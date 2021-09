Das Inflationsgespenst geht um

Seit fast 30 Jahren nähert sich die Inflationsrate in Deutschland erstmals wieder der Vier-Prozent-Marke.

Satte 3,9 Prozent beträgt die Inflationsrate im August. Höher war die Teuerungsrate im Jahr 1993, sie lag damals bei 4,3 Prozent. Vor allem sind es die Energiepreise, die heute dafür verantwortlich sind. 12,6 Prozent mehr als noch vor einem Jahr kostet Energie die Deutschen. Denn es werden mittlerweile 60 Euro für die Zertifikate je Tonne Kohlendioxid (CO2) fällig, wenn Diesel, Öl, Erdgas oder Benzin verbrannt werden. Von Juli bis Dezember 2020 war die Mehrwertsteuer gesenkt worden. Dass dies vorbei ist, macht sich ebenfalls bemerkbar. So werden Dienstleistungen und Waren teurer.

Experten rechnen mit weiter steigenden Preisen in der nächsten Zeit, auch fünf Prozent Teuerungsrate stehen womöglich im Raum. Eine weitere bittere Pille, die die Bürger schlucken müssen, sind Reallohnverluste. Durch die immer noch vorhandene Corona-Pandemie sind viele Arbeitgeber zurückhaltend bei Lohnerhöhungen, man ist vorsichtig geworden. So sind im zweiten Quartal 2020, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, die Verdienste der Tarifbeschäftigten um 1,9 Prozent gestiegen. Zur gleichen Zeit sind aber die Verbraucherpreise um 2,4 Prozent nach oben gegangen. Eine Rechnung also, die die Bürger nicht erfreuen dürfte.

Und den Sparguthaben auf den Konten geht es ebenfalls nicht gut aufgrund der Niedrigzinspolitik. So verliert das Ersparte an Wert, kein schönes Szenario also aktuell. Um das Ersparte im Wert zu erhalten, gibt es allerdings ein lang erprobtes Wertaufbewahrungsvehikel, nämlich Gold. Auch die Werte der Goldgesellschaften sollten bei einem Investment nicht fehlen. In Frage kämen zum Beispiel Gold Terra Resource oder Caledonia Mining.

Gold Terra Resource – https://www.youtube.com/watch?v=u-EL5m5ZcJw – besitzt mit dem rund 800 Quadratkilometer großem Yellowknife City Goldprojekt in den Northwest Territories eine hochgradige Liegenschaft.

Caledonia Mining – https://www.youtube.com/watch?v=suUbH5qFIW0 – produziert erfolgreich seit Jahren in der Blanket-Goldmine in Simbabwe mithilfe einheimischer Investoren.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Terra Resource (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/ -) und Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ -).

