G DATA Business-Generation 15: Maximaler Schutz für Unternehmen im neuen Design

G DATA CyberDefense hat seine Businesslösungen überarbeitet und die Schutzwirkung noch einmal gesteigert: Dank eines neuen Wächters mit AMSI-Anbindung profitieren IT-Verantwortliche in Unternehmen nicht nur von einer überragenden Schutzleistung gegen Cyberangriffe, sondern auch von einer verbesserten Performance und wenig Fehlalarmen. Administratoren profitieren daneben auch von einer vollständig neu designten Benutzeroberfläche. Diese bietet eine noch bessere Übersicht über die einzelnen Komponenten und den Netzwerk-Sicherheitsstatus und ermöglicht eine intuitive Bedienung. Das leistungsstarke G DATA Businesslösungsportfolio 15 ist ab sofort verfügbar. Unternehmen mit einer gültigen Lizenz können kostenlos auf die neue Version upgraden.

“Unsere neuen Unternehmenslösungen setzen neue Maßstäbe bei der IT-Sicherheit und der Bedienbarkeit. So ist ein bestmöglicher Schutz vor Cyberangriffen vorhanden, ohne Kompromisse bei der Performance und das ganz ohne lästige Fehlalarme. Unsere neue Bedienoberfläche erleichtert Administratoren die Arbeit ungemein”, erklät Sascha Levölger, Product Owner B2B-Lösungen bei G DATA CyberDefense.

“Mit unseren neuen Businesslösungen geben wir unseren Partnern ein leistungsstarkes und perfomantes Portfolio an die Hand, mit dem sie Unternehmen perfekt vor Cybergefahren absichern können. Als inhabergeführtes Unternehmen legen wir dabei ein besonderes Augenmerk auf den Mittelstand, um deren Geschäft optimal zu unterstützen”, sagt Hendrik Flierman, Global Sales Director bei G DATA CyberDefense.

Neuer Wächter

Bei der Cybersicherheit kommt es auf jede Kleinigkeit an, deshalb hat G?DATA noch einmal am Wächter gearbeitet. Das Resultat: Eine perfekte Schutzleistung in Kombination mit einer gesteigerten Performance. Dies stellten die G?DATA Sicherheitslösungen bereits bei Vergleichstests der unabhängigen Testinstituten unter Beweis. AV-Comparatives verlieh dabei die begehrten Siegel ?Adavanced+? und ?Aproved Business Security?, AV-TEST zeichnete die Security Software als ?Top Product? aus. BEAST und DeepRay erkennen Schadprogramme eindeutig, so dass keine Fehlalarme auftreten – das zeigen unabhängige Vergleichstests. Zudem sind die G?DATA Businesslösungen dank erweiterter BEAST-Technologie jetzt in der Lage, verseuchte Microsoft Office-Dokumente zu bereinigen.

Zusätzlich verfügen die Businesslösungen von G DATA CyberDefense jetzt auch über eine AMSI-Schnittstelle (Antimalware?Scan?Interface), dadurch wird dateiloser Schadcode noch besser erkannt und blockiert. Schadprogramme kommen nicht immer als scanbare Datei zum Einsatz, erst bei der Ausführung werden die Komponenten zu einem Schadcode?zusammengesetzt. In diesen Fällen liegt das Skript zur Ausführung im Arbeitsspeicher. AMSI ermöglicht eine Überprüfung des Codes und die Blockierung im Fall von Schadcode.

Überarbeitetes Dashboard

Bei den neuen G?DATA Businesslösungen wurde die Benutzeroberfläche komplett überarbeitet, um Administratoren die Arbeit noch weiter zu erleichtern: Im neuen Dashboard sind alle wichtigen Informationen zum Netzwerk auf einen Blick zu erfassen. Dank der intuitiven Bedienung können IT-Verantwortliche leicht zwischen einzelnen Gruppen oder Clients wechseln. Außerdem können die einzelnen Schutzmodule und deren Status eingesehen werden. Schnell wird so deutlich, ob und wo Handlungsbedarf besteht.

Neu: Gerätekontrolle umfasst jetzt auch Smartphones

Die Gerätekontrolle im Policy Manager von G?DATA Endpoint Protection schließt jetzt auch Mobilgeräte mit ein. So sind Administratoren in der Lage, Lese- und Schreibrechte zu gewähren, diese zu entziehen oder die Nutzung generell zu verbieten. Auf diese Weise können sie die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien gewährleisten und beispielsweise verhindern, dass Daten unberechtigterweise auf ein Smartphone gelangen. Dies ist für alle Mobilgeräte möglich, die Windows als ?portable devices? erkennt.

G DATA Businesslösungen 15 im Überblick

G?DATA Antivirus Business

G?DATA Client Security Business

G?DATA Endpoint Protection Business

G DATA Managed Endpoint Security

Keyfunktionen der G DATA Businesslösungen 15

Neu:?Überarbeiteter Wächter für mehr Sicherheit, mehr Performance und weniger Fehlalarme

BEAST?? verhaltensbasierte Erkennung von Malware, jetzt auch mit Bereinigungsfunktion für infizierte Office-Dokumente

Integrierte?DeepRay-Technologie – Schutz vor verhüllten Schadprogrammen durch künstliche Intelligenz und Machine Learning

Umfassender und ressourcenschonender Schutz vor Online-Bedrohungen dank ?Layered Security? für Windows-, Mac- und Linux-Clients

Neu:?Integration der AMSI-Schnittstelle

Sicherheit für virtuelle Maschinen dank G?DATA VM Security

Neue?moderne Benutzeroberfläche mit intuitiver Bedienung

Mandantenfähigkeit in G?DATA Endpoint Protection Business und G?DATA Managed Endpoint Security ? Fachhändler können die G?DATA Sicherheitslösungen mehrerer Kunden in einer einzigen Instanz verwalten

Neu:?Erleichterte Aktivierung der Schutzkomponenten nach einer Neuinstallation durch G DATA Startup Wizard

Neu:?Policy Management in G DATA Endpoint Protection Business jetzt auch mit einer Gerätekontrolle für Mobilgeräte

Optional:?Mail Security mit mailserver-unabhängigem und zentralem E-Mail-Schutz mit Viren- und Spamfilter

Optional:?Patch Management-Modul, mit dem Software-Sicherheitslücken zeitnah geschlossen werden können

Optional:?Linux Web Security Gateway stattet das Squid-basierte Web Gateway mit einem umfassenden Schutz vor Viren und Phishing aus

Technische Informationen rund um die Systemanforderungen?sind online einsehbar. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die G?DATA Businesslösungen 30 Tage lang?kostenfrei zu testen.

Mit umfassenden Cyber-Defense-Dienstleistungen macht der deutsche Erfinder des AntiVirus Unternehmen verteidigungsfähig gegen Cybercrime. Mehr als 500 Mitarbeiter sorgen für die digitale Sicherheit von Unternehmen und Anwendern. ?Made in Germany?: Mit über 30 Jahren Expertise in Malwareanalyse betreibt G DATA Forschung und Softwareentwicklung ausschließlich in Deutschland. Höchste Ansprüche an den Datenschutz sind oberstes Gebot. Bereits 2011 hat G DATA mit dem Vertrauenssiegel ?IT Security Made in Germany? des TeleTrust e.V. eine ?No-Backdoor?-Garantie abgegeben.

G DATA bietet ein umfassendes Portfolio von AntiVirus und Endpoint Protection über Penetrationstests und Incident Response bis zu forensischen Analysen, Security-Status-Checks und Cyber-Awareness-Trainings, um Unternehmen wirksam zu verteidigen. Neue Technologien wie DeepRay schützen mit Künstlicher Intelligenz vor Malware.

Service und Support gehören zum mit Ökostrom betriebenen G DATA Campus in Bochum, wie das Trojan Horse Café und das Bistro.

G DATA Lösungen sind in 90 Ländern erhältlich und wurden vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit einem Doppelsieg beim PUR-Award für Malware Protection und E-Mail-Security.