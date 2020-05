OMNINET Austria fusioniert mit der DESEO IT Services GmbH

OMNINET Austria und das österreichische IT-Unternehmensberatungs- und -Dienstleistungsunternehmen DESEO schließen sich in der OMNINET-Gruppe zusammen und stärken dadurch nachhaltig ihre Marktpräsenz in der D-A-CH-Region und Europa.

Technologiezuwachs in den Bereichen Business-Intelligence und mobile Lösungen;

Strategische Fusion, die aus der bestehenden Technologiepartnerschaft hervorgeht;

Das DESEO-Führungsteam wird in die Leitung der OMNINET Austria GmbH integriert;

Durch die Fusion stärken beide Unternehmen ihre Marktposition und erweitern ihr Leistungsangebot. Dr.?Joachim Lenzer und Markus Lenzer, beide geschäftsführende Gesellschafter von OMNINET Deutschland, und Michael Geyer, Mitglied der Geschäftsführung von OMNINET Deutschland, sind vom Erfolg der Fusion überzeugt: ?Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit DESEO stellt für uns seit Jahren eine nachhaltige Bereicherung unseres OMNINET-Portfolios dar. Dabei sind die gemeinsamen Kompetenzen und Lösungen von signifikanter Bedeutung für unsere Kunden und stärken unsere Relevanz am Markt. Insbesondere baut OMNINET durch den Zusammenschluss seine Position in D-A-CH und angrenzende Regionen aus. Darüber hinaus stärkt die Fusion unsere OMNITRACKER-Plattform mit zukunftsweisenden mobilen Lösungen und Business-Intelligence. Somit ist der Zusammenschluss für beide Unternehmen, OMNINET und DESEO, der nächste logische Schritt, um gemeinsam am Markt in Europa zu wachsen. Wir freuen uns auf die direkte Zusammenarbeit, das daraus resultierende Wachstum und darauf, Kunden innovative Lösungen zu bieten.? Auch für Michael Sattler und Alexander Breznik, beide Geschäftsführer von DESEO, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für eine gemeinsame Zukunft mit OMNINET: ?Wir sehen im Zusammenschluss unseres jungen, wachsenden Unternehmens mit OMNINET die große Chance, von einem jahrelang erfolgreich am Markt agierenden Unternehmen zu lernen und gleichzeitig neue Impulse zurückgeben zu können.?

Die Spezialisierung von DESEO auf Business-Intelligence-Lösungen, mobile Geschäftsanwendungen sowie die Umsetzung von Individualentwicklungen ergänzt und erweitert gezielt das bestehende Produkt- und Dienstleistungsportfolio von OMNINET. Dank der daraus gewonnenen neuen Perspektiven in der OMNITRACKER-Produktentwicklung werden zukünftige Marktanforderungen noch besser erfüllt. National wie international profitieren alle Kunden der gesamten OMNINET-Gruppe und der DESEO von den Stärken und erweiterten Ressourcen, die sich aus den Synergien der Fusion ergeben. Sowohl die Teams von OMNINET als auch die der DESEO stehen wie gewohnt für den bestehenden Kundenstamm zur Verfügung. Bestandskunden und Neukunden greifen jetzt auf eine größere Teamstärke und auf ein gebündeltes Know-how zurück.

Als langjähriger Technologie- und Consulting-Partner ist DESEO bereits mit dem Business Process Ecosystem OMNITRACKER vertraut. Michael Sattler und Alexander Breznik von DESEO begründen die Entscheidung für den Zusammenschluss: ?Die jahrelange, auf Augenhöhe stattgefundene und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen DESEO und OMNINET ? die sich sowohl im Projektgeschäft als auch im Bereich der innovativen Produktentwicklung entfaltet hat ? mündet nun in den nächsten Wachstumsschritt, dem Firmenzusammenschluss. Anders gesagt: Aus einer Partnerschaft wird eine Ehe.?

Über OMNINET

OMNINET mit Hauptsitz in Eckental bei Nürnberg sowie mit weiteren nationalen Niederlassungen und in-ternationalen Tochterfirmen zählt zu den Marktführern im Bereich Business-Process-Software, insbesonde-re IT- und Enterprise-Service-Management. Das Produktportfolio reicht von der hochflexiblen Plattform für die Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen bis hin zu BI-Tools und cloudbasierten Ser-vice-Management-Lösungen. OMNINET ist nach mehreren ISO-Standards zertifiziert und liefert seit 25 Jah-ren zertifizierte und preisgekrönte Softwareprodukte ? 100 % made in Germany. OMNITRACKER ist die branchenunabhängige Softwarelösung für eine ITIL?4- und DSGVO-konforme Umsetzung individueller Digi-talisierungsstrategien.

OMNINET Software-, System- und Projektmanagementtechnik GmbH

Dr.-Otto-Leich-Straße 3 | 90542 Eckental | Deutschland | sales@omninet.de | Tel.: +49 9126 25 979-0 | www.omnitracker.com

Über DESEO

Die DESEO IT Services GmbH ist ein in Europa erfolgreich tätiges IT-Unternehmensberatungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Leibnitz, Österreich. Die Dienstleistungen der DESEO unterstützen Unternehmen auf dem Weg zu einer strategisch eingliederbaren, prozessorientierten, plan- und messba-ren IT. Spezialgebiete sind Business-Intelligence-Lösungen, OMNITRACKER-Dienstleistungen sowie Pro-duktentwicklungen in Nischenbereichen.

DESEO IT Services GmbH

Dechant-Thaller-Straße 32 | 8430 Leibnitz | Österreich | office@deseo-it.com | +43 (0)3453 31101 | www.deseo-it.com