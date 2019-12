Welche Kompetenzen benötigen Sie im Management? Seminare in Bremen

Bremen & Münster 05.02.2020

Köln & München 25.03.2020

Hamburg & Stuttgart 08.04.2020

Zielgruppe:

> Inhaber, Unternehmer, Geschäftsführer und Vorstände;

> Prokuristen, Handlungsbevollmächtige, Führungskräfte und Nachfolger; Gesellschafter, Aufsichts- und Verwaltungsräte;

> Compliance-Beauftragte und Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen.

Compliance: Neue Haftungsrisiken für Geschäftsführer und Prokuristen

> VW, Siemens & Co. – Maßstab für alle?

> Einrichtung und Aktivierung der Compliance- Organisation

> Verantwortung Compliance: Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 – Business Judgement Rule

> Best-Practice bei der Einführung eines Verhaltenskodex

> Tax-Compliance – Steuererklärungen & Co.: Sorgfaltspflichten kennen und gezielt kontrollieren

> Neue Haftungsrisiken: Geldwäscheprävention, Transparenzregister und Datenschutz

Brennpunkt Vertrieb: Compliance-Risiken aktiv steuern

> Gefährdungsanalyse: Compliance-relevante Prüfung aller Vertriebsprozesse

> Code of Conduct: Verhaltensstandards im Unternehmen einsetzen

> Geschenke- und Bewirtungsrichtlinien: Was darf ich anbieten? Was darf ich annehmen?

> Korruption im Inland und Ausland: Kick-Back-Zahlungen, Kooperationen und Bonus-Regelungen

Pflichten als Geschäftsführer und als Prokurist aktiv steuern

> Welche Haftungsansprüche können gegen Geschäftsführer und Prokuristen geltend gemacht werden?

> Hauptpflichten im Griff: Kapitalerhaltung, Buchführung & Co.

> Mindest-Kontrollpflichten als Geschäftsführer und Prokurist – Worauf sollten Sie achten?

> Unternehmen in der Krise – Sorgfaltspflichten kennen und überwachen

> Strafrechtliche Risiken als Geschäftsführer und Prokurist aktiv begrenzen

Auf was kommt es beim Geschäftsführer-Vertrag und beim Prokuristen-Vertrag an?

> Was müssen Geschäftsführer und Prokuristen über ihren eigenen Anstellungsvertrag wissen?

> Auf welche Regelungen muss ich als Geschäftsführer und Prokurist dringend achten?

> Welche Kompetenzen dürfen Geschäftsführer, Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte ausüben?

> Einzel- und Gesamtprokura, echte und “unechte—- Prokura

> Haftungsfalle: Abberufung des Geschäftsführers und des Prokuristen

