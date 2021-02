Nachhaltige Produkte? Jetzt an morgen denken

Immer mehr Hersteller setzen auf die Produktion von nachhaltigen Artikeln. Ein geringer CO2-Fußabdruck, recycelbare Produkte, die Verwendung natürlicher Rohstoffe, all dies trägt zur Schonung der Umwelt bei.

Aus der Forstwirtschaft kommend, stand der Begriff Nachhaltigkeit für: Nicht mehr abholzen, als nachwächst. In dem hochtechnisierten Arbeitsumfeld des Büros bedeutet das zum Beispiel, Produkte zu nutzen, die eine lange Lebensdauer haben, oder zu einem hohen Prozentanteil aus recyceltem Kunststoff bestehen. Die Monitorhalterung Zepher von R-Go hat einen minimalen CO2-Fußabdruck und wurde nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft entwickelt. Jedes Kilogramm CO2, das zur Herstellung benötigt wird, kompensiert der Hersteller durch das Pflanzen von Bäumen. ?Der Zepher von R-Go erfüllt nicht nur unsere Anforderungen an Halterungen, sondern zeigt in der Art seiner Herstellung eine Verantwortung für die Umwelt?, erklärt Dipl.-Inf. Steffen Groth, Geschäftsführer der BTS Business Trading Shops GmbH und ergänzt, ?schließlich hinterlassen wir d en nächsten Generationen diese Welt.?

Zu jeder Büroausstattung gehört ein ergonomischer Bürostuhl. Eine besondere Empfehlung wird von Humanscale für den Diffrient World Chair gegeben, denn zu jedem Stuhl gehört ein Sustainability-Zertifikat. Produkte von Humanscale wie auch deren Verpackung sind recycelbar. Das Stichwort Recycling wird ebenso bei BakkerElkhuizen und APTO großgeschrieben. Unter monitorhalterung.de findet man verschiedene Ausführungen von Trennwänden, die BakkerElkhuizen als erster Hersteller aus vollständig recycelbarem PET-Filz herstellt. Filz aus recycelten Plastikflaschen ist auch das Material bei APTO, einem Hersteller aus Dänemark, der Nachhaltigkeit mit Design verbindet und zum Beispiel den Felt-Drawer, eine Untertisch-Schublade, daraus fertigt.

Im eigenen Zuhause lässt sich Nachhaltigkeit unter anderem durch die Wahl des TV-Ständers leben. Der Cavus TRIANGLE-OAK hält Fernseher bis zu 65 Zoll und verfügt über eine Drehfunktion. Der Standfuß ist aus edler Eiche gefertigt und vereint Design mit Natur.

Der rund um die Uhr erreichbare Online Shop monitorhalterung.de der BTS Business Trading Shops GmbH bietet eine breite Palette nachhaltiger Produkte von bekannten Herstellern, wie APTO, BakkerElkhuizen, Cavus, Dataflex, Humanscale oder R-Go. Der Shop hat einige Produkte mit natürlichen Materialien im Portfolio, unter anderem Tablethalterungen aus Eiche oder Schubladen und Ablagen aus Bambus.

