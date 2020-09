Arrow erweitert Zusammenarbeit mit AWS

Arrow hat AWS in seine ArrowSphere-Cloud-Plattform integriert und verfügt nun in 19 europäischen Ländern über Zertifizierungen für alle wichtigen Programmkategorien, einschließlich Zertifizierungen wie Architect, Operations und Developer sowie Specialty-Zertifizierungen, beispielsweise Security.

Arrow hat nun die APN-Zertifizierungsauszeichnung (AWS Partner Network) AWS 100 erreicht. Die AWS-Zertifizierungen verifizieren Fachwissen im Bereich Cloud Computing und unterstützen Kunden auf ihrer Suche nach APN-Partnern mit umfassender Branchenerfahrung und fundierten Fachkenntnissen.

Dies baut auf der bereits bestehenden Zusammenarbeit beider Unternehmen auf und sieht den Vertrieb des gesamten Katalogs der AWS Services in Europa durch Arrow über ArrowSphere vor.

Channel-Kunden von Arrow sowie deren Endkunden haben Zugang zu AWS in Kombination mit den Value-Added Services von Arrow. Sie haben Zugriff auf das komplette Software-Portfolio und erhalten damit Unterstützung für ?Bring-Your-Own-Licence, BYOL?, d.?h. die Verwendung eigener Lizenzen, sowie für lokalen Pre-Sales, Business Development und APN-Support, erweiterte Zahlungsoptionen und Training, wie das Arrow-Cloud-Belts-Schulungsprogramm, das speziell entwickelt wurde, um Channel-Kunden beim Aufbau der für die AWS-Zertifizierung erforderlichen Fähigkeiten zu unterstützen.

Channel-Kunden durchlaufen Arrow-Cloud-Belts in sieben Stufen ? vom weißen bis zum schwarzen Gürtel ? die von den Grundlagen bis zum höchsten Automatisierungsgrad in der Cloud reichen.

?Arrow investiert fortlaufend signifikant in die AWS-Fähigkeiten unseres Teams. Dass wir die AWS-100-Zertifizierungsmarke erreichen konnten, ist ein großer Meilenstein für uns und unterstreicht die harte Arbeit und den Einsatz unseres Teams?, so Alexis Brabant, Vice President Sales des Geschäftsbereichs Enterprise Computing Solutions bei Arrow in EMEA. ?Als führender Value-Added-Distributor im Cloud-Channel unterstützen wir Kunden bei der Entwicklung neuer Fähigkeiten, bei dem Ausbau ihrer Cloud-Anwendungen und der Optimierung ihrer AWS-Erfahrungen.?

Die Multi-Tier-Cloud-Management-Plattform ArrowSphere ist darauf ausgelegt, die Vernetzung zwischen Cloud-Services-Anbietern, Channel-Kunden und Endkunden zu optimieren. Die Plattform ermöglicht dem Channel über die Bereitstellung einer einzigen Plattform den Erwerb und die Verwaltung von Cloud-Produkten und Services (IaaS, PaaS und SaaS), die Überwachung von Aktivitäten und Verbrauch mithilfe von eingebetteten Business-Intelligence-Tools sowie den Vertrieb eigener Services mit anpassbarer Shop-Oberfläche und bietet darüber hinaus einen vereinfachten Abrechnungsprozess.

Über Arrow Electronics

Arrow Electronics ist Innovationstreiber für über 175.000 führende Technologieunternehmen und Dienstanbieter. Arrow, das 2019 einen Jahresumsatz von über 29 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete, entwickelt technologische Lösungen, die das Geschäftsleben und den Alltag maßgeblich verbessern. Mehr dazu erfahren Sie auf fiveyearsout.com.

Arrow Electronics ist ein globaler Anbieter von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwender von elektronischen Komponenten und Enterprise Computing Solutions. Arrow ist über ein weltweites Netzwerk als Zulieferer für über 150.000 Erstausrüster (OEMs), Value Added Reseller (VARs), Auftragshersteller und gewerbliche Kunden tätig. Das Unternehmen unterhält über 300 Vertriebsstandorte und 45 Distributions- und Value Added Zentren in mehr als 80 Ländern.

Als Fortune-150-Unternehmen mit 18.800 Mitarbeitern weltweit, bringt Arrow Technologie-Lösungen auf verschiedenste Märkte, darunter Telekommunikation, Informationssysteme, Transport und Verkehr, Medizin, Industrie und Unterhaltungselektronik.

Arrow bietet spezialisierte Dienstleistungen und Know-how über den gesamten Produktlebenszyklus. Arrow leistet dies, indem Kunden die richtige Technik am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Preis erhalten.

Arrow bietet seinen Kunden und Lieferanten ? den besten Technologie-Unternehmen der Welt ?außergewöhnlichen Wert und verbindet sie durch die branchenführenden Dienstleistungen des Unternehmens.

Arrow Enterprise Computing Solutions

Aggregation ist unerlässlich. Arrow vereint langjährig bewährte und neue Technologien, um sein Channel-Ökosystem zu unterstützen und dadurch die Komplexität einer sich ständig weiterentwickelnden Welt zu reduzieren.

Diese Technologien werden durch ein umfassendes Dienstleistungsportfolio unterstützt. Von technischen Ressourcen bis hin zu Finanzdienstleistungen und Marketingexpertise streben wir an, Wachstum zu schaffen, indem wir Komplexität im Tagesgeschäft reduzieren.

Über unsere Plattform ArrowSphere verbinden wir die weltweit führenden Technologieanbieter mit Tausenden von Channel-Partnern und Millionen von Endkunden, die von einem umfangreichen Cloud-Katalog, Verbrauchsmanagement und Skalierbarkeit profitieren.