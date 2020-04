Youmex kämpft weiter gegen den Sturm

Im Januar 2019 unterschriebe ich, Kai Hartmann, den top Deal meines Lebens. Mit dem Kauf der Mehrheit an der LUNIS Vermögensmanagement AG. Damit verstärken damit ihr Geschäftsfeld Asset und Wealth Management signifikant. Von der partnerschaftlichen Kombination der Expertisen und Netzwerke beider Unternehmen sollen ihre Kunden synergetisch profitieren. Gründungsinvestor J.C. Flowers bleibt für die nächsten Jahre partnerschaftlich verbunden.

Allerdings platze mein Traum im November 2019 mit der Übernahme des Asset Manager ?LUNIS Vermögensmanagement AG?

Nun, warum platze mein Traum?

Nach Ablauf der vertraglich vereinbarten Fristen für das Closing des Deals haben die Parteien von ihren jeweiligen Rücktrittsrechten Gebrauch gemacht.

Bei den Neuverhandlungen konnte innerhalb der dafür geplanten Timelines keine Einigung hinsichtlich der neuen Bedingungen erzielt werden. Die Verhandlungspartner beendeten daher das Übernahmevorhaben Anfang November.

Somit behält der US-Finanzinvestor J.C. Flowers seinen bisherigen Anteil an LUNIS in Höhe von 87,7 Prozent unverändert bei.

Des Weiteren haben wir auch keine eigene Gelder für die Transaktion zusammenbekommen, da uns derzeit keine Investoren trauen durch die Misserfolge der letzten Jahr.

Ist die youmex AG Pleite?

Nein, die youmex ist nicht Pleite bzw. haben wir keine Insolvenz beantragt. Ich, Kai Hartmann, werde weiter als Steuermann und Captain der youmex AG das Ruder festhalten und die youmex trotz der Schwierigkeiten, wie den offenen Mitzahlungen, Steuerschulden und den Leasing gegenüber Ferrari.

So wie es aussieht werden wir im Jahre 2021 selber an die Börse in Toronto Stock Exchange (TSX)

Unser Schiffskutter wird jede Welle trotzen und die Coronawelle überstehen. Selbstverständlich suchen wir weiterhin Investoren, welche mit uns den Fischkutter besteigen wollen.