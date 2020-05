Nutanix befördert Christian Alvarez zum weltweiten Channelchef

Nutanix (NASDAQ: NTNX), Spezialist für Enterprise Cloud Computing, hat Christian Alvarez befördert und mit sofortiger Wirkung zum Senior Vice President of Worldwide Channels ernannt. Als Leiter des weltweiten Channel- und Partner-Vertriebs verantwortet Christian Alvarez die strategische Ausrichtung der Partnerlandschaft, die Pflege strategischer Partnerschaften und die Entwicklung globaler Vertriebs- und Distributionsprogramme für Value-added Reseller (VAR), Distributoren, OEM-Partner, globale Systemintegratoren (GSI) und Telco- sowie XSP-Partner.

?Hinter dem preisgekrönten Produktportfolio von Nutanix stehen die richtigen Ressourcen, Investitionen und Expertise. Dadurch sind unsere Partner in der Lage, neue Services hinzuzufügen und ihren Marktanteil zu erhöhen, um neue Umsatzströme für mehr Wachstum zu erschließen?, erläutert Christian Alvarez. ?Ich fühle mich geehrt, die globale Partnerorganisation von Nutanix durch unsere nächste Wachstumsphase zu führen und gleichzeitig unsere Partner dabei zu unterstützen, ihre Profitabilität mittels Professional-, Managed- und Cloud-Services zu verbessern. Die Chancen, die vor uns liegen, sind weiterhin riesig und wir passen uns mit aller Sorgfalt an die beispiellose aktuelle Marktdynamik an.?

Christian Alvarez ist ein erfolgreicher Channel-Manager mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung in diesem Bereich. Er verfügt über umfangreiche Expertise bei der Entwicklung wirksamer multinationaler Strategien, die geschäftliche Ziele direkt unterstützen. Er kam im September 2019 als Vice President of Channel Sales zu Nutanix und leitete seither das Channel-Team in Nord- und Südamerika. Im Februar 2020 wurde er zum Interimschef des Worldwide Partner Sales ernannt. Seither hat er die Partnervertriebs- und Go-to-Market-Programme substanziell in Richtung Verbesserung der Geschäftsergebnisse für Kunden und Partner weiterentwickelt. In dem Maße, wie auch die Nutanix-Belegschaft weltweit von der COVID-19-Pandemie betroffen wurde und ihre Arbeit ins Home Office verlegte, erhielt das VDI-Angebot von Nutanix oberste Priorität. Christian Alvarez trug maßgeblich zur Einführung neuer Lösungen und Angebote bei, die Partner unterstützen, die bei der schnelleren und einfacheren Implementierung von Technologien für Endanwender an vorderster Front stehen. Dazu zählen FastTrack for VDI und Xi Frame Test Drive. Ferner nahm er eine Führungsrolle bei der Entwicklung des Nutanix Special Financial Assistance Program ein, das Partnern finanzielle Soforthilfe bietet, ihre Cash-Flow-Probleme abmildern hilft und ihre finanzielle Flexibilität erhöht.

?Christian ist ein innovativer und strategischer Vordenker, der die Entwicklung neuer Angebote anführt und die unternehmensweite Zusammenarbeit fördert?, betont Chris Kaddaras, Executive Vice President of Worldwide Sales bei Nutanix. ?Der Channel steckt mitten in der Transformation in Richtung Cloud. Als einer der wenigen Multi-Cloud- und Multi-Product-Unternehmen führt Nutanix diese Transformation an. Christian Alvarez verfügt über alle erforderlichen Eigenschaften, um sowohl unseren Partnern als auch Kunden dabei zu helfen, sich an die Anforderungen der Telearbeit anzupassen und sie dazu zu befähigen.?

Parallel zu seiner neuen Rolle wird Christian Alvarez bis zur Ernennung eines Nachfolgers weiterhin den Channel-Vertrieb in Nord- und Südamerika leiten.

Als führender Anbieter von Cloud-Software und Pionier im Bereich hyperkonvergenter Infrastrukturlösungen macht Nutanix Computing überall unsichtbar. Kunden weltweit profitieren von der Software des Anbieters, um von einer zentralen Plattform aus jede App an jedem Ort – in privaten und hybriden wie in Multi-Cloud-Umgebungen – zu managen und beliebig zu skalieren. Weitere Informationen sind auf www.nutanix.de oder über Twitter unter @Nutanix und @NutanixGermany erhältlich.