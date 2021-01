Passgenaue Sicherheitsdienstleistungen

Der Markt der Sicherheitsdienstleistungen ist geprägt von Preisdruck und Intransparenz. Die Auswahl eines passenden Sicherheitsdienstleisters ist für Sicherheitsverantwortliche deshalb eine Herausforderung, die Branchenkenntnisse, eine klare Leistungsdefinition und (vergaberechtliches) Fachwissen erfordert.

Die SIMEDIA-Seminarreihe am 16./17. März 2021 in Düsseldorf (Teilnahme auch online möglich) bietet hier praxiserprobte Unterstützung und gibt auch fundiert Auskunft zur aktuellen Fassung der DIN 77200 – die eine deutliche Verbesserung der Qualitätsanforderungen mit sich bringt. Der erfahrene Experte Stephan Leukert erläutert, wie der Markt funktioniert, bietet strukturierte Orientierungshilfen und macht deutlich, mit welchen Methoden sich leistungs- und qualitätsorientierte Ausschreibungen gestalten und in der Folge der richtige Sicherheitsdienstleister für das Unternehmen auswählen und steuern lassen.

