GEDAK realisiert E-Commerce-System für Zentraleinkauf einer großen Hochschule

Kempen. GEDAK IT Solutions hat in nur fünf Monaten eine auf neuester Shop-Technologie basierende Plattform für den Zentraleinkauf der Institute einer großen technischen Hochschule aus dem Rheinland verwirklicht. Konkret führte der Shopware Enterprise Partner aus Kempen die drei bisher bestehenden Online-Shops für IT-Beschaffung, Büromaterial und allgemeine Artikel zu einem zentralen Online-Shop zusammen. Diesem liegt die Shopware 6 Enterprise Edition zugrunde. Hochschule und Nutzer sind hochzufrieden.

Bei der Vergabe im vergangenen Jahr hatte GEDAK den Zuschlag für das Großprojekt erhalten. Denn der IT-Dienstleister konnte nicht nur die Anforderungen erfüllen und mit seinem fachlichen Know-how überzeugen, sondern auch mit seiner technischen Expertise und Hands-on-Mentalität. Während GEDAK das Interimshosting für die alten Shops übernahm, wurde ab Mitte November parallel an der Umsetzung des neuen Web-Shops gearbeitet – agil. So konnte die Hochschule von Anfang an mit hoher Effizienz am Projekt mitarbeiten.

