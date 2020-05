InLoox für Microsoft Teams ab sofort verfügbar

Der Münchner Projektmanagement-Software-Hersteller InLoox veröffentlicht für seine SaaS-Lösung InLoox now! eine Microsoft Teams App. Mit der neuen App können Projektteams direkt über Teams auf ihre InLoox Projekte zugreifen, Projektdetails wie etwa Aufgaben, Dokumente, Budgets oder Zeitpläne in ihren Kanälen bearbeiten und teilen sowie Informationen in Echtzeit diskutieren. Als Microsoft Gold Partner erweitert InLoox mit der Teams-Integration sein umfassendes Integrationsangebot zur Microsoft-Office-Welt, um den Kunden einfache Möglichkeiten zur Anbindung an bestehende Systeme zu bieten.

Für modernes Team-Work gerüstet

Nicht nur in Zeiten von Remote-Work oder Home-Office profitieren Projektteams von einem zentralen Anlaufpunkt für ihre Projekte. Mit der neuen App für Microsoft Teams baut InLoox sein Angebot für die effiziente und erfolgreiche Zusammenarbeit in verteilen Teams aus. ?Der Erfolg im Arbeitsalltag basiert darauf, zuverlässig und zentral auf wichtige Projektdaten zugreifen zu können und die Projektkommunikation nachvollziehbar zu gestalten. Besonders im Hinblick auf das mobile Arbeiten wird eine zentrale Plattform für die Kommunikation und Zusammenarbeit in Projekten immer wichtiger. Zusammen mit unseren bisherigen Integrationsmöglichkeiten bieten wir nun mit der InLoox now! App für Microsoft Teams eine weitere Lösung, mit der unsere Kunden einfach und bequem in Echtzeit ihre Projekte im Griff haben?, sagt InLoox-Geschäftsführer Dr. Andreas Tremel.

Nahtlose Kollaboration mit InLoox now! und Microsoft Teams

Nutzer von InLoox now!, der Projektmanagement-Software als Service, können ab sofort ihr Projektmanagement mit der Kommunikation über Microsoft Teams verbinden. Mit der neuen InLoox App haben sie alle wichtigen Projektdaten immer im Blick, können Informationen bequem teilen und erhalten Echtzeit-Feedback von ihrem Team. Durch die schnelle und einfache Verknüpfung von InLoox mit Microsoft Teams lassen sich darüber hinaus die Projektinformationen direkt in Teams bearbeiten. Alle wichtigen Projektinformationen wie etwa Aufgaben, Dokumente oder die Projektplanung sind mit der App über Teams abrufbar. Die verschiedenen InLoox-Projektbereiche können mit nur wenigen Klicks in den Microsoft-Teams-Kanälen als Tab fixiert werden:

Betreuung

Aufgaben

Dokumente

Listen

Zeiterfassung

Budgets

Planung

Verfügbarkeit und Preis

Die InLoox App für Microsoft Teams ist kostenfrei und kann mit den InLoox now! Professional und Enterprise-Editionen oder der ProjektCampus-Lizenz für Studierende genutzt werden. Team-Mitglieder benötigen Zugriff auf dasselbe InLoox now! Konto und entsprechende Berechtigungen, um auf die Projektinformationen zugreifen zu können. Die App ist verfügbar in Microsoft Teams sowie über Microsoft AppSource.

Anbindung an die Microsoft-Office-Welt sowie weitere Systemlandschaften

Neben der Lösung für Microsoft Teams bietet der Software-Hersteller verschiedene Apps und Integrationen, mit denen Unternehmen ihre bestehenden Prozesse und Systeme anbinden können. Durch die App sind die Anbindungsmöglichkeiten zur Microsoft-Landschaft nochmals ergänzt, so dass InLoox stets kompatibel mit der neuesten Microsoft Office 365 Version ist. Während InLoox für Outlook das Flaggschiffprodukt des Software-Herstellers ist, können Nutzer InLoox außerdem mit SharePoint, OneDrive, Microsoft Project, Excel oder Power Automate verbinden.

Darüber hinaus bietet InLoox eine offene Application Programming Interface (API). Damit lassen sich über individuelle Schnittstellen Daten zwischen der Projektmanagement-Software und anderen Systemen wie etwa ERP- oder CRM-Lösungen wie SAP oder Salesforce austauschen.

Technische Details:

InLoox now! für Microsoft Teams ist direkt über Teams sowie Microsoft AppSource verfügbar: https://appsource.microsoft.com/de-de/product/office/WA200001564?tab=Overview

InLoox Apps und Integrationen: https://www.inloox.de/produkte/integrationen/

?

[[Bildmaterial, weitere Motive auf Anfrage per E-Mail]]

Abb. 1: [[InLoox Kanban-Ansicht mit Chat in Microsoft Teams]]

Abb. 2: [[InLoox Gantt-Chart in Microsoft Teams]]

Abb. 3: [[InLoox Projekt-Zeiterfassung in Microsoft Teams]]

Das Münchner Unternehmen InLoox wurde 1999 gegründet und entwickelt in Microsoft Outlook integrierte Projektmanagement-Lösungen, die Geschäftsprozesse vereinfachen und beschleunigen. Die komfortable Outlook-Integration macht InLoox zur zentralen Plattform für das Projekt- und Tagesgeschäft. Die einfache Bedienbarkeit erleichtert den Arbeitsalltag und Projektleiter, Teams und Entscheider können sich auf die zuverlässigen Planungs-, Steuerungs- und Monitoring-Funktionen von InLoox verlassen – auf dem Desktop, im Web und am Smartphone.

InLoox ist mittlerweile bei 20 Prozent der DAX-Unternehmen und bei mehr als 60.000 Anwendern auf fünf Kontinenten und in über 65 Ländern im Einsatz. Zu den Kunden von InLoox zählen unter anderem AVIS, CHRIST Wash Systems, Deutsches Rotes Kreuz, EWE, LIEBHERR, Hoffmann Group, INTERNORM, Kantonsspital Winterthur, Novartis, Pentax Europe, STOROpack, SEAT, Siemens, SOS Kinderdörfer, US Airways, ver.di u.v.m.