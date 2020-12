InoNet stellt 19 Zoll PCs&Embedded PCs mit Intel? Core? i CPUs der 10. Generation vor

Der Hersteller und Entwickler von professionellen & industriellen Computing Lösungen InoNet bietet ab sofort auf Anfrage 19 Zoll PCs und Embedded PCs mit leistungsstarken Intel? Core? i CPUs der 10. Generation an. Durch mehr Kerne und Threads liefert die neue Prozessorgeneration eine erhebliche Performance-Verbesserung.

Die dieses Jahr neu vorgestellte 10. Generation der Intel? Core? i Prozessoren ist auch unter dem Codenamen ?Comet Lake S? bekannt und wird wie die Vorgängergeneration im 14-nm-Verfahren gefertigt. Jetzt, knapp ein halbes Jahr später, sind die ersten Industrie-Mainboards für die neue Prozessorgeneration verfügbar. In Kombination mit den neuen CPUs sorgen sie für eine erhebliche Steigerung der Performance in industriellen Anwendungen: von der i3-Variante mit 4 Kernen und 8 Threads über die i5-Variante mit 6 Kernen und 12 Threads sowie die i7-Variante mit 8 Kernen und 16 Threads bis hin zur i9-Variante mit 10 Kernen und 20 Threads.

Die Prozessoren kommen bei InoNet ab sofort sowohl in 19 Zoll PCs auf einem Industrie-Mainboard im ATX-Format als auch in den Embedded PCs der Concepion-Serie auf einem Industrial Mini-ITX Mainboard zum Einsatz. ?Standardmäßig unterstützen die Prozessoren eine Taktfrequenz des Arbeitsspeichers von bis zu 2933 MHz in der i9- und i7-Variante, bei den anderen Varianten sind es immer noch beachtliche 2666 MHz. Durch den Einsatz der neuen Prozessorgeneration in professionellen Computing-Lösungen von InoNet kann eine erhebliche Performance-Steigerung in industriellen Anwendungen erreicht werden. Die ersten Mustersysteme können ab sofort angefragt werden.

Die InoNet Computer GmbH ist Entwickler und Hersteller von robusten Industrie-PCs, die genau auf die Anforderungen ihrer Kunden zugeschnitten sind. Zum Portfolio des 1998 gegründeten Unternehmens gehören flexibel konfigurierbare 19″ Rackmount PCs, kompakte und leistungsstarke Embedded-Systeme sowie Panel PCs und Displays in allen Größen, um die Steuerung von Maschinen und Anlagen in unterschiedlichen Branchen zu ermöglichen.

Dank ihres starken Fokus auf Entwicklung und einer eigenen Fertigung am Unternehmenssitz in Taufkirchen bei München ist InoNet in der Lage, jedes System passgenau auf die jeweilige Kundenapplikation zuzuschneiden. Somit finden sich InoNet Industrie PCs überall dort, wo PC-Systeme unter höchsten Anforderungen an Leistung und Belastbarkeit im Dauereinsatz sind – in der Anlagenautomatisierung und Fertigung, Medizin, Digital Signage, industriellen Bildverarbeitung oder beim Einsatz im Fahrzeug.

Durch ein breites Portfolio an Rechnersystemen aller Leistungsklassen, Größen und Robustheit liefern InoNet Industrie-PCs die passende Computing-Lösung an jeder Stelle im Internet of Things-Ökosystem.