FEIG Payment Terminals ohne PIN-Pad (TOPP) erhalten TA 7.2 und DC POS 3.0 Zulassung

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) ermöglicht seit Anfang 2020 nun auch für TOPP-Terminals die reguläre und unbefristete Zulassung nach TA 7.2 und DC POS 3.0.

FEIG ELECTRONIC bestätigt als erster Terminalhersteller eine solche unbefristete Zulassung der TOPP-Terminals cVEND?plug, cVEND?box und cVEND?box+, welche zuvor bereits über eine Pilotzulassung verfügten.

?Wir sind davon überzeugt, dass die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens an Automaten ? egal ob mit girocard, Kredit- oder Debitkarte ? in Deutschland immer beliebter und wichtiger wird?, sagt Michael Rödig, Senior Product Manager bei FEIG ELECTRONIC. ?Daher wollen wir den Betreibern und ihren Kunden mit unseren kontaktlosen Terminals ein großes Stück Zukunftssicherheit für den Betrieb von kontaktlosen cVEND Terminals an Automaten aller Art geben. Mit der unbefristeten Zulassung unserer Payment Terminals gemäß der neusten Spezifikation der DK geben wir ein klares Signal an den Markt und bauen unsere Position als Spezialist für kontaktloses Bezahlen an ?unbedienten Automaten und Terminals? weiter aus. Händler investieren mit cVEND Terminals in die neuste technische Ausstattung gemäß der DK sowie in eine langfristige Akzeptanz von girocard und Debit- und Kreditkarten, sowie Bezahlen via Smartphone Wallet ihrer Systeme.

Die TOPP-Terminals cVEND?plug, cVEND?box und cVEND?box+ besitzen neben einer Zulassung durch die Deutsche Kreditwirtschaft auch internationale Zulassungen nach EMVCo und PCI PTS 5.x. Heißt: FEIG Payment Terminals eignen sich weltweit für den sicheren Einsatz in Vending- und Parkautomaten, Stromladesäulen oder für Ticketing Anwendungen.

Die FEIG ELECTRONIC GmbH aus dem mittelhessischen Weilburg ist ein innovatives, inhabergeführtes, mittel-ständischen Unternehmen mit etwa 400 Mitarbeitern.

High Tech Made in Germany

FEIG ELECTRONIC entwickelt und produziert seine Produkte ausschließlich in Deutschland und versteht sich als OEM-Lieferant, der Systemintegratoren und Wiederverkäufer, nicht aber Endkunden direkt beliefert.

Als High Tech-Lieferant für die verschiedensten B2B-Märkte steht das Unternehmen in permanentem Kontakt mit allen relevanten Technologiepartnern, um bedarfsgerechte und nutzenoptimierte Produkte zu entwickeln, sowohl als Standardprodukt als auch als kundenspezifische Lösung.

Diese Philosophie bescherte dem Unternehmen in den letzten 50 Jahren ein stetiges Wachstum und bildet die Grundlage für nachhaltigen Erfolg sowie sichere Arbeitsplätze.

Umfangreiches Produktprogramm

In den Produktbereichen FEIG CONTROLLER und FEIG SENSORS werden Steuerungen für Industrietore und Schrankenanlagen sowie Induktionsschleifendetektoren für die Park- und Verkehrsleittechnik hergestellt.

Im Bereich IDENTIFICATION bietet das Unternehmen RFID-Hardware für die Frequenzbereiche LF (125 kHz), HF (13,56 MHz) und UHF (860-915 MHz) sowie Barcodescanner und Wearables.

Im Bereich PAYMENT werden Bezahlterminals für offene und geschlossene Bezahlsysteme entwickelt und produziert.

Permanenter Personalbedarf und Auszeichnungen für engagierten Arbeitgeber

Das stetige Wachstum des Unternehmens geht einher mit permanentem Personalbedarf.

In enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Hochschulen schafft es das Unternehmen auch im Wettstreit mit größeren und bekannteren Arbeitgebern, hochqualifizierte Kräfte nach Weilburg zu holen.

Auszeichnungen als “besonders familienfreundlicher Betrieb” sowie durch die Bundesagentur für Arbeit für hervorragendes Engagement in der Nachwuchsförderung belegen den hohen Stellenwert, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei FEIG ELECTRONIC haben.