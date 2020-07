Downloadrekord: “Highway to Sell” für Komponentenhersteller mit über 56 Mio. CAD Downloads (= Sales Kontakte) im Monat Juni

Mit ihren Komponenten auf?3DfindIT.com?und?PARTcommunity?powered by CADENAS starten die 3D CAD Produktkataloge von Komponentenherstellern jetzt so richtig durch: Im Monat Juni 2020 haben Ingenieure, Architekten und Einkäufer erstmals 56.353.866 CAD & BIM Modelle von namhaften Herstellern weltweit heruntergeladen und bescheren diesen damit eine stetig steigende Anzahl an wertvollen Sales Kontakten.

Diese Zahlen rocken:

Stetiges Wachstum: Der Downloadrekord im Juni ist bereits der?3. Monatsrekord?im ersten Halbjahr 2020.

Sehr hohe Steigerung der Downloadzahlen innerhalb von 12 Monaten: Die Anzahl der 3D CAD Downloads ist innerhalb eines Jahres, auch dank 3DfindIT.com,?um 70 % gestiegen.

(Zeitraum: Juni 2019 ? Juni 2020).

Große Anzahl an Herstellerkatalogen: Über?2300 Kataloge?sind derzeit auf 3DfindIT.com gelistet.

Stetige Erweiterung der Herstellerkataloge: Über?1000 neue Kataloge?sind seit Oktober 2019 auf 3DfindIT.com hinzugekommen.

Weltweite Verbreitung: Ziel ist es, bis 2022 auf 3DfindIT.com?50 Millionen Nutzern?bis zu?25.000 Produktkataloge?für?10 verschiedenen Märkte?bereitstellen zu können.

3DfindIT.com als ?Highway to Sell? für Komponentenhersteller

Die innovative Suchmaschine?3DfindIT.com?von CADENAS ist im Juni 2019 an den Start gegangen. Herkömmliche Suchmaschinen fokussieren sich speziell darauf, möglichst alltagstaugliche Suchergebnisse zu liefern. Diese sind jedoch für das Engineering und den Architekturbereich häufig ungeeignet bzw. nicht relevant. Mittels 3DfindIT.com können die Hersteller mit ihren Komponenten direkt in die CAD & BIM Konstruktionen von Ingenieuren und Architekten sowie in die jeweiligen Stücklisten integriert werden. Diese werden anschließend durch den Einkauf letztendlich beschafft. Studien belegen, dass in 87 % der Fälle das Herunterladen von Engineering Daten später zu einem realen Kauf des Produktes führt.