swipecor zündet nach nur 14 Tagen die nächste Stufe: Europas Messen werden digital – und der Desktop ist live

Nur 14 Tage nach dem Start erweitert swipecor seine Plattform um zwei zentrale Bausteine: Mit den neuen „Malls“ werden reale Messen und digitale Business-Events europaweit auf der Plattform abgebildet. Gleichzeitig geht mit „swipeTop“ die Desktop-Version live.



Berlin, 12. Oktober 2026 – swipecor macht Tempo. Gerade einmal 14 Tage nach dem offiziellen Start folgen bereits die nächsten großen Erweiterungen der Plattform. Mit den neuen swipecor Malls können Unternehmen ihren eigenen Space direkt bei einer Messe anmelden und sich damit nicht mehr nur vor Ort, sondern parallel digital präsentieren.



Das Prinzip: Messefläche trifft digitalen Business-Space. Reale Veranstaltungen können innerhalb von swipecor gespiegelt werden. Unternehmen präsentieren Leistungen, Produkte und Angebote, werden gefunden und können direkt mit potenziellen Geschäftspartnern matchen – unabhängig davon, ob diese gerade auf dem Messegelände in München, Wien, Mailand oder an einem anderen Ort in Europa unterwegs sind.



Parallel startet mit swipeTop die vollständige Desktop-Variante von swipecor. Damit wird die Plattform neben Mobile nun auch für Unternehmen, Sales-Teams und Entscheider am Arbeitsplatz noch stärker nutzbar. „Andere sprechen darüber, wie Business-Netzwerke irgendwann aussehen könnten. Wir bauen sie. Nach nur 14 Tagen stehen bereits die nächsten zentralen Bausteine live.“, sagt Co-Founder Bernhard Schindler. swipecor positioniert sich damit konsequent als digitales Business-Ökosystem für den europäischen Mittelstand.

„Unser Anspruch war von Anfang an klar: Lösungen für den Mittelstand, entwickelt aus dem Mittelstand heraus. Keine jahrelangen Roadmaps, sondern Geschwindigkeit, Umsetzung und echter Nutzen. swipecor ist bereits europaweit verfügbar – und wir stehen gerade erst am Anfang.“, so Co-Founder Dr. Alexander Chaloupka. Mit Malls und swipeTop folgt damit bereits kurz nach dem Launch die nächste Ausbaustufe.

Und damit noch nicht genug, gemeinsam mit intive und der Vision Concept Agency starten schon die nächsten Ausbaustufen. „Das was wir hier mit dem Team von swipecor erleben, die rasante Entwicklung der Spaces, ist schon etwas besonderes. Gerne sind wir Partner.“ so Andrea Banic, Managing Partner der Vision Concept Agency.



Messen werden digital verlängerbar. Unternehmen werden europaweit sichtbar. Und aus Kontakten sollen schneller konkrete Geschäftschancen werden.

swipecor – Stop Networking. Start Matching.

„Für alle die noch nicht dabei sind: Jetzt den Space (Unternehmerprofil) kostenlos anlegen und erste swipecoins sammeln, um passende Leads zu generieren,“ so Co-Founder Josef Köppl.