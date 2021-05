„Software Made in Germany“ – SEP erhält das Qualitätssiegel des Bundesverbands IT-Mittelstand

.

Gütesiegel steht für durchdachtes Design, praxisbewährte Lösungen, ausgereifte Produktionsverfahren, stetige, begeisternde Innovationen und kompetenten Kundenservice

Gerade mittelständische Unternehmen vertrauen auf Lösungen ?Made in Germany?

SEP sesam wird schon seit 1992 in Deutschland designt und programmiert

Die SEP AG erhält das Gütesiegel ?Software Made in Germany“ vom Bundesverband IT-Mittelstand (BITMi e.V.). Damit werden durchdachtes Design, praxisbewährte Lösungen, ausgereifte Produktionsverfahren, stetige, begeisternde Innovationen und kompetenter Kundenservice für die Kunden sichtbar hervorgehoben. Die Datensicherungslösung SEP sesam entspricht den Kriterien und sichert eine Vielzahl an virtuellen Umgebungen, Betriebssystemen, Anwendungen, Datenbanken und Cloud-Lösungen. Der Bundesverband IT-Mittelstand ist die Vertretung des IT-Mittelstands in Deutschland und der IT-Fachverband, der ausschließlich mittelständische Interessen profiliert vertritt. Durch das Gütesiegel sollen die Qualität, der Service und die Zukunftsfähigkeit von Software, die in Deutschland programmiert wird, eindeutig erkennbar sein. Es steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

Vielen Unternehmen im deutschen Mittelstand ist es wichtig, dass die eingesetzte Branchensoftware von deutschen Anbietern entwickelt und vertrieben wird. Dabei spielen Faktoren wie Datenweitergabe- und -Souveränität eine wichtige Rolle. Zudem zeigt sich immer wieder: Software aus Deutschland überzeugt durch ihre Praxistauglichkeit, hohe Investitionssicherheit sowie ihren deutschsprachigen Service. Auf diese Weise unterstützt der IT- Mittelstand mit seinen Lösungen den Mittelstand anderer Industriezweige. Beim Thema Service erhalten Anwender stets einen deutschsprachigen Ansprechpartner. Vertriebs-, Service- und Schulungspartner sind lokal verfügbar, Hotline-Nummern werden auf Deutsch beantwortet. Die in Deutschland designte Software wird auch in Deutschland getestet. Für die Endbenutzer ebenso von Bedeutung: Programmoberflächen und Anleitungen sind in Deutsch sowie multilingual gehalten. Deutsche Software ist investitionssicher. Die Kompatibilität Ihrer Programme und Daten wird auch in Zukunft sichergestellt. Darüber hinaus wird die Weiterentwicklung der Software vertraglich gewährleistet. Diese Vorteile sollen durch das Siegel klar sichtbar bei der Kaufentscheidung helfen.

?SEP sesam wird seit 1992 in Deutschland designt und programmiert. Wir freuen uns, dass wir dies nun mit dem Siegel ?Software Made in Germany? vom Bundesverband IT-Mittelstand eindeutig zeigen können. Unsere Kunden legen großen Wert auf die Zusammenarbeit mit einem deutschen Anbieter, gerade bei einer Datensicherungslösung. Die direkte Ansprache und schnelle Unterstützung über eine deutschsprachige(n) Hotline/Support zählen hier zu den wichtigen Kriterien, für die wir immer wieder positives Feedback von unseren Kunden erhalten. SEP sesam liefert zudem die technische Sicherheit zur DSGVO und ist frei von Backdoors.?, sagt Georg Moosreiner, Vorstand und Mitgründer der SEP AG.

Die SEP AG ist Hersteller von Backup- und Disaster Recovery-Software-Lösungen zum Schutz von plattformübergreifenden, heterogenen IT-Umgebungen. Die Datensicherungslösung ?SEP sesam? sichert ein breites Spektrum an virtuellen Umgebungen, Betriebssystemen, Anwendungen und Datenbanken ?Made in Germany?. Der Hauptsitz des 1992 gegründeten Unternehmens, ist in Holzkirchen bei München, eine Niederlassung mit Support- und Vertriebsteam befindet sich in den USA. SEP hat ein starkes Partner-Netzwerk und setzt beim Vertrieb auf gut ausgebildete Systemhäuser. Zu den Kunden in mehr als 50 Ländern zählen Aldi Nord, SPIEGEL-Verlag, UVEX, Bundesministerien, Stadtwerke, Universitäten und produzierende Unternehmen.

