Marshallinseln führen gemeinsam mit Algorand und SFB Technologies die weltweit erste digitale Landeswährung ein

SFB Technologies geht Partnerschaft mit

Blockchain-Protokoll ein, um die Infrastruktur für den Sovereign, die digitale

Währung der Marshallinseln, bereitzustellen

SFB Technologies meldete heute, dass die Blockchain für die weltweit erste

digitale Landeswährung, der MarshalleseSovereign (SOV), mit der Technologie von

Algorand gebaut wird. Der SOV wird gemeinsam mit dem US-Dollar im Umlauf sein

und den Marshallinseln helfen, sich effizient an der Weltwirtschaft zu

beteiligen.

Algorand ist der Erfinder eines reinen Proof-of-Stake-Blockchain-Protokolls auf

Open-Source-Basis, das die Entwicklung skalierbarer Blockchain-nativer Lösungen

für echte Anwendungsfälle ermöglicht. SFB Technologies wurde mit der

Organisation der Marshallese Sovereign-Initiative beauftragt und hat sich für

das Algorand-Protokoll entschieden. Neben seiner Schnelligkeit, Skalierbarkeit

und Sicherheit ist es insbesondere geeignet, da es die effektive Implementierung

erforderlicher Compliance-Kontrollen sowie die für eine Landeswährung nötige

Transaktionsfinalität ermöglicht.

“Wir haben uns nach umfassender Marktrecherche der führenden Protokoll-Optionen

für Algorand entschieden”, so Jim Wagner, Mitbegründer und CTO von SFB

Technologies. “Das Unternehmen hat bereits mehrere Mainstream-Anwendungsfälle

betrieben. Dank seiner einzigartigen Funktionen kann die Plattform den SOV auf

globaler Ebene in Umlauf bringen, verwalten und vertreiben. Die Partnerschaft

stellt sicher, dass der SOV auf einer skalierbaren und sicheren Plattform

aufgebaut wird.”

“Die Vision der Marshallinseln einer weltweiten Teilnahme an sowie der

Einbindung in ein offenes Finanzsystem durch Nutzung der Vorteile von

Blockchain-Technologie steht im Einklang mit einer wirklich globalen und

dezentralisierten Gesellschaft, was unserer Meinung nach durch unsere

Technologie möglich ist”, so Silvio Micali, Gründer von Algorand. “Es ist uns

eine Ehre, das Land auf seiner bahnbrechenden Reise zur Einführung einer

digitalen Mainstream-Währung begleiten zu dürfen.”

Die Regierung der Marshallinseln wird den SOV überwachen und von der Kombination

der Blockchain-Funktionalität von Algorand und dem Identitätsmanagement sowie

der Compliance-Plattform von SFB Technologies profitieren.

Kenneth Kedi, Sprecher des marshallischen Parlaments, erklärte: “Ich freue mich

sehr über die Technologie-Partnerschaft mit Algorand. Sie bildet den Grundstein

für eine starke Allianz zur Entwicklung des SOV-Projekts, was einen weiteren

Meilenstein in der Entwicklung der Finanzdienstleistungsbranche der

Marshallinseln markiert.”

Die SOV-Versorgung wird algorithmisch bestimmt, um jedes Jahr ein Wachstum von 4

% zu verzeichnen. Dadurch soll eine galoppierende Inflation vermieden werden.

Der SOV wird durch einen Token-Vorverkauf eingeführt: Die Rechte am zukünftigen

SOV werden in mehreren Auktion im Rahmen einer Timed Release Monetary Issuance

(TRMI) verkauft, womit Anfang dieses Jahres begonnen werden soll. Besuchen Sie

https://sov.foundation.

Informationen zu SFB Technologies

SFB Technologies ist ein Technologieanbieter, der auf die Entwicklung der

Blockchain-Infrastruktur spezialisiert ist, die nötig ist, um digitale Währungen

und regulatorische Mainstream-Compliance zu vereinen. SFB Technologies ist ein

Wegbereiter für souveräne Kryptowährungen und verfügt über umfangreiches

Fachwissen zur Verbindung der besten Eigenschaften von Unternehmen, Regierungen

und digitalen Währungen, um eine neue Art des unabhängigen Geldes zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://sfb-tech.com.

Informationen zu Algorand Inc.

Algorand Inc. hat das weltweit erste genehmigungslose, reine

Proof-of-Stake-Blockchain-Protokoll als Open-Source-Software für die nächste

Generation finanzieller Produkte geschaffen. Diese Blockchain – das

Algorand-Protokoll – ist die Erfindung des Kryptographen Silvio Micali, Träger

des Turing Award. Als Technologieunternehmen, das sich der Beseitigung von

Reibungsverlusten beim Finanzaustausch verschrieben hat, treibt Algorand Inc.

die DeFi-Evolution voran, indem es die Schaffung und den Austausch von Werten

ermöglicht, neue Finanzinstrumente und Dienstleistungen aufbaut, Assets in die

Blockchain einbringt und verantwortungsvolle Modelle für den Datenschutz

anbietet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.algorand.com

