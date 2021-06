NTT DATA kündigt ein einzigartiges Datenerlebnis für die BMW International Open 2021 an, das sie als Main Partner der Veranstaltung liefern werden

München, 2. Juni 2021 – NTT DATA, ein globaler Marktführer für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, hat heute sein Datenerlebnis für die BMW International Open 2021 angekündigt. NTT DATA ist Main Partner des Turniers in Deutschland und wird Daten, Analysen und modernste Sporttechnologie nutzen, um den Golffans, die das Geschehen von zu Hause oder unterwegs verfolgen, ein noch fesselnderes und spannenderes Erlebnis zu bieten.

Die Beziehung zwischen NTT DATA und BMW begann vor über 30 Jahren. Im Laufe der Jahre hat NTT DATA den Automobilgiganten bei der umfassenden digitalen Transformation, der Rationalisierung von Prozessen und der Einführung von Innovationen unterstützt. Die Partnerschaft mit BMW basiert auf einer Zusammenarbeit mit globaler Präsenz. Von Content-Management-Systemen in China bis hin zur Umgestaltung globaler Rechenzentren in Amerika ist die Partnerschaft seit vielen Jahren eine Hochburg der Innovation und repräsentiert eine globale Beziehung.

In diesem Jahr wird die Partnerschaft zwischen NTT DATA und BMW auch auf BMW Golf Sport ausgeweitet. NTT DATA wird die Technologie hinter der NTT DATA Wall, die bereits bei The Open genutzt wird, zum ersten Mal bei den BMW International Open einsetzen. Durch die Anwendung von KI und Analytik wird den Golfenthusiasten ein neues personalisiertes Datenerlebnis geboten, das sie näher an den Sport bringt.

Die Technologie von NTT DATA wird Milliarden von Datenpunkten verarbeiten und den Fans eine Loch-für-Loch-Analyse und detaillierte Leistungsvergleiche der Spieler liefern. Der intelligente Priorisierungsalgorithmus von NTT DATA wird die wichtigsten Entwicklungen während des Turniers in Echtzeit verfolgen, so dass die Fans immer auf dem Laufenden bleiben können. Die Fans können auf diese Daten zu Hause oder unterwegs zugreifen, die alle über die digitalen Plattformen von BMW Golf Sport verbreitet werden.

Stefan Hansen, CEO bei NTT DATA Deutschland, dazu: „NTT DATA kann auf eine langjährige Zusammenarbeit mit BMW zurückblicken, sowohl hier in Deutschland als auch weltweit. Ich freue mich, dass wir unsere Beziehung als offizieller Main Partner der BMW International Open ausbauen können.

„Nach einem Jahr, in dem sich das Engagement der Sportfans in noch nie dagewesener Weise anpassen musste, wird Technologie eine entscheidende Rolle bei der Wiederbelebung des Fan-Erlebnisses spielen. Indem wir die neuesten Innovationen im Bereich KI und Data Analytics nutzen, arbeiten wir mit BMW zusammen, um die Zukunft des Sports zu gestalten und das ultimative Datenerlebnis zu schaffen, das Golffans verdienen.“

Jörn Plinke, Head of BMW Golfsport Marketing, dazu: „NTT DATA ist seit über 30 Jahren an unserer Seite und wir freuen uns, sie auch bei unseren Golfsportveranstaltungen einzubeziehen. Nachdem wir gesehen haben, was sie bei anderen Golfturnieren geleistet haben, sind wir begeistert, die gleiche Expertise in diesem Jahr bei den BMW International Open einzubringen.

„Nachdem die Veranstaltung im letzten Jahr aufgrund der Einschränkungen durch das Coronavirus abgesagt wurde, sind wir entschlossener denn je, den Fans bei der Rückkehr des Turniers das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Die International Open haben einen verdienten Ruf als Deutschlands prestigeträchtigstes Profi-Golfturnier, und unsere Partnerschaft mit NTT DATA wird ein Fan-Erlebnis liefern, das diesem Status würdig ist. Wir freuen uns darauf, Fans und Spieler diesen Juni wieder in München begrüßen zu dürfen.“