Wie können Sie die Zahlungsfähigkeit effektiv planen und sichern? Seminare in Frankfurt

Zielgruppe:

> Führungskräfte, auch aus nicht kaufmännischen Bereichen,

> Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und Controlling

Seminarprogramm:

Finanzen und Liquidität zukunftsorientiert planen

> Der erste Schritt: Wichtige finanzielle Aspekte des Unternehmens erfassen, analysieren und planen

> Ihre Erfolgsprognose: Ist- und Soll-Zustand vergleichen und Finanzsituation zukunftsorientiert planen

> Zahlungsfähigkeit sicherstellen – Mit praktischen Tipps die Liquiditätsplanung aufbauen

> “Todsünden—- für die Liquiditätssicherung: Vermeidung von Planungsfehlern

> Liquiditäts- und Haftungsrisiken für Unternehmen und Geschäftsführer begrenzen

Liquidität steuern – Praktische Umsetzungstipps

> Perfektes Zeitmanagement – Ausgaben liquiditätsschonend planen

> Raus aus dem roten Bereich: Kontrollwerte zur Sicherung der Liquidität nutzen

> So erreichen Sie Ihr Jahresziel: Effektive Abwehr von finanziellen Gefahren für das Unternehmen

> Was macht der Konkurrent anders? Branchen-Kennzahlen zu Ihrem Vorteil nutzen

> Stärken-/Schwächen-Analyse: Was können Sie mit einfachen Handgriffen verbessern?

Effektiver Umgang mit Finanzierungsmitteln

> Was sind Ihre Liquiditätsquellen? Die richtige Finanzierung für Ihr Unternehmen

> Der Weg Ihres Geldes: Aufbau einer Kapitalflussrechnung

> Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit – Wirksame Steuerung von Zahlungen

> Keine bösen Überraschungen: Geschickter Umgang mit ungeplanten Ausgaben

> Wichtige Posten bei der Ermittlung des Unternehmensratings

