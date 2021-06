2021 Gartner Peer Insights Customers? Choice

MEGA International, ein weltweit führendes Softwareunternehmen, gibt bekannt,?Gartner Peer Insights Kundenwahl 2021?für Enterprise Architecture Tools mit der höchsten Gesamtbewertung von 4.8 von 5 Sternen am 20. Mai. Die Anerkennung basiert auf Kundenfeedback und Bewertungen von professionellen Endanwendern, die Erfahrung mit der Beschaffung, der Implementierung und der Nutzung der HOPEX-Plattform von MEGA haben.

MEGA wurde außerdem als einziges Unternehmen des Gartner Peer?Insights??Voice?of?the?Customer? auch als Leader im Magic Quadrant für EA-Tools ausgezeichnet und erhielt darüber hinaus das?Midsize?Enterprise Customers– Choice Badge für mittelständische Unternehmen (50M – 1B USD).

„Wir freuen uns, zwei Jahre in Folge als Gartner Customers– Choice anerkannt zu werden mit einer Punktzahl, die für sich selbst spricht. Es zeigt, dass wir nicht nur ein führendes Premiumprodukt haben, sondern auch eine Lösung, die einfach zu bedienen ist und die Benutzer anspricht. Ich möchte mich bei allen bedanken, die ihre Bewertung geteilt haben, denn Kundenfeedback ermöglicht es uns, uns ständig weiterzuentwickeln und innovativ zu sein“, sagt Luca de Risi, Chief Operating Officer von MEGA.

Die Auszeichnung „Gartner Peer?Insights?Customers– Choice“ zeichnet Anbieter aus, die sowohl die durchschnittliche Gesamtbewertung des Marktes als auch die durchschnittliche Nutzerinteressen- und Adoptionsbewertung des Marktes erfüllen oder übertreffen. MEGA erhielt die höchste Bewertung von 4.8 von 5 Sternen mit 76 überprüften Bewertungen in den letzten 12 Monaten, einschließlich der folgenden:

„Das umfassendste und einfach zu bedienende EA-Modellierungstool auf dem Markt“?- SYSTEMS ARCHITECTURE AND MOBILE SOLUTION in der Education Industry – „Excellent tool for Enterprise Architecture modeling and change tracking., It allows us to keep our as-is architecture up to date and plan ahead for our next to-be model.“

„Eine außergewöhnliche Lösung mit allem, was Sie auf Knopfdruck brauchen“?- ENTERPRISE ARCHITECT im Öffentlichen Sektor- „Die Implementierung der Lösung hat es ermöglicht, einen Mehrwert für die staatlichen Entwicklungsplanprogramme zu generieren und Projekte und Strategie besser zu integrieren. Das Management der einzelnen Bereiche stieg über die Jahre stark an aufgrund der Komplexität der gesamten Organisation, die ihrerseits aus über 20 einzelnen Organisationen besteht. Das gesamte Projekt hat eine Laufzeit von über 10 Jahren.

„Bestes IT Business Management im Markt“?– Senior Engineer in der Dienstleistungsbranche

Alle verifizierten Kundenbewertungen von MEGA sind auf?Gartner Peer Insights–?Website.

Gartner Peer?Insights?Customers– Choice stellt die subjektive Meinung einzelner Endnutzerbewertungen, Bewertungen und Daten dar, die auf eine dokumentierte Methodik angewendet werden; sie vertreten weder die Ansichten von Gartner noch stellen sie eine Billigung durch Gartner oder seine verbundenen Unternehmen dar.

MEGA wurde 1991 gegründet und ist ein weltweit tätiges Softwareunternehmen und anerkannter Marktführer. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Software- und Beratungsleistungen für die erfolgreiche Ausrichtung der Organisation an die Geschäftsziele, durch eine(n) optimale Nutzung und Einsatz gegenwärtiger und künftiger Technologien. MEGA International ist Hersteller der HOPEX- Softwareplattform für Unternehmenstransformation, die die Erfassung, Analyse und Planung von Strategie und Fähigkeiten, Prozessen und der Organisation sowie IT und Projekten unterstützt. MEGA International verfügt außerdem über ein starkes Services-Team, um Kunden insbesondere in der Onboardingphase mit einem pragmatischen Ansatz zu helfen.