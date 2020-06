Agfa kündigt Plattenladeroboter zur Automatisierung der Druckvorstufe und Produktivitätssteigerung an

Agfa stellt einen Plattenladeroboter vor, der den Druckvorstufenbetrieb der Druckereien strafft und beschleunigt bei gleichzeitiger Reduktion der Gesamtkosten.

Der Plattenladeroboter von Agfa automatisiert wiederkehrende, ansonsten manuell ausgeführte Arbeitsschritte, wie das Laden der Platten in Kassetten für Autoloader oder das Fixieren der Paletten auf der Basispalette von Palettenloadern.

…

