle drei Modelle kombinieren die für XPENG typisch umfangreiche Komfort- und Sicherheitsausstattung mit einem ebenso kraftvollen wie effizienten Elektroantrieb. Aufbauend auf einer 800-Volt-Architektur, sind Reichweiten von bis zu 615 Kilometern (WLTP komb. für XPENG X9 FWD Long Range) und ultrakurze Ladezeiten garantiert. Dank einer Ladeleistung von bis zu 542 kW (XPENG X9) wird der Akku innerhalb von zehn Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen.

Abgerundet wird der Messeauftritt vom XPENG IRON: Der humanoide Roboter, der unlängst in die Serienfertigung gegangen ist, bietet 76 Freiheitsgrade, eine menschenähnliche Kontur und entsprechende Bewegungsabläufe. Als Herz dient der selbstentwickelte Turing KI Chip und das hauseigene KI-Ökosystem, das auch in den Fahrzeugen zum Einsatz kommt.

Europäische Taximesse in Köln

Die Kölner Taximesse findet alle zwei Jahre statt und markiert das größte europäische Treffen des Taxi- und Mietwagengewerbes. Gezeigt werden unter anderem Fahrzeuge, Taxameter, Buchungs- und Planungssoftware, Zahlungslösungen und Dienstleistungen für die Unternehmensführung. Das Programm umfasst zudem Präsentationen und Vorträge zu Vorschriften, Elektrifizierung des Fuhrparks und Digitalisierung der Fahrtenabwicklung. In diesem Jahr haben sich insgesamt 93 Aussteller angekündigt, mehr als jeder Vierte kommt dabei aus dem Ausland.

Geöffnet ist die Messe für Fachbesucher am Freitag (7. November) von 10 bis 18 Uhr und am Samstag (8.November) von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen finden sich unter www.eurotaximesse.de.

XPENG (NYSE: XPEV und HKEX: 9868), ist ein führendes Unternehmen für Elektrofahrzeuge mit Hauptsitz in Guangzhou (China) und Niederlassungen in USA und Europa. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Transformation von Smart EVs durch Technologie voranzutreiben und das Mobilitätserlebnis der Zukunft zu gestalten. Um das Mobilitätserlebnis seiner Kunden zu optimieren, entwickelt XPENG im eigenen Haus eine umfassende Technologie für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und ein intelligentes Bediensystem im Fahrzeug sowie die Kernsysteme des Fahrzeugs, einschließlich des Antriebsstrangs und der elektrischen/elektronischen Architektur. Unter anderem ist die Volkswagen Group an XPENG mit 5 Prozent (700 Millionen Euro) beteiligt, um gemeinsam Elektrofahrzeuge unter der Marke VW für den chinesischen Markt zu entwickeln.

www.xpeng.com/de