Gestensteuerung am Public Display

DSSHOW, die Digital Signage Software, steht nun in der neuen Version 2.2.5 für den kostenlosen Download zur Verfügung. Mit dem neuen Element GESTENSTEUERUNG ist DSSHOW nun in der Lage, Interaktionen zu ermöglichen, ohne Berührungen am Display. Die per Webcam erfassten Handbewegungen werden ausgewertet und ergeben eine definierte Funktion. So kann z.B. horizontales Handwischen das Blättern in einem PDF-Dokument ermöglichen. Vertikales Wischen kann mit einer Scrollfunktion verknüpft werden. Das Halten der gespreizten Hand kann z.B. einen DSSHOW-Screen wechseln.

Gegenüber der Touchscreenfunktion unterstützt Gestensteuerung am Public Display den Infektionsschutz, gerade in der aktuellen Covid19-Situation.

Für jeden Teilbereich auf den Displays können mit DSSHOW unterschiedliche Anwendungen einstellt werden. Zum Beispiel eine Präsentation zur Besucherbegrüßung, ein Livestream der aktuellen Nachrichten oder zusätzlich, im unteren Teil des Displays, eine Laufschrift mit den wichtigen Informationen des Unternehmens ( das digitale und interaktive schwarze Brett ). Per Netzwerk oder Cloudlösungen werden Inhalte auf unterschiedlichsten Displays und Standorten koordiniert.

Eine zeitlich unbegrenzte DSSHOW-Lizenz kostet 490,- Euro/netto. Für DSSHOW-Anwender ist das Update auf die neue Version im ersten Jahr kostenlos und danach für 170,- Euro/netto erhältlich.

Die filsinger.de GmbH & Co. KG produziert seit 1993 multimediale Kiosksysteme und zählen mit u?ber 6.000 Installationen zu den größten Herstellern von POI- und POS-Systemen in Europa.

In die Serienproduktion, die Entwicklung branchenspezifischer Sonderlösungen und die Planung kompletter Konzepte fu?r jeden Einsatzzweck fließen umfangreiches Branchenwissen und technisches Know-how ein.

Die Softwaremodule wie z.B. die Digital Signage Software DSSHOW kommen in vielen Terminalprojekten zum Einsatz. Bei Bedarf wird kundenspezifische Software für Kiosk-Systeme, Digital Signage, Wegeleitsysteme und Produktionsvisualisierungen entwickelt.

Mehr unter http://www.filsinger.de