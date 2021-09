AVer bringt Voice Tracking für die Pro AV-Kameras

infacher Wechsel des Fokus zwischen verschiedenen Sprechern mit neuer PTZ Link-Software

AVer Europe (http://www.avereurope.com/), der preisgekrönte Anbieter von Lösungen für Videokollaboration und Bildungstechnologie, kündigt die Verfügbarkeit der Voice-Tracking-Funktionalität für alle AVer Kameras der Pro AV Auto-Tracking- und PTZ-Serie (https://de.presentation.avereurope.com/lines/pro-av) an, die mit der AVer PTZ Link (https://de.presentation.avereurope.com/line/pro-av/ptz-link)-Software und ausgewählten Mikrofonen ausgestattet sind.

AVer PTZ Link ist eine App für Windows® und Mac®, die eine sprachbasierte Kamera-Tracking-Technologie bietet. Durch die Verwendung von PTZ Link und bestimmten Shure® Microflex® Advance(TM) Mikrofonen, einschließlich des MXA910, MXA710, MXA310 und des IntelliMix® P300 Digital Signal Processor, kann jede AVer Pro AV-Kamera automatisch den Fokus zwischen verschiedenen Sprechern wechseln. PTZ Link bietet eine IP-basierte Steuerung zur einfachen Integration von Kameras und Mikrofonen, ohne dass eine Programmierung erforderlich ist. Die Software ist kostenlos und kann von der AVer Website heruntergeladen werden.

Wenn die PTZ Link-Software auf einem Computer geladen ist, können bis zu fünf Paaren von Mikrofonen und AVer-PTZ-Kameras auf einfachste Weise miteinander verbunden werden. Für die PTZ-Kamera kann auch eine leichte Zeitverzögerung eingestellt werden, so dass sie erst dann schwenkt/neigt, wenn es ein anhaltendes Audiosignal gibt. Das System kann auch so programmiert werden, dass es auf einen voreingestellten Wert zurückgreift, wenn über einen längeren Zeitraum kein Audiosignal erkannt wird, was die Automatisierung erheblich erleichtert. Dank der automatischen und gleichmäßigen Kameraschwenks ist diese Lösung ideal für Konferenzen, Schulungen, Klassenräume und Hörsäle. In einem Hörsaal mit mehreren Kameras kann beispielsweise der Redner mit einer Kamera des Modells AVer Auto Tracking TR verfolgt werden, während andere Teilnehmer mit einer zweiten PTZ-Kamera erfasst werden, wenn sie mit Hilfe von audio-basiertem Tracking sprechen.

„Das Microflex Ecosystem(TM) von Shure bietet ein komplettes Portfolio an vernetzten Audiolösungen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden können, um in jeder Art von Raum die beste Zusammenarbeit zu ermöglichen“, sagt Paul Gunia, Director of Technology Partnerships bei Shure. „In Kombination mit den professionellen PTZ-Kameras von AVer ermöglichen unsere Mikrofone neue innovative Interaktionen bei Meetings, Schulungen und Vorträgen.“

„Die Ergänzung unserer Pro AV-Kamerareihe mit PTZ Link um die Voice-Tracking-Technologie gibt AVer Kunden die Flexibilität, ihrem Publikum immersive Audio- und Videoerlebnisse zu bieten“, sagt Andy Teoh, Director of Product Marketing and OEM Partnerships, AVer Information Inc. in Amerika. „Die Integration ausgewählter Shure Mikrofone trägt dazu bei, dass unsere starken Videolösungen durch hervorragende Audioqualität und Leistung ergänzt werden.“

Weitere Informationen über Shure Microflex Advance-Mikrofone finden Sie unter shure.com/mxa

Weitere Informationen über die Pro AV-Kameras von AVer sind hier abrufbar: AVer Autotracking-Kamera & PTZ-Kamera | AVer Deutschland (avereurope.com) (https://de.presentation.avereurope.com/lines/pro-av#.mf-ptz-camera)

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Mac ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc.

Shure ist eine eingetragene Marke von Shure Incorporated oder Shure Acquisition Holdings, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Über AVer Europe

AVer Europe bietet intelligente technologische Lösungen, die Unternehmen und Bildungseinrichtungen dabei unterstützen, die Macht der visuellen Kommunikation für sich optimal nutzen zu können. Mit über 20 Jahren Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Produktion hat AVer zahlreiche internationale Auszeichnungen für Design, Innovation, Anwendung und Service für außergewöhnliche Produktnutzbarkeit, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit erhalten.

Weitere Informationen unter: http://www.avereurope.com

