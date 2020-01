JLL beruft Sabine Eckhardt, 47, mit Wirkung zum 1. Mai 2020 zur CEO Central Europe. In der neu geschaffenen Position, die die vollumfängliche Verantwortung für Deutschland und Zentraleuropa…

Die neue Beratungssparte “Commercial Strategy” innerhalb des Geschäftsbereichs Life Sciences wird zukünftig global von Dr. Simone Seiter geleitet. Die Medizinerin mit langjähriger internationaler Erfahrung in der Beratung wird…

Das Geschäftsklima hat sich in der Consultingbranche zum Jahresende 2019 wieder verbessert. In den ersten drei Quartalen des Vorjahres war der Index jeweils gesunken. Dies ergibt sich aus…

Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company baut ihre Führungsmannschaft in Deutschland und der Schweiz weiter aus. Neben sechs langjährigen Bain-Beratern, die zum 1. Januar 2020 in die Partnergruppe…

