Elektrisierend! ? Berufe unter Strom

Die Jugendlichen erfahren, dass es weder teuer noch schwierig sein muss, eigene Elektronikprojekte in der Freizeit auf die Beine zu stellen. Wie gewohnt gewähren außerdem junge Auszubildende wie Max einen Einblick in ihre Berufe, in denen es vor Spannung nur so knistert.Okka hat in der Elektrobranche schon viel Erfahrung gesammelt. Sie berichtet, wie sie Meisterin wurde und was ihre nächsten Pläne sind.Nicht fehlen dürfen Arbeitsblatt, Rätsel und Co., die wie gewohnt für Abwechslung sorgen und die Leserinnen und Leser zum Tüfteln animieren.

Im Interview: Rennfahrer Daniel Abt

Bei der Elektromobilität ist er ganz vorne mit dabei: Formel-E-Fahrer Daniel Abt. Im Starinterview erzählt er, wie er zum Motorsport kam, welche Rolle dabei sein Durchhaltevermögen gespielt hat und welchen Interessen er abgesehen von der Formel E noch nachgeht.