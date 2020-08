Mit ASM zu Printing Excellence

Technologieführer ASM ist der weltweit einzige Hersteller, der alle Komponenten für den Lotpastendruck aus einer Hand anbieten kann: Druckerplattformen, Materialien und Toolings, smarte Prozesse und Prozessexperten. Jetzt unterstreicht ASM diesen Anspruch mit dem Versprechen ?ASM guarantees Printing Excellence?. Die ASM Printing Excellence Webseite bündelt alle Informationen zur Optimierung von Druckprozessen mit durchgängig abgestimmten Komponenten. Auf Wunsch bietet ASM Audits an, deren Scorings die Druckqualität der bestehenden Produktionslandschaft und das Verbesserungspotenzial beim Einsatz durchgängiger ASM Lösungen vergleicht.

?Elektronikfertiger, die ihre Druckprozesse optimieren, können schnell und nachhaltig große Effizienzreserven erschließen. ASM ist der weltgrößte Schablonenfertiger und zudem der weltweit einzige Hersteller, der alle Komponenten für den Schablonendruck aus einer Hand anbieten kann. So können wir nicht nur die Logistik vereinfachen, sondern dank unseres umfassenden Prozesswissens sind wir auch die Einzigen, die als Partner der Elektronikfertiger Verantwortung für alle Stellschrauben bei der Optimierung des Druckprozesses übernehmen können ? von der DEK Druckerplattform über Schablonen und Toolings bis zu Verbrauchsmaterialien, SPI und Expertenunterstützung?, erläutert Alexander Hagenfeldt, Leiter ASM Product Marketing, das Printing-Excellence-Versprechen des Herstellers.

Vier Faktoren für den optimalen Lotpastendruck

ASM garantiert ?Printing Excellence? über das Zusammenspiel von vier Faktoren, zu denen Anwender unter der Adresse (www.asm-smt.com/de/printing-excellence) ausführliche Informationen abrufen können: Unter ?Maschinen und Software? finden sich Informationen zu den Druckerplattformen DEK TQ, DEK NeoHorizon und E by DEK, aber auch zu den unterschiedlichen Softwarelösungen für Maschinenbedienung, Druckprozesssteuerung oder den Datenaustausch mit SPI-Systemen und der Integrated Smart Factory. ?Tools und Materialien? bietet neben Verbrauchsmaterialien und Toolings auch SMT-Schablonen und Rahmensysteme. ASM ist der weltweit größte Hersteller im Bereich SMT-Schablonen und stellt in seinem globalen Smart Stencil Network nach einheitlichen Qualitätsstandards Schablonen in praktisch allen Materialien, allen Verfahren, ein- und mehrstufig sowie mit und ohne Beschichtungen her.

Der dritte Faktor umfasst die ?Prozesssteuerung und Prozessoptimierung?: Mit ASM ProcessLens hat ASM das erste komplett digital gesteuerte SPI-System entwickelt. Dieses kombiniert eine extrem hohe Auflösung mit dem breitesten Messbereich in der Industrie. Zudem lässt sich ASM ProcessLens über eine Software zum weltweit ersten selbstlernenden Inline-Expertensystem mit autonomer Druckprozessoptimierung erweitern. Mit DFM HealthCheck bietet ASM auf Grundlage dieser Technologie die Möglichkeit, Schablonen auf Basis von Gerberdaten virtuell zu drucken und verlässliche Angaben zur Druckprozessstabilität des Schablonendesigns und den optimalen Druckprozesseinstellungen zu erhalten.

Im Bereich ?Prozesswissen? werden die Angebote der ASM Center of Competence (CoC), die Beratungsdienstleistungen im Bereich Schablonendruck sowie die ASM Academy vorgestellt. In den CoCs erhalten Anwender in Webinaren und Workshops Zugriff auf das große ASM Know-how für die Druckprozessoptimierung und können an voll ausgestatteten Produktionslinien Evaluierungen und Tests vornehmen. Die ASM CoCs vernetzen Kunden mit den ASM Prozessexperten und anderen Anwendern in aller Welt, mit ASM Academy erhalten sie exklusiv und ortsunabhängig stets das neueste Wissen über SMT-Prozesse und ASM Equipment.

Ein Scoring zeigt das Potenzial

Für Elektronikfertiger, die ihre Verbesserungspotenziale im Druck systematisch ausschöpfen wollen, bieten die ASM Druckprozessexperten einen eintägigen Audit vor Ort an. Dabei untersuchen die Spezialisten die Druckprozesse, ermitteln den aktuellen Printing Quality Score und den ASM Printing Excellence Score. Die Differenz dieser beiden Werte zeigt das Potenzial, das mit Optimierungen und dem Einsatz des ASM Printing Solutions Portfolios erreichbar ist. Dabei kann der Kunde nur gewinnen: Sollte ASM die avisierten Verbesserungen nicht realisieren können, entfallen für den Kunden die Kosten für die im Optimierungsprojekt erstellten Materialien.

Weitere Informationen unter www.asm-smt.com/de/printing-excellence.

Das Geschäftssegment SMT Solutions der ASM Pacific Technology

Der Auftrag des Geschäftssegments SMT Solutions im Konzern ASM Pacific Technology (ASMPT) ist der Support, die Implementierung und die Realisierung der SMT Smart Factory bei Elektronikfertigern weltweit.

ASM Lösungen wie die SIPLACE Placement Systems und die DEK Printing Solutions unterstützen auf Linien- und Fabrikebene mit Hardware, Software und Services die Vernetzung, Optimierung und Automatisierung von zentralen Workflows und erlauben Elektronikfertigern somit den schrittweisen Übergang zur Smart SMT Factory mit dramatischen Verbesserungen bei Kennzahlen/KPIs für Produktivität, Flexibilität und Qualität.

Zentrales Strategieelement bei ASM ist die enge Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern. So initiierte ASM das SMT Smart Network als globales Kompetenznetzwerk für den aktiven Erfahrungsaustausch von Smart Champions. ASM ist Mitgründer des Joint Venture ADAMOS zur Entwicklung einer IIoT-Plattform für produzierende Unternehmen und etabliert gemeinsam mit anderen SMT-Herstellern den offenen Standard HERMES als SMEMA-Nachfolger für die M2M-Kommunikation in SMT-Linien.

Mehr Informationen zu ASM finden Sie auf www.asm-smt.com.

ASMPT (HKEX stock code: 0522) mit Hauptsitz in Singapur bietet als globaler Technologie- und Marktführer führende Lösungen und Materialien für die Halbleiter-Montage- und Verpackungsindustrie. Die SMT-Lösungen werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Elektronik, Mobilkommunikation, Automobilindustrie, Industrie und LED. Die kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung tragen dazu bei, seinen Kunden innovative und kosteneffiziente Lösungen und Systeme anzubieten, mit denen sie eine höhere Produktivität, höhere Zuverlässigkeit und verbesserte Qualität erreichen können.

Mehr Informationen zu ASMPT finden Sie auf www.asmpacific.com.