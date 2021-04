Neue preiswerte Embedded PC-Serie für den Einstieg in die industrielle Automatisierung

Der Entwickler und Hersteller von Industrie PC-Systemen und professionellen Computing Lösungen InoNet aus Taufkirchen bei München bietet mit der neuen QBiX?-Serie jetzt auch Embedded PCs mit einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis als Einstiegsmodelle in die Fabrikautomatisierung an.

Ab 330? in Handgröße – Die Serie umfasst insgesamt acht unterschiedliche lüfterlose Modelle, die Betriebstemperaturen von 0?C~50?C problemlos standhalten. Sie zeichnen sich neben ihrem Preis-/Leistungsverhältnis insbesondere durch ihre Größe und den geringen Stromverbrauch aus. So eignet sich die QBiX?-Serie ideal für Anwendungen mit Fokus auf hoher Effizienz und geringem Platzbedarf. Je nach Performanceanforderungen sind die QBiX?-Systeme mit Intel? Celeron?, Intel? Pentium? und Intel? Core? i3/i5 CPUs der 7./8. Gen. erhältlich und liefern so die notwendige Leistung für diverse Anwendungen. Dank einer Schockfestigkeit bis 50G/11ms und Vibrationsfestigkeit von 5 Grms/5~500Hz erfüllen die lüfterlosen Embedded PCs den Industriestandard. Umfangreiche Schnittstellen, wie USB-Ports, Grafik-Schnittstellen (HDMI, VGA & DP) sowie LAN-Anschlüsse ermöglichen maximale Flexibilität für die unterschiedlichsten Anwendungen. Durch die Hutschienenmontage und optionale VESA-Montage können Systeme der QBiX?-Serie je nach Betriebsumgebung flexibel eingesetzt werden. Das günstigstes Modell der Serie ist bereits ab 330? im InoNet-Webshop erhältlich und ist dank kurzer Lieferzeit schnell einsatzbereit.

Für noch höhere Leistungsanforderungen und individuelle Konfiguration bietet InoNet die Embedded PCs der Concepion? Serie.

Die InoNet Computer GmbH ist Entwickler und Hersteller von robusten Industrie-PCs, die genau auf die Anforderungen ihrer Kunden zugeschnitten sind. Zum Portfolio des 1998 gegründeten Unternehmens gehören flexibel konfigurierbare 19″ Rackmount PCs, kompakte und leistungsstarke Embedded-Systeme sowie Panel PCs und Displays in allen Größen, um die Steuerung von Maschinen und Anlagen in unterschiedlichen Branchen zu ermöglichen.

Dank ihres starken Fokus auf Entwicklung und einer eigenen Fertigung am Unternehmenssitz in Taufkirchen bei München ist InoNet in der Lage, jedes System passgenau auf die jeweilige Kundenapplikation zuzuschneiden. Somit finden sich InoNet Industrie PCs überall dort, wo PC-Systeme unter höchsten Anforderungen an Leistung und Belastbarkeit im Dauereinsatz sind – in der Anlagenautomatisierung und Fertigung, Medizin, Digital Signage, industriellen Bildverarbeitung oder beim Einsatz im Fahrzeug.

Durch ein breites Portfolio an Rechnersystemen aller Leistungsklassen, Größen und Robustheit liefern InoNet Industrie-PCs die passende Computing-Lösung an jeder Stelle im Internet of Things-Ökosystem.