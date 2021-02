Mit dem Honeywell ScanPal EDA51 Ihre Lagerhaltung im SHK Großhandel optimieren

Wenn es um die Pflege von Beständen in der Lagerhaltung geht, kommt es auf die Effizienz und Genauigkeit aller Lagerabläufe an, um eine schnelle Auftragsbearbeitung zu erzielen. Gerade bei Sanitär-, Heizung-, Klimaanlagen Großhändlern mit breitem Produktportfolio sowie Chargen und Serien stellen Effizienz und Genauigkeit eine große Herausforderung dar. Damit Sie diese Herausforderungen meistern und Ihre Mitarbeiter produktiver arbeiten, sind Sie auf das passende Werkzeug angewiesen. Mit dem Honeywell ScanPal EDA51 und der intelligenten COSYS Lagerverwaltungssoftware haben Sie das passende Lösungspaket, um Ihre Lagerabläufe nachhaltig zu optimieren und Ihre Umsätze zu steigern.

Der Honeywell ScanPal EDA51 ist ein Allrounder, wenn es um die mobile Datenerfassung in Ihrem SHK Großhandel geht. Dank modernster Technologie und einem praktischen Design stellt der Honeywell EDA51 einen perfekten Begleiter für Ihre Mitarbeiter dar und trägt durch einen integrierten 2D Imager zu schnelleren und präziseren Prozessen bei. Der eingebaute Honeywell N6600 Imager liest 1D Barcodes und 2D Data Matrix Codes ohne Probleme in kürzester Zeit und kann selbst die schwer lesbarsten Etiketten mühelos scannen. Auch das handliche, ergonomische Design des Honeywell ScanPal EDA51 unterstreicht die schnelle Barcodeerfassung. Durch seine Smartphoneoptik mit einem 5 Zoll großen Touchscreen Display und dem modernen moderne Android 10 Betriebssystem bietet der Honeywell EDA51 eine bekannte Benutzerfreundlichkeit, die Ihre Mitarbeiter bereits vom privaten Smartphone kennen. Obwohl der Honeywell ScanPal EDA51 wie ein Smartphone aussieht, besitzt er die Robustheit eines professionellen MDE Geräts. Dank seiner außerordentlichen Zähigkeit übersteht er Stürze aus 1,2 Metern Höhe ohne Schäden und auch Stöße können seinem Display und Scanfenster dank Corning Gorilla Glass nichts anhaben. Eine zertifizierte Versiegelung nach IP64 macht das Gehäuse resistent gegenüber eindringendem Wasser und Staub. Der Akku verfügt über 4000mAh und hält bis zu 10 Stunden Einsatz aus.

Dank unserer Partnerschaft zu Honeywell können Sie bei COSYS den Honeywell ScanPal EDA51 inklusive Zubehör zu kostengünstigen Konditionen erhalten. Als Addon Service zum Gerätekauf bieten wir Ihnen unsere individuell gestaltbaren Hardware Services an, die Ihnen einen sorgenfreien Einsatz Ihrer Geräte ermöglichen. Auch bietet COSYS die passende Softwarelösung für Lager oder Transport für Ihren SHK Großhandel an.

Haben Sie Fragen oder konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann treten Sie mit uns in Kontakt und fragen unsere Experten telefonisch unter +4950629000 oder schreiben Sie uns per Email an vertrieb@cosys.de .

